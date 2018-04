Palm m125 - recenze Palmare.cz

Když jsem vytahoval z menší modrošedé krabice poslední hit firmy Palm, Inc. - počítač Palm m125, měl jsem trošku pocit malé "nedůvěry" k oblé plastové krabičce, ze všeho nejvíc připomínající modely m100/m105, ze kterých designově tento model vychází. Low-endová kategorie PDA je v trvalé dominanci firmy (dá se říci, že i vůbec PalmOS platformy ve světě handheldů), vždycky ale platí "něco za něco" - nižší cena bývá kompenzována řadou kompromisů. Některé z nich mohou být "snesitelné", jiné zase fatální - velmi (vlastně vše) záleží na preferencích uživatele.

Cesta low-endového uživatele od Palmu m100/105 k m125 je totiž jen zdánlivá. Nakoupené příslušenství vám bude vesměs k ničemu - model má nový univerzální konektor, který je výborný, super, ale... - máte-li třeba koupenou externí klávesnici, budete ji muset odprodat spolu s vaší starou "stovkou". Majitele v kategorii levnějších modelů tedy nyní neúprosně potkává podobná "finanční katastrofa" jako před časem "manažery" při přechodu z Vx na m500/505, ke cti firmy alespoň nutno přiznat, že poctivě proklamovala svoji politiku (každý nový model již bude mít náš nový univerzální konektor) již od jara...

Co najdete v krabici

Zpět k našemu Palmu m125 - krabička není veliká, ale vešel se do ní Palm m125 v "pupínkovém" přepravním obalu, kolébka, dvě AAA baterie, 2 CD (PalmDesktop Software a Bonus Software), nálepka s graffiti symboly a hromádka nezbytné "literatury" - licenční ujednání, záruční podmínky, registrační formulář, malý katalog příslušenství, tipy - URL pro Web Clipping, seznam zákaznických středisek (ČR zde není), příručky "Read This First" a "Getting Started".



Kolébka je nového typu (jako pro m500/m505), má dokonce i nabíjecí vývod, který ale u m125 nevyužijete, protože ji napájí dvě AAA baterie. Příručka je zpracována v osmi jazycích (čeština zde, pochopitelně, chybí).

Něco k designu

Model samotný vychází designově z komerčně velmi úspěšné řady m100/m105. Tyto modely se od začátku velmi dobře prodávaly, a to nejen kvůli příznivé ceně. Oblý tvar, model dobře "sedne" do ruky a blíží se designově spíš k výrobku spotřební elektroniky než k "počítači".

Design hodně oslovil začátečníky, mladší uživatele, kteří taky ocenili, že si mohou přizpůsobit vzhled výměnnými předními panely (tuto možnost ostatně nabízí i recenzovaný m125). High-manažerům bude design připadat asi příliš frivolní, ale těm jsou určeny jiné řady Palmů.

Kombinace šedé a černé se mi jinak líbila, model vypadá celkem slušně, i když je z plastu. Krycí víčko má okénko pro čtení hodin, netěsní však povrch displeje a nezabrání tedy vniknutí prachu na displej (máte-li třeba model v kapse s nějakým "smetím").

Není to manažerský "ultratenký" model a jeho tloušťka 2,2 cm by asi vadila lidem, kteří chtějí nosit Palm v kapsičce u košile. Jinak jsou rozměry podobné jako u m100/105 (m125 je mírně delší), přibylo pár deka (151 gram) kvůli SD slotu, ale je to hodně málo postřehnutelné.

Displej je menší než u ostatních modelů - odpovídá rovněž stovkové řadě a je třeba si na něj chvilku zvykat.



Tlačítka

Tlačítka jsou hodně propadlá dovnitř, ale problémy s jejich zmáčknutím jsem neměl. Kurzorová tlačítka jsou dělená a rovněž zapuštěná. Shrnuto - nic moc ideálního pro náruživé hráče, ale hrát se na tom dá. Problém jsem měl s tlačítkem Power - to je v horní části modelu, nemá takřka žádný zdvih a šlo poněkud ztuha - instinktivně jsem hledal z druhé strany oporu pro pořádné stisknutí.

Stylus

se zasunuje do zadní části nahoře vpravo. Je celý plastový a při vysunování jej musíte uchopit zezadu. Není šroubovatelný a k vyvolání resetu tudíž budete potřebovat něco jiného.

Chlouba modelu - SD/MMC slot

Na levé hraně nahoře najdete (dle mého názoru) hlavní trumfové eso "stopětadvacítky" - zabudovaný SD slot. Je prvním slotem v řadě 100, dlužno ale říci, že všechny modely jiných výrobců v low-endové kategorii již jej mají taky (i když jiné typy) a Palm, Inc. byl v tomto spíše trošku pozadu. Umístění z boku je trošku netradiční, avšak v poslední době stále více používané nejen u PalmOS platformy.

Univerzální konektor - klad, nebo zápor?

Jak jsem naznačil v úvodu - zápor pro toho, kdo přechází z řady m100/m105 a má nakoupeno externí příslušenství k bývalému konektoru. Jednoznačný přínos pro všechny ostatní. Jen je třeba si zvyknout na trošku jiný způsob zasouvání Palmu do kolébky.

V horní části graffiti plošky jsou i ikonky na vyvolání hodin a na nastavení kontrastu.

