Palm M125 - Stařík s měsíční výdrží na AAA baterie (dlouhodobé zkušenosti)

V roce 2002 jsem ve slevě zakoupil PDA PALM M125. Přes občasné zašilhání po nových výkonných přístrojích, kde víří milióny barev a oscilují kmitočty bezdrátových spojení jsem spokojeným uživatelem tohoto zařízení doposud. A to jak z důvodů finančních, tak kvůli využití a výdrži.

Trocha historie

V roce 2001 se na trhu kapesních zařízení objevil nástupce modelů Palm M100 a M105. Přístroj s novým Palm O.S. 4.0.1 a novým universálním konektorem, typ M125.

Zachovával oblíbený tvar svých předchůdců (mimochodem, skutečně se velice dobře drží. Za celé tři roky mi vypadnul jenom jednou), napájení z AAA baterií, zvyšoval výkon procesoru z 16 na 33MHz, poskytoval možnost výměny čelních krytů a obsahoval slot pro paměťové karty typu MMC/SD.

Design

Tvar vychází z modelu M100. Tloušťka a váha se lehce zvětšily kvůli rozšiřovacímu slotu pro MMC/SD karty. Výrobce propůjčil modelu M125 důstojný vzhled stylovou kombinací černé a stříbrné barvy a úpravou čelního flipu, kryjícího displej. Vizáži také pomohlo odstranění nevzhledné díry pro sériový konektor a zavedení nového „univerzálního“ 16ti pinového. Tvar tlačítek byl přizpůsoben pro užívání stylusu lehkým prolisem.

Celkově design působí kvalitně. Po letech užívání nejeví nikde stopy otěru ani prasklin.

Stylus je jednoduchý, ve stejné černé barvě jako tělo přístroje. Používáním se neopotřebovává a v ukotvení dobře drží. Bohužel není vybaven jehlou, takže v případě potřeby „bodnout PDA do zad“ (rozuměj reset) je nutné nosit v peněžence kancelářskou svorku.

Displej

Rozlišení displeje 160x160 bodů s osmi odstíny šedi nesnese v současnosti srovnání ani s leckterým mobilním telefonem, případně s hodinkami, ale z funkčního hlediska úplně dostačuje. Oproti modelu M100 byl digitizér méně citlivý a psaní vyžaduje silnější tlak. Problém s kalibrací digitizéru u některých sérií byl odstraněn patchem. Na displej je doporučena ochranná fólie (nutná přinejmenším pro Grafitti plošku).

Čitelnost displeje je při denním světle výborná, inverzní podsvícení obrazovky má účinnost až za větší tmy. Pro prohlížení fotografií se ČB displej nehodí, na text je však dostatečný.

Výkon a provoz

Procesor Dragonball s 33MHz pro běžné aplikace plně dostačuje. Standardně dodávané SW vybavení jsem během let doplnil o volně dostupné aplikace z internetu a opravdu dobré tituly jsem také zakoupil.

Pro práci s internetem a e-mailem je displej příliš malý, přesto jej lze použít. Infraport má slušný dosah a rozptyl, jeho dlouhodobé užívání má však velký vliv na výdrž akumulátorů. Využití paměťových karet otevírá prostor pro velké množství programů a dat, což je zřejmě největší změna od předchozích modelů. 8MB RAM tak je navýšeno o další prostor až do 256MB, podle typu a velikosti karty. Spouštění aplikací z paměťové karty je bezproblémové.

Výdrž a baterie

Jedná se o jeden z posledních PDA poháněných bateriemi typu AAA. To dává PDA jednu velkou výhodu – nezávislost na síťových zdrojích.

Při každodenním využití jako čtečka knih + diář + internet, e-mail + kontakty se stále připojenou MMC kartou dosahuji výdrže:

Při NiMh AAA 750mAh – 13 dní ( stáří akumulátorů – 3roky)

NiMh AAA 950mAh – 19 dní ( stáří akumulátorů – 4 měsíce)

Jedná se o dlouhodobý průměr. Za tři roky provozu jsem vyměnil pouze jeden pár 750 mAh AAA kvůli podezřelému vydutí jednoho článku. Vyšší kapacita baterií by výdrž jistě ještě prodloužila.

Dovolil bych si však upozornit na jeden problém. Řešení s AAA má jedno slabé místo – kondenzátor, který napájí systém po dobu výměny článků. Má zaručit funkčnost po dobu 30s – 1 minuty, což je dost dlouhá doba pro výměnu. Sám jsem dokonce změřil výdrž na 5 minut. Tento kondenzátor ale zatím ve všech PDA řady M100, M105, a M125 dříve či později vypověděl službu. Proto výměna baterií znamená risk ztráty dat. Řešením je výměna akumulátorů do 1,5 sekundy – ale to už se rovná spíše adrenalinovému sportu (jinak tento systém funguje docela dobře, chce to jen trochu cviku). Typ M125 je vybaven slotem pro paměťové karty a je možno užívat SW pro zálohu dat, tudíž jejich totální ztráta nehrozí.

Závěr

Vše, co od PDA vyžaduji, doposud Palm M125 splňuje. To, že jsem ochuzen o krásy multimediálních kreací se mě zatím příliš nedotýká. Postupem let jsem si vytvořil soubor aplikací, jež pokrývají mé uživatelské nároky a pokud má někdo od kapesního počítače podobné nároky, bude mu model M125 zřejmě dostačovat také.

Více o zařízení na Palmare zde, na Jarmarku jej pak můžete zakoupit za cca 1500 korun.