Palm m100 - zvláštní číslo, čerstvý vítr

Vzhled

Až do loňského léta byly všechny kapesní počítače s Palm operačním systémem určeny spíše pro manažery a obchodníky. Tím teď nemyslím jen vzhled, ale především pořizovací cenu, za kterou by si snad i elektronický nadšenec raději koupil nový mrazák než něco takového. Nyní Palm Inc. přichází s novým handheldem, který by mohl oslovit i běžné zájemce o kapesní počítače. Nové označení také uzavírá kapitolu předchozích názvů Palm + římská číslice.Orientace na "lidové vrstvy" se projevila kromě ceny hlavně ve vzhledu. Celý Palm je nyní kulatější a menší. Ve skutečnosti vypadá na první pohled jako hračka nebo zvláštní tlustá kalkulačka. Vprostřed je mírně prohnutý, takže pěkně padne do ruky. Jedním z největších lákadel by měly být vyměnitelné čelní kryty, které po vzoru velice oblíbených Nokií poskytují konečně určitou možnost odlišit se od ostatních. Standardně je dodávána černá varianta, další je nutno dokoupit.

Další změnou je existence plastového flipu, který má v horní části půlkruhový, plexisklem zakrytý průřez a v dolní části malý otvor, pod kterým se nachází jedno z kurzorových ovládacích tlačítek. Po stisknutí se zhruba na 3 vteřiny objeví pod průhledem čas a datum.

Jinak je uchycení krytu vyřešeno poměrně zajímavě a navíc tak, že nepřekáží v žádné poloze. Dá se dokonce ( na rozdíl od předchozích palmů) přetočit až na spodní stranu, kde ani při držení v jedné ruce nepřekáží.

Rozmístění spodních ovládacích kláves se od minulých modelů příliš nezměnilo. Zapálení Palm-hráči určitě ocení veliká a oddělená "skrolovací" tlačítka. Jejich tvar je však na rozdíl od dražších modelů vypouklý, což velice ztěžuje případné stisknutí pomocí přiloženého plastového pera.

Displej

Po spuštění

Ovládání

Displej prodělal od předchozích modelů dvě výrazné změny. První z nich je zmenšení, druhou pak nahrazení dřívější skleněné plochy plastovou. Tomu odpovídá hlavně větší odolnost proti rozbití a snížení hmotnosti. Větší odolnost však neznamená přesun do kategorie palmtopů určených pro použití v extrémních podmínkách, protože vlastní podkladová deska stále zůstává skleněná.První překvapení na nového majitele čeká záhy po spuštění. Jde o "welcome" program, který má za úkol nezkušeného uživatele zasvětit do tajů ovládání. Celá aplikace je zpracována tak srozumitelně a přehnaně názorně, že by seznámení se základními funkcemi nemělo činit potíže opravdu nikomu. Nevýhodou je nemožnost odstranění programu. Stačí malé překliknutí při výběru programů v menu a možnost důkladně prozkoumávat, jak se vytahuje tužka ze zadní části bez možnosti program ukončit jinak než dojít na konec, již není tak zábavná jako na začátku.Pro zadávání informací nabízí palm dva způsoby. Prvním je použití Grafitti písma. Znamená to naučit se přesně podle návodu vykreslovat na spodní část displeje Grafitti písmenka. Ovládnutí tohoto umění chvíli trvá. Pro cvičení je možné nainstalovat si z přiloženého CD aplikaci "Giraffe", kde shora padá stále se zvyšující počet písmenek, která je zapotřebí správným napsáním příslušného znaku sestřelit.

V určitých situacích může být výhodné využít možnosti psát na klávesnici, která se objeví při kliknutí do levého spodního rohu, avšak tento způsob vyžaduje poměrně jistou ruku, protože čtverečky s písmenky jsou umístěny velice blízko u sebe.

Nové tlačítko - nová aplikace - NotePad

Aplikační tlačítko vpravo dole bylo vždy určeno pro Memo Pad. U m100 je však nahrazeno něčím na první pohled podobným, a to zcela novou aplikací NotePad. Je to elektronická obdoba zapisování poznámek na malé lepící lístky. Text se píše přímo na displej a rovnou se pod perem zobrazuje. Pocit při psaní by se tak dal přirovnat k zaznamenávání telefonního čísla tenkou fixou na kelímek od jogurtu. Obsah displeje vystačí zhruba jen na jedno číslo a jméno, ale díky dvěma posunům dolů se plocha ztrojnásobí.

