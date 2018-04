Palm m100 - sada programů

Snažím se najít optimální sadu programů tak, aby Palm získal co největší užitnou hodnotu. Je jasné, že sada programů nemůže být univerzální tak, aby vyhovovala všem. Například Planetárium (mapa hvězdné oblohy) určitě zaujme pouze malou část uživatelů Palmu (ačkoli se jedná o špičkový program). Na druhou stranu jsou obecné věci jako launcher, DOC reader, program pro e-mail, off-line internet a podobně, které používá každý. Je nutné mít též na zřeteli, že sada programů je optimalizována pro Palm m100 (s jeho 2 MB RAM). Například pro Palm m515 by asi sada vypadala trochu jinak.

Programy, které mám v současné době nainstalované

Kategorie Program Verze $ odkud staženo Položky v seznamu aplikací RAM CZ Čeština GNU-czech 0.74 F www.redgrep.cz GNU-czech 30 x Launcher Launcher III 2.2 F www.benc.hr 60 PIM Today 1.4 F www.palmgear.com Today 29 Anniversary 1.0 F www.palmare.cz Anniversary

AniversaryDB 10

7 x DOC reader CSpotRun 1.1.2 F www.32768.com/bill/

palmos/cspotrun/index.html CSpotRun 29 x E-mail eMail 3.0.3 F www.palmgear.com eMail 50 Internet Plucker 1.1.13 F www.plkr.org Plucker

Zlib 87

31 Finance Výdaje 1.0 F www.palmare.cz Výdaje 13 x Holiday Debts 0.07 F www.penguin.cz/~ondrap HDebts

jednotlivé databáze 38

xxx x Tabulky MiniCalc 6.4.6 S www.solutionsinhand.cz MiniCalc 120 Kalkulačka SC-103PC 1.21 F purl.oclc.org/net/oelli/sc SC-103PC

MathLib 75

50 Hodiny BigClock 2.83 F www.rupp.paessler.com BigClock 68 Jízdní řád Fahrplan 2.0 F persoenlicherfahrplan.bahn.de Fahrplan 60 Auto FuelLog 1.0.0. F palmfuellog.sourceforge.net FuelLog 34 Astro Planetarium 2.2 S www.aho.ch/pilotplanets Planetarium

PlnStarData.lib 175

43 Earth&Sun 1.2 F www.40-below.com/palm Earth&Sun 34 Hry MineHunt 3.0 F dodáno s Palmem MineHunt 30 PocketChess 1.1 S PocketChess 29

Vysvětlivky: (F - freeware, S - shareware, CZ - české prostředí)

Programy, které bych měl nainstalované, kdybych měl lepší Palm (větší paměť, barevný displej, slot na karty)

Kategorie Program Verze $ odkud staženo Položky v seznamu aplikací RAM CZ Nákupy HandyShopper 2.1 F www.palmgear.com HandyShopper 150 Kalkulačka EasyCalc 1.16 F easycalc.sourceforge.net EasyCal

MathLib 173

50 x PIM Progect 0.25 F progect.sourceforge.net Progect 111 Foto SplashPhoto 2.85 S www.splashdata.com SplashPhoto 100 Správce souborů Filez 4.0.1 F www.nosleep.net Filez 60 Hry Vexed 2.0 F vexed.sourceforge.net Vexed 80-141

Programy, které jsem vyzkoušel a mohly by se někdy hodit

Kategorie Program Verze $ odkud staženo Položky v seznamu aplikací RAM CZ Hry Petra-Luna 1.2 F www.gdprom.com Petra-Luna 63 Sea War 1.11 F www.palm-games.com Sea War 37 Kalkulačka Parens 1.5 S www.radiks.net/ ~rhuebner/parens.html Parens

MathLib 84

50 Cestování WorldMate 8.0.1 S www.mobimate.com/worldmate WorldMate 255 Mapy CityZen 1.1.B F www.cs.man.ac.uk/~hancockd/

CityZen/index.html CityZen 161 iSilo reader iSilo free 1.50 F www.isilo.com iSilo free 47 Systém Invert 1.0 F Invert 2 Hacky X-Master 1.3 F www.linkesoft.com X-Master 52 Databáze DB 0.2.5 F palm.nawebu.cz DB 40 x Slovník do DB F palm.nawebu.cz DB 220 x ThinkDB 2 2.0.0 F www.thinkingbytes.com thinkDB 2 373 Kreslení TealPaint 4.86 S www.tealpoint.com TealPaint 79 ePaint 2.2 S ePaint 27 Gray Paint 2.1 F questions.hyperlink.cz Gray Paint 55 Erotika Palmasutra 2 F www.palmasutra2.isfun.net PalmaSutra PalmaSutraDB 270 Palm Palmamater F www.palmare.cz x Finance MicroMoney 1.65 F - MoneyManager 36 Tabulky Abacus 0.9 F www.pmdc.pt/abacus Abacus

MathLib 120

54

Co by se ještě hodilo

Slovník - nevyzkoušel jsem. Neexistuje solidní freeware česko-anglický slovník. Ale stejně při paměti 2MB RAM nemá cenu o něčem podobném uvažovat.

Mapy. Samozřejmě existuje např. aplikace City Zen, tuším se dají stáhnout i mapy amerických měst, mě však chybí něco jiného: mapa Prahy a ostatních českých měst, mapy turistických oblastí v Čechách i v Evropě, automapa Evropy s vyhledáním optimálních tras a podobně. Je mi však jasné, že takové věci by se mi do m100 určitě nevešly a určitě by nebyly zdarma. Ale jsou to věci pro PDA jako stvořené a jistě by se vyplatilo za ně i zaplatit, pokud by byly na trhu.

Závěr

Asi nelze žádný udělat. Programy jsou v neustálém vývoji, vznikají nové, staré jsou překonávány. Také určitě nemám ani zdaleka přehled o všech programech, které existují.

V Palmu m100 lze mít docela slušné portfolio programů, nicméně před koupí Palmu v současné době bych asi zohlednil několik věcí: