PALM m100 - Pohled začátečníka (3)

Prefs

Displej

Datebook

nastavit systémové datum o půl roku později v datebooku zvolit Purge potvrdit zálohování na desktop vrátit datum na aktuální

Datebook - chyba v databázi

Pokud je poškozená databáze např. z Diáře a nemáte-li tam mnoho dat, je nejlepší a hlavně nejrychlejší na c:\palm\jmeno\datebook smazat obsah tohoto adresáře. Po spuštění PalmDesktopu se tato databáze vytvoří znovu a prázdná. Pak provedete HotSync. Pokud to spadne zase, jsou poškozená data v Palmu. Pak je dobré postup 1. opakovat s tím, že se v HotSyncu nastaví, aby PalmDesktop přepsal Palm. Tím dojde k nové inicializaci dat v Diáři Palmu a jak v Palmu, tak v desktopu nebude nic. Nyní vrátíte data ze zálohy c:\zaloha\jmeno\datebook zpět. Spustíte HotSync a dojde k synchronizaci.

AddressBook

To Do list

Poznámky

Vyhledáváni – Find

Zlepšení vkládání Graffiti tahů

Rychlé uložení telefonního čísla

Rychlé vložení aktuálního data a času

Sloučení dvou kategorií

Obejděte tlačítko NEW / NOVÝ

Hotsync timeout

přepněte se do aplikace Hotsync

držte zároveň PgUp a PgDn a stylusem ťukněte do pravého horního rohu

zobrazí se hlášení, potvrďte Ok

Hotsync bude trpělivě čekat, dokud nedojde k synchronizaci mailů

Zlepšení citlivosti displeje pro zapisování znaků Graffiti

Výmaz záznamu vymazáním textu

Různé

Co se jinam nevešlo

Navštívil jsem výstavu Handy Expo (prosinec 2001) – moje dojmy ve zkratce

I když je prý OS Pocket PC 2002 jednoduchý, stále je o dost složitější než Palm OS. Více kliknutí, když chci něco udělat.

Rozpoznávání znaků je se znatelným zpožděním. Je nutné dávat pozor na přesnost psaní znaků. Stačí malá odchylka od tvaru písmene a systém rozpozná něco jiného.

Na jeho displej jsem četl velmi rozporuplné recenze. Od naprostého nadšení až k úplnému zatracení. A jak jsem to viděl já “na vlastní oči”? Palm m505 mi byl půjčen do ruky s podsvíceným displejem. Byl perfektní. O to větší zklamání bylo, když se podsvícení vypnulo. V prvním okamžiku jsem si myslel, že je vypnutý celý Palm, až pak jsem si uvědomil, že jakési šedé fleky (ikony) na displeji vidět jsou. Možná mám zkreslený dojem tím, že jsem barevný displej na PDA viděl v reálu poprvé, že ve výstavní místnosti bylo docela šero a že jsem měl Palm v ruce jen na malou chvilku.

Trochu menší displej oproti Palm m505.

Displej nic moc. Obrázky jakoby v mlze (nenapadá mě lepší termín než “vyblité” barvy). Četl jsem na serveru Svět PDA o prvních dojmech z nového Clié 615, kde bylo uvedeno stejné hodnocení displeje.

Listování pomocí kolečka je perfektní. Kéž by se toto stalo standardem u všech PDA.

Dvě krátká zamyšlení na závěr

Kdy dojde k masivnějšímu rozšíření PDA?

Myslím, že velkou překážkou v rozšíření PDA je cena (tedy cena v České republice v korunách) v kombinaci s velmi rychlým morálním zastaráváním přístrojů. Dnes koupené PDA je za dva roky zralé do technického muzea. Na “západě” tento problém odpadá, jak je vidět z následující tabulky (výchozí podmínky: plat EU: 2500 euro, plat ČR: 500 euro, 1 euro = 30 Kč). Je vidět, pro lidi v EU je koupě PDA záležitostí “za pár korun” .Pokud bych si v ČR mohl koupit špičkové PDA za cca 3000 Kč, nevadilo by mi, že díky rychlému morálnímu zastarávání PDA si za dva roky koupím další.

Cena (euro) % z platu EU % z platu ČR cena v ČR (Kč), abych zaplatil stejné procento z platu jako v EU 100 4 20 600 200 8 40 1200 300 12 60 1800 400 16 80 2400 500 20 100 3000

Druhou nutnou podmínkou je dle mého soudu integrace bezdrátového připojení k internetu do PDA. Zároveň to znamená mít relativně levné a relativně rychlé připojení prostřednictvím našich mobilních operátorů. Nyní je toto u nás ještě v plenkách, takže doufám, že ceny za GPRS připojení se budou postupem času vyvíjet směrem dolů. Co se týče rychlosti, doufám, že bude co nejrychleji do našich sítí implementována technologie EDGE. O UMTS asi nemá dnes cenu uvažovat.

