Palm m105 zdarma - Multiplatformní RMRsoft - a další

RMRsoft je naprosto multiplatformní!

Bašta Psionního software - firma RMR soft se po několika předělávkách svých úspěšných aplikací pro PalmOS platformu rozhodla expandovat i na WinCE/PPC trhy. Začala u svých nejpopulárnějších produktů - RMRFuel a RMRBank, brzy by měly následovat RMRExpense, RMRHome a RMRInvest...

Documents ToGo - konečně Hi-Res?

Jednou z mála chybiček jinak takřka dokonalého kancelářského balíku DocumentsToGo je nepodpora hi-res či QVGA rozlišení. Je to docela s podivem, neboť aplikace je distribuována s novými Clié a konkurenční kancelářské produkty vesměs podporu vyššího rozlišení mají.

Nyní se zdá, že se konečně blíží den D, kdy bychom se mohli dočkat DocToGo s hires - měl by být součástí nového Clié T650C - alespoň dle ZDnet Japan. Bližší informace ale nejsou známy, jen to, že Sony chce Clié T650C začít nabízet 8.6., takže je možné, že k tomuto datu nabídne DataViz DocToGo v nové verzi...

PalmTipSheet 31/2002

Nové číslo e-zinu PalmTipSheet přináší interview s Gilbertem Bermudezem z Venezuely a jako hlavní téma pak o přechodu vydavatele od Visoru ke Clié - jako vředy se zajímavými odkazy, tipy i doporučeními. Stáhnout nové číslo můžete zde - ve formátech pro iSILO a DOC.

Xiino již v prodeji

Na HTML browser Xiino se dost netrpělivě čekalo a nyní je tady. Stojí $24,95, ale pro leckoho jsou jeho schopnosti natolik zásadní, že částku rád zaplatí - posuďte sami:

- podpora JavaScript a cookie

- 128bit SSL

- tabulky, barvy, rámce

- podpora ZIP dekomprese stažených souborů

- VFS, hi-res

Acer vystavuje na Computexu v Taipei

Pozornost na veletrhu vzbudil Acer s10 - PalmOS počítač se slotem Memory Stick a MP3 přehrávačem. Handheld s PalmOS 4.1 a 33 Mhz procesorem má rozměry 120 x 77 x 13mm a váží 140 gramů.

Sbohem PhoneMate... vítej ContactsPro

Dostali jsme do redakce email od Ramela Levina z izraelské MobiMate, LTD. Oznamuje nám, že jejich populární produkt PhoneMate přejmenovali na ContactPro. Nový název, dle firmy, lépe vyjadřuje poslání programu.

ContactPro 2.3 oproti předchozí verzi PhoneMate 2.2 přidává rovněž podporu pro Treo, Sony a Samsung, umožní výběr fontu v zobrazení výsledků hledání, je zde hi-res podpora i počítač počtu nalezených kontaktů. Oproti předchozí verzi zde ale nenaleznete zřejmě málo používaný režim posuvník/slider. Blíže o programu zde (PalmOS, PocketPC)