Ovládání kontrastu a hodin

Novým umístěním ovládání kontrastu budou nadšeni určitě všichni, kteří toto nastavení potřebují z jakéhokoliv důvodu několikrát denně měnit. Tato funkce se aktivuje kliknutím do pravého rohu spodní ovládací plošky a je tak velice dobře a rychle přístupná. Možná by se však toto místo dalo využít pro nějakou užitečnější aplikaci. V protějším rohu je místo, kde lze stejným způsobem aktivovat zobrazení hodin.

Hodiny

Paměť

Hodinám se opravdu nedá nic vytknout. Ovládání a nastavování alarmů je velice praktické a jednoduché. K buzení si můžete vybrat ze šesti melodií ve třech hlasitostech, přičemž ta nejsilnější je na rozdíl od předchozích Palmů konečně pořádně slyšet.Všechny základní modely Palmů nikdy neoplývaly přebytkem paměti a m100 není žádnou výjimkou. Pro zapisování telefonních čísel a denního rozvrhu to určitě stačí, ale po nainstalování několika přídavných aplikací je paměti najednou zoufale málo. Není problém ji skoro celou zaplnit například programem Avant Go.

Existuje sice možnost rozšířit si paměť až na 8 MB, ale tato operace představuje výměnu paměťového čipu a s tím spojenou přesnou letovací práci na základní desce.

Přiložený software

V krabici s vlastním palmem je kromě dvou mikrotužkových baterií a synchronizačního kabelu přiloženo CD s vlastním ovládacím programem Palm Desktop, programem Avant Go a několika jednoduchými hrami. Instalace těchto programů je velice jednoduchá.

Palm Desktop - hlavní program, který slouží pro editování a synchronizaci základních vestavěných aplikací jako je adresář, notepad, memopad a kalendář. Práce s programem je opět velice jednoduchá, trochu však zklame absence jakýchkoliv funkcí pro práci s daty - například nástroje pro import telefonního seznamu apod.

Avant Go je nádherná aplikace pro odebírání elektronických "novin a časopisů" z internetu přímo do Palmu. Stačí pouze nainstalovat a vybrat si nějaké z obrovského množství elektronických titulů ve všech možných jazycích. Jediné omezení je dáno velikostí paměti - jeden titul zabere přibližně 50 - 200 kB.

Provoz, baterie

IR port

Napájení je řešeno dvěma AAA bateriemi. Udávaná životnost v návodu je při průměrném používání přibližně 1 měsíc. To lze jen potvrdit, předpokládáme-li, že průměrný uživatel se pohybuje v místech s dostatkem světla a není tedy nucen příliš zesilovat decentní zelené podsvícení displeje.Je umístěn v levém horním rohu a dá se použít při otevřeném i zavřeném flipu. Při přenosech dat jsme nenarazili na žádný problém. Velmi užitečná je možnost poslat ostatním svoji "elektronickou vizitku" pouhým stisknutím a přidržením tlačítka pro aktivaci kalendáře.

Možnost posílat určité položky ( například kontakt z adresáře ) funguje dobře nejen mezi ostatními Palmy, ale také při komunikaci s jinými typy přenosných počítačů nebo mobilních telefonů.

Resetovací tlačítko

Synchronizace

Američtí vývojáři zřejmě ve snaze zabránit náhodnému stisknutí zmenšili otvor tak, že se ničím jiným než kancelářskou sponkou resetovat nedá. To není zrovna příjemné v místech, kde je podobných předmětů nedostatek. Je tedy lepší mít stále jednu při sobě.Na rozdíl od předchozích Palmů je místo kolébky dodáván standardně synchronizační kabel. Ten splní svoji úlohu naprosto stejně a navíc nezabere tolik místa.

Rychlost synchronizace vestavěných aplikací se při nepříliš obsazené paměti pohybuje kolem 1 minuty. Daní za používání přídavných aplikací (například Avant Go) je mnohonásobně delší doba synchronizace. Ta potom může přesáhnout i 5 minut.

Pro a proti

Kontrastní displej



Nové aplikace - NotePad a hodiny



Vyměnitelné přední kryty



Hotsync kabel



Nízká váha



Zajímavý vzhled



Zvýšená hlasitost reproduktoru



Dobře zpracované CD s obslužným programem -



Maskovaná ROM s nemožností upgrade