Palm m130/m515 - plíživá kontraEvoluce

Příchod nových modelů Palm m130 a m515 již byl několikrát avizován, takže žádné až tak velké překvapení se nekoná. Palm Inc. nasazuje do boje o obhájení své dominance na PDA trhu dva nové favority, ti však budou mít plné ruce práce - budou mít dost trumfů v ruce? Posudte sami :

Palm m515

Pokračování řady high-endových modelů Palmu m505, to znamená ultratenkých Palmů s barevným displejem. Palm Inc. pokračuje v původním designu, který je velmi solidní a zachovává vše dobré, co se těmto Palmům osvědčilo - tedy universal konektor, barevný displej, SD/MMC slot. Je tedy zachována zpětná kompatibilita příslušenství při upgrade, což je důležité (a ne každý výrobce to dodržuje).

Firma na Palmu m515 podstatně vylepšila dvě věci:

- displej - nový displej je údajně podstatně jasnější a lépe čitelný.

- velikost RAM - Palm m515 má 16 MB RAM, což je velmi příjemné a je to potvrzení trendu, že se 16 MB RAM pomalu stává na PalmOS standardem.

Bude to však stačit? Před rokem asi ano, ale nyní - na začátku roku 2002 je celá řada uživatelů zhýčkaná loňskými inovacemi ostatních výrobců. Co bude tedy asi na novém palmu m515 nejvíc chybět?

- vyšší rozlišení, Virtual Graffitti

Je pravdou, že se od Palmu očekávalo, že se přikloní k QVGA s Virtual Graffiti, či k HiRes. Neudělal to a asi už se od Palmu do modelů nové generace s PalmOS5 a ARM procesory vyššího rozlišení nedočkáme, což je škoda.

- jog-dial

Tento prvek asi uživatel zvyklý na Clié, či HandEru bude citelně postrádat. Jestli ale kolečko dosud neměl, nebude mu to vadit. Stejně je ale s podivem, že Palm tento tak zjevně užitečný prvek do svých modelů stále neimplementuje...

- pak už je to asi výrazně individuální, nicméně připomínám, co všechno je dnes možné v Palmu mít a u m515 to bude chybět:

- hlasový záznamník (má jej HandEra330)

- MP3 (Sony Clié 760/770)

- vylepšený osmihlasý alarm (Clié T415/615)

Na druhou stranu je ale nutno uznat, že výše zmíněné věci mohou možná vadit fandovi, který má PDA jako koníčka, ale běžnému uživateli, který dostane PDA od firmy, či jej opravdu používá jako adresář/diář, výše zmíněné vadit nemusí.

Vzhled Palmu m515 zůstává tradičné perfektní, 16 MB RAM je super, vylepšený displej taky hodně lidí potěší, takže nezbývá než popřát novému PalmOS modelu mnoho úspěchů na trhu.

Palm současně stáhl ze svých nabídek model Palm m505, který právě m515 nahradil.

Procesor Motorola 33 MHz Dragonball VZ Paměť 16 MB RAM, 4 MB ROM flash Rozšíření paměti SD/MMC Displej barevný displej

rozlišení 160x160 pixelů

65 tisíc barev (16-bit grafika) PalmOS 4.1 Baterie Li-Ion Rozměry a váha 114x79x13 mm, 139 gramů Další parametry USB kolébka,

IrDa port

vibrace Software DocumentsToGo, MGI Photosuite, Avantgo, Palm reader, PowerOne Personal, Multimail SE, Chapura Pocket Mirror, Mobile Connectivity Software Cena $399

Srovnatelné modely - barevné PalmOS high-end :

Sony Clié N760/770 - $450

Sony Clié T615 - $400

Palm m130

Další novinkou je barevný model střední třídy Palm m130. Je barevnou variantou modelu Palm m125 a je svým designem, schopnostmi i cenou zaměřen do střední třídy modelů.

Přechod na barevný displej ve střední třídě modelů je velmi dobrým tahem, protože cena $280 je docela rozumná a m130 se rázem stane nejlevnějším barevným Palmem na trhu, navíc slušně vybaveným (8 MB RAM, 4 MB ROM (není ale flash), SD slot, universal konektor). Bude tedy lákavou novinkou pro všechny, kteří chtějí barvu, mají hlouběji do kapsy, a nechtěli Palm IIIc s pouze 256 barvami a chybějící rozšiřitelností.

Ani zde však Palm nic víc neinovoval. Zůstal stejný design, ten je však zajímavý a dá se změnit výměnnými panely.

Pokud přemýšlíte nad barevným Palmem, tak se rozhodně s parametry nového Palmu m130 seznamte! Předpokládá se cena $280.

Procesor Motorola 33 MHz Dragonball VZ Paměť 8 MB RAM, 4 MB ROM Rozšíření paměti SD/MMC Displej barevný displej

rozlišení 160x160 pixelů

65 tisíc barev (16-bit grafika) PalmOS 4.1 Baterie Li-Ion Rozměry a váha 122x79x23 mm, 153 gramů Další parametry USB kolébka,

IrDa port Software DocumentsToGo, MGI Photosuite, Avantgo, Palm reader, PowerOne Personal, Multimail SE, Chapura Pocket Mirror, Mobile Connectivity Software Cena $279

Srovnatelné modely - PalmOS střední třídy:

Visor Prism - $299

HandEra330 - $250

Palm m500 - $329