Budoucnost PDA

Baterie Je jednou ze dvou hlavních slabin vlastně všech mobilních zařízení. Pokračovatelem současných baterií by se měly stát ALB (Advanced Lithium Batery) firmy Toshiba. V delším horizontu jsou to asi palivové články, jejichž výzkum v současné době probíhá. Displej Je druhou hlavní slabinou PDA. Barevné displeje potřebují podsvícení, což vysává baterie, barvy také v některých případech nejsou nic moc (Sony). Řešením by mohly být organické OLED displeje s vysokým rozlišením a bez nutnosti podsvícení. Už o nich čtu na internetu hodně dlouho, a stále nic. Paměť Paměti bude asi stále málo. Zvláště při nenasytnosti multimédií, kdy na jeden film bude potřeba kapacita v řádu GB. V poslední době jsem četl článek o budoucích polymerových pamětech s velkou kapacitou a cenou až o 90 % nižší než současné Flash paměti. Uvidíme… Internet Zde je nutná podpora GSM / GPRS / EDGE. BlueTooth O BlueTooth slyším už několik let, a stále nic. Ono i samotné PDA s podporou BlueTooth mi bude v současné době téměř na nic. Potřebuji totiž minimálně i BlueTooth ve svém PC (pro HotSync) a v tiskárně. A ceny? BlueTooth čip má prý v budoucnu stát $5. A současnost? BlueTooth SD karta od Toshiby za $150. Cenový rozdíl iPaq 3850 a 3870 (liší se jen podporou BlueTooth] je $50. Co dodat … GPS Aplikace využívající lokalizaci (mapy kdykoli a kdekoli, vyhledávání blízkých objektů) Další Četl jsem, že Microsoft pracuje na tzv. polohových senzorech, které poznají, jak uživatel PDA drží, a tomu uzpůsobí orientaci obrazovky.

