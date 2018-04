Palm m125 - první obrázek

V sobotu jsme již uvedli, že nový model firmy Palm, Inc. by měl mít design řady m100/105, procesor 33 MHz Dragonball VZ a 8 MB ROM (ne flash). Hlavním trumfovým esem nového modelu by měl být SD rozšiřující slot a nový Palm univerzální konektor (kompatibilní třeba s konektory nové řady m500/m505). Model s PalmOS 4.0 by se měl objevit ještě v srpnu za $250.

Náš komentář:

Na první pohled je zřejmé, že (jestli se skutečně jedná o Palm m125) nový model má velmi slušivý design, tvarově vycházející z modelů m100/m105, ale s kombinací dvou barev (jestli se jedná o kov, nevíme). Vynikající je rovněž schopnost rozšíření (SD slot).

Jako neutrální faktor pro úspěch prodeje shledávám nový univerzální slot - řada uživatelů jistě uvítá kompatibilitu s Palmy nové řady i schopnosti nového slotu. Na druhou stranu je zde opět problém s upgradem pro stávající majitele m100, či m105 - opět je zde přerušena kompatibilita hardwaru.

Rovněž cena, která (pokud se $250 potvrdí) by byla na úrovni Visora Platinum, či TRGpro.

Nelze ovšem pominout fakt, že nový model má rozlišení 160x160 pixelů a monochromní displej. Mnoho uživatelů nyní váhá mezi barvou, či vyšším rozlišením HandEry - uvidíme, jestli mají nové černobílé modely s původním rozlišením na trhu ještě dostatek prostoru...