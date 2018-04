Palm m125 přichází?

Zatím nepotvrzené informace ze serveru PalmInfocenter (které převzaly i ostatní PDA servery) hovoří o tom, že firma Palm Inc připravuje nový Palm řady m1XX s číslem m125.

Palm by měl být vybaven :

- rychlým procesorem Dragonball VZ 33 MHz

- 8MB pamětí RAM.

Co se týče ROMky, tak se hovoří o dvou verzích - 2MB pro USA verzi a 4 MB pro mezinárodní verzi modelu. Neměla by být flash a tím pádem není model dál upgradovatelný.

Jako hlavní trhák by však měl nový Palm m125 přinést SD slot, který dá tomuto Palmu konečně možnosti rozšířit o paměť i další periferie. Bude mít rovněž nový univerzální konektor, který firma nyní chce dávat do všech svých nových modelů jako standard.

Dle neoficiálních zdrojů bude mít nový model ty samé rozměry jako model m100/m105 a poněkud vyšší váhu. Rozměr displeje by měl zůstat stejný. m125 by měl používat USB rozhranní a dvě AAA baterie.

Operačním systémem by měl být modifikovaný PalmOS 4.0 a model by měl být dodáván s programy Palm Reader, MGI PhotoSuite a Dataviz Documents To Go 3.002.

Model by měl být k dispozici již na konci srpna s cenou kolem $250.