General / Beam Receive – Off: Při vypnutí infračerveného příjmu vydrží Palm na baterie o hodně déle.Mám WriteRight už nějakou dobu a vždy, když se upatlá, vezmu izopropyl na objektivy a pořádně ji vyčistím. Vypadá stále jako nová a má stále krásný drsný povrch, občas se sám divím, že mám stále krásně zachovalou fólii; kdo ji viděl, potvrdí.Pokud jsem v jiném dni než dnes, stiskem tlačítka Datebook se dostanu na dnešek. Pokud jsem již na dnešku, opakované stisky tlačítka Datebook vyvolají cyklování mezi různými pohledy Datebooku.Rychlé zadávání položek: přepněte se do datebooku a napište graffiti např. 930, pak ťukněte na End time a napište např. 1250. Takhle můžete urychlit zadání času.Přepněte se do datebooku a začněte psát nějaký text. Vytvoří se nová položka bez udání času.Pokud vám vadí, že jsou zobrazeny všechny řádky v denním přehledu, nastavte v preferencích stejný Start Time i End Time. Zůstane zobrazen jen jeden řádek a pak jen naplánované položky.Velmi pohodlně lze přesunout schůzku v DateBooku v týdenním zobrazení - uchopíte jednoduše blok se schůzkou perem a tažením přesunete na jiné místo. Nemusíte tedy tuto položku vůbec editovat v detailu. Můj komentář: působí to ale konflikt při synchronizaci s Outlookem.Jestliže chcete rychle vědět, kdy máte plánované schůzky s určitým člověkem, přepněte se do Datebooku, klikněte na FIND a vložte jeho jméno. Po potvrzení dostanete přehledný seznam.Pro zobrazení přehledu všech naplánovaných akcí si stáhněte aplikaci IndexView. Zobrazí vám chronologicky všechny akce, každou na jednom řádku. Po ťuknutí na akci se přepnete do datebooku na zvolenou akci. Můj komentář: Nezobrazují se akce, které mají nastaveno opakování, takže je to k ničemu.Mazání starých záznamů v DateBooku, ale jen starších než půl roku. Purge v interní aplikaci umí mazat max. měsíc staré záznamy.Řešení:Někdy se může stát, že se nějakým způsobem poškodí Pilotní databáze. Nejčastěji např. pádem Windows při hotsyncu. Poškozenou databázi není možné synchronizovat. Jak postupovat při odstranění této chyby popsal Jindra Klásek Trošku krkolomný způsob, ale mám to odzkoušeno a vždy to pomohlo. V nejhorším případě nebudete mít data v Datebooku (dají se ručně přepsat z dat ze zálohy), ale synchronizace půjde.Naučte se používat graffiti tahy pro přechod do dalšího/předchozího pole, nebudete muset putovat stylusem z Graffiti plošky do displeje a zrychlíte tak vkládání dat. Graffiti tahy jsou "dolů-nahoru" (další pole) a "nahoru-dolů" (předchozí pole).Velmi pohodlně a rychle můžete odeslat svoji vizitku do jiného Palmu podržením tlačítka AddressBooku.Jste v PalmDesktopu a vkládáte víc kontaktů? Nemusíte stále mačkat tlačítka OK a New Contact; stačí, když u zadaného kontaktu zmáčknete ALT N - aktuální kontakt se uloží, pole se vymažou a vy můžete vkládat další kontakt.Jestliže chcete vytvořit novou položku s podobným nastavením, zvolte již hotovou položku a ťukněte na NEW. Toho lze využít, když máte stejné datum a prioritu a chcete položku umístit na určité místo v seznamu.Potřebujete vymazat mnoho úkolů a nechce se vám je odstraňovat jeden po druhém? Označte je jako splněné (zaškrtněte čtverečky), pak je jednoduše hromadně vymažete povelem Purge z menu.Nelíbí se vám abecední řazení poznámek v MemoPadu? Přepněte si v menu řazení na manuální a můžete tažením přesunout poznámku na požadované místo!Pokud označíte text a ťuknete na tlačítko Find, text se hned objeví na řádku vyhledávacího dialogu. Jinak je tam naposledy hledaný text.Jestliže víte, v které aplikaci jsou data, která chcete hledat, přepněte se do ní, a pak teprve klikněte na hledání. Pilot začne hledat nejdřív v aktivní aplikaci.Máte problémy s rozeznáváním Graffiti tahů? Existuje jedna dobrá rada - pište znaky co největší, přes celou Graffiti plošku - velmi výrazně to zlepší rozeznávání znaků!Potřebujete si rychle uložit něčí číslo? Otevřete si program Calculator, napište číslo (třeba prsty) a klikněte na znak "=". Číslo bude v Calc "uloženo" pro pozdější použití.Potřebujete rychle vložit do textu aktuální datum či čas? Jde to jednoduše přes symbol zkratky a "ds" (vloží datum), "dts" (vloží datum a čas) či "ts" (vloží aktuální čas). Písmena pro vyvolání těchto zkratek lze v Prefs - ShortCuts též předefinovat.Když potřebujete přesunout hromadně položky z jedné kategorie do druhé, nemusíte měnit položku po položce. Stačí, když přejmenujete první kategorii na jméno kategorie, do které chcete položky přesunout.Nové záznamy v základních aplikacích AddressBook, DateBook a ToDo můžete začít rovnou psát (bez použití tlačítka NEW) - automaticky se vytvoří nová položka.Pokud Hotsync při synchronizaci skončí s chybovým hlášením (pokud se nevytvoří spojení mezi DesktopPilotem a mail-klientem, např. pokud máte vzdálený přístup k mailboxům), můžete funkci timeout dočasně vypnout:Velmi často se stává, že se část displeje určená pro zapisování znaků Graffiti časem pokryje malinkými rýhami. Tento problém je v převážné většině případů dán tím, že se na displej práší. Pokud pak po displeji píšete tužkou, usazený prach plošku pro psaní Graffiti mírně zdrsní.Tento fakt způsobuje, že v některých případech dojde ke snížení citlivosti displeje při rozpoznávání znaků Graffiti.Tento problém můžete ještě před začátkem práce s Pilotem odstranit tak, že si pořídíte průhlednou lepící pásku značky Scotch MagicTape 810,811 (nebo podobnou) 19mmm x 33 m. Kouskem této pásky pak přelepíte právě zmíněnou plošku pro psaní Graffiti. Páska po sundání nezanechává na displeji žádné stopy.Ploška je chráněna. Další efekt, kterého tím docílíte, je, že psaní na pásku simuluje psaní na papír - tužka se po plošce nepohybuje tak rychle a dochází k lepšímu rozpoznávání znaků Graffiti a ke zmenšení chybovosti.Jediným nedostatkem je ne příliš efektní vzhled takto polepeného Pilotu.V základních aplikacích Memo, DateBook a ToDo můžete záznam rychle odstranit vymazáním celého textu. Pro někoho je to rychlejší než "lovit" z menu povel Delete/Smazat. Ale pozor - takto vymazaný záznam se vám nearchivuje na PC při příštím HotSyncu!Vývojový tým Palm: Jděte do aplikací do menu INFO. Podržte stylus na titulní liště a současně zmáčkněte hardwarové tlačítko DOWN.Velikonoční vajíčko: Otevřete Prefs (kategorie General) a namalujte malé kolečko v pravém dolním rohu displeje (nad tlačítkem kalkulátoru).Autíčko přes obrazovku (k realizaci musíte mít aktivní Velik.vajíčko): Přepněte se do MemoPadu, dejte novou poznámku. Zmáčkněte DOWN a udělejte tah perem ze středu Graffiti plochy k jejímu okraji (autíčko náhodně přejede při práci).iPaq 3850Palm m505Sony Clié 610Jaká vylepšení čekají PDA?