Operační systém - PalmOS 4.0

Operačním systémem je PalmOS 4.0. Psali jsme o něm již několikrát, takže se omezím na to, co je hned patrné. Při prvním spuštění po adjustaci obrazovky vám dá Palm vybrat jeden z pěti jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština) - dnes už ale není problém koupit Palm lokalizovaný do češtiny. V nastavení formátů chybí tradičně CzechRep, ale vyberte Netherlands a nic tím nepokazíte.

Jsou zde navíc programy Clock (hodiny do okénka v krycím obalu), NotePad (ručně psané poznámky), CardInfo (aplikace k SD slotu), trošku předělaná kalkulačka, zabezpečení a preference.

Bonus software

Začalo být konečně dobrým zvykem (alespoň u některých firem) vybavovat nový model do života slušným softwarem, a to nejen CD plným záhy expirujících shareware produktů... Tak i k Palm m125 obdržíte velmi užitečné programy, které vám velmi dobře poslouží a které jsou cíleny na pravděpodobný segment zákazníků - hlavním znamením je mobilita - spolupráce s mobilním telefonem, mobilní kancelář. Najdete zde tedy především:

DataViz Documents To Go Professional Edition (v. 3.002) - kancelářský balík na prohlížení a editaci textových a tabulkových souborů různých formátů

MultiMailSE - emailový klient pro PalmOS

Mobile Connectivity Software - program pro SMS zprávy, WebClipping, browser Neomar

PalmReader a PhotoSuite - pro čtení DOC souborů (elektronických knih), prohlížení obrázků a filmů

Konkurence

Model m125 je na horní hranici low-endové kategorie.

Připlatíte-li si jen $50, dostanete se do pásma našlapané kategorie "střední třídy" Palmů za $300, které nabízejí v některých ohledech větší přidanou hodnotu:

HandEra 330 - větší rozlišení, hlasový záznamník, 2 sloty apod.

Visor Prism - barevný displej

Visor Edge - manažerský vzhled, tenký model

Visor Pro - 16 MB RAM

Cenově je model na úrovni TGRpro, který má lepší reproduktor, CF slot, má ale pomalejší procesor a je to "výběhový" typ.

Levnějšími modely jsou zejména výborné modely za $200:

Sony Clie S320 - s jog-dialem, MS slotem, ale bez kolébky

Visor Neo - nástupce Visoru Platinum

Poradit a porovnávat je zde složité - záleží zde hlavně na konkrétních potřebách a preferencích - zkuste se mrknout na tabulku parametrů.

Srovnání některých parametrů v kategorii PalmOS handheldů do $300:

Model Palm m125 Palm m100

m105 Visor

De Luxe Visor

Neo Clie S320 TRG pro Hand Era 330 Visor

Pro Visor Edge Visor Prism Cena ($) 249 99/149 169 199 199 250 299 299 299 299 Rozměry 122 x 79 x 22 118 x 79 x 18 122 x 76 x 18 122 x 76 x 20 117 x 74 x 15 119 x 81 x 20 121 x 81 x 17 122 x 76 x 20 119 x 79 x 11 122 x 76 x 20 Váha 151 125 153 153 125 198 167 162 136 194 Displej čb čb čb čb čb čb čb čb čb barva Rozlišení 160 x 160 160 x 160 160 x 160 160 x 160 160 x 160 160 x 160 240 x 320 160 x 160 160 x 160 160 x 160 Rozšíření SD/MMC - SB SB MS CF CF a SD SB SB SB Jog-dial - - - - ano - ano - - - Procesor VZ33 EZ16 EZ16 VZ33 VZ33 EZ16 VZ33 VZ33 VZ33 VZ33

Suma sumárum:

Palm m125 je velmi dobrý počítač. Komu se zalíbí jeho design a nedělá mu problém trošku menší displej, tomu nepochybně dobře poslouží. Má SD slot, což je důležité zejména pro zvýšení velikosti paměti, a univerzální konektor vám zajistí kompatibilitu s hardware, které Palm, Inc. (a další výrobci) hodlají k novým modelům Palmů nabízet.

Pro výběr modelu může mluvit ale i řada jiných věcí, v neposlední řadě to může být i "kartová" kompatibilita - například máte-li fotoaparát od Sony na Memory Sticky, dáte asi přednost Clie.

Modelu by (dle mého názoru) slušela mírně nižší cena (někde tak na úrovni $220-$230), a to vzhledem k tomu, že Clie S320 i Visor Neo nabízejí za $199 celkem srovnatelné parametry. $250 je přeci jen mírně nad hranicí, kde jsme si zvykli vnímat low-endovou kategorii. A připlatíte-li si $50, můžete mít třeba QVGA HandEru, ultratenký Edge nebo barevný Prism. Je však pravda, že zde mluvíme o cenách v USD a podmínky na českém trhu jsou mírně odlišné a cena není vždy dána pouhým přepočtem dolarové ceny a indexy cla, daní apod.

Palm m125 Model PDA s PalmOS. Výrobce: Palm, Inc. Cena: $249 Hodnocení Palmare.cz + univerzální konektor, SD slot, dobrý bonus software - nešroubovatelný stylus, tloušťka, zpětná nekompatibilita příslušenství m100/m105, Užitné vlastnosti, schopnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Design, inovativnost, ovládání: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace, software: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení: