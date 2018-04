PALM m100 – pohled začátečníka (2)

Vždy je uvedena tabulka s přehledem parametrů programů, pak následují poznámky a mé dojmy.



Vysvětlivky k tabulkám:

Záložka v Launcheru: pokud položka začíná podtržítkem, jedná se o nastavení v Prefs

Verze: PC znamená, že program má i část, která se instaluje na PC

$: cena – F (freeware), S (shareware), $ (shareware, cena)





Programy, které mám v současné době nainstalované

Kategorie Program Záložka v Launcheru Verze / CZ / PC $ www Položky v seznamu aplikací RAM Poznámka Čeština GNU-czech _prefs 0.74 CZ F www.redgrep.cz GNU-czech 30 PalmOS33 CP1250 Launcher Launcher III 2.2 F www.benc.hr 60 DOC reader CSpotRun Prg 1.1.2 CZ F http://www.32768.com CSpotRun 29 Už má i záložky E-mail eMail Prg 3.0.3 / PC F http://www.palmgear.com eMail 50 Internet Avant GO AG Connect Prg Sys 4.0 / PC F www.avantgo.com AvantGO AG Connect libmal 375 43 159 Program zabírá cca 560 kB v RAM a to bez dat. Pro Palm s 2MB RAM je to hodně. Finance Výdaje Prg 1.0 CZ F www.palmare.cz Výdaje 13 Tabulky MiniCalc Prg neinstalovat Prg (?) 6.4.6 / PC $25 www.solutionsinhand.cz MiniCalc Mcupgrade MiniChart 120 16 47 Kalkulačka EasyCalc T (náhrada vestavěné k.) 1.16 CZ F http://easycalc.sourceforge.net EasyCalc MathLib 173 50 Kreslení TealPaint Prg 4.86 S www.tealpoint.com TealPaint 79 Hobby Planetarium Prg 2.0.4 S www.aho.ch/pilotplanets Planetarium PlnStarData.lib 138 36 Hry Hry

Čeština

Nevadí mi anglické prostředí vestavěných programů, proto jsem použil ”malou” češtinu od firmy RedGrep, která umožňuje vstup a zobrazování českých znaků.

Nastavení: Prefs / GNU-czech: Lokalizovaný font, Lokalizovaný vstup, po nastavení retartovat Palm.

Launcher III – moje nastavení

Karty: I, Prg, Hry, Sys, T – 3 ikony v řadě (na kartu I se instalují nové aplikace, na kartě T jsou aplikace přiřazené HW tlačítkům (aby nepřekážely), na kartě Sys jsou aplikace, které nepoužívám nebo jen výjimečně (Welcome, Graffiti …), na kartě Prg jsou programy, které běžně používám). Kartu Sys a T jsem označil jako skryté.

Options / Preferences: Always use Launcher III, DOC reader (až po instalaci CSpotRun) , Hack(až po instalaci X-Master)

Options / Gadget Settings: None, Tools, None, None, Off & Locks (pokud někdo používá zamčení na heslo – já ne)

Grafy: paměť, baterie

DOC reader - CSpotRun

lze editovat přímo PDB soubor (použití: vložení záložek)

psaný text se rovnou ukládá do formátu PDB

HTML: http://pilot.screwdriver.net/ (v URL nesmí být znak vykřičník)

HTML: program Web2DOC (musí se instalovat, je na www.palmgear.com , je to betaverze).

TXT: program MakeDOC (Je to jen exe soubor, do Windows se nic neinstaluje. Je na www.palmgear.com )

Word: makro WordDOCConvert. (je to omezeno pouze na Word97 a Windows 95/98 – nemá perspektivu)

E-mail

Internet

mám denní přístup k internetu z PC, a proto (zatím) nemám potřebu on-line přístupu přes Palm

rozlišení 160 x 160 bodů asi není moc vhodné pro prohlížení neoptimalizovaných stránek

nepotřebuji stahovat zpravodajství, denní články si přečtu v PC na velké obrazovce, případně si je vytisknu

stahuji tedy pouze praktické informace – předpověď počasí, programy televize, kin, kurzy měn…

www.avantgo.com

new user / sign-up – spustí se průvodce

vybrat typ zařízení - Palm

stáhnutí instalačního programu

spuštění staženého instalačního programu na PC

HotSync

vytvoření účtu: jméno / heslo

konfigurace

HotSync

channels – můžu rovnou upravit seznam kanálů

www.avantgo.com/channels

create channel

Link Depth – počet úrovní (0 – jen uvedená stránka, 1 – odkazy prvního stupně…)

Počasí http://pda.ceskenoviny.cz/počasí.php4 (Link Depth = 0)

Televize http://tv.quick.cz/ce.asp (Link Depth = 1)

Kurzy měn http://pda.financninoviny.cz/kurzy (Link Depth = 0)

Kina Plzeň http://www.dokina.cz/programy/tisk.asp?city=7&movie=&term=3&order=cinema (Link Depth = 0)

Kina ZPČ http://www.downtown.cz/program.php?rg=3&kat=0&delka=7 (Link Depth = 0)

Ceny Palmů http://www.ceskenoviny.cz/pocitace/pda/ceny/ (Link Depth = 0)

stránky lze posouvat tažením stylusem po displeji

Options / Preferences / Enable Hard Keys – lze použít HW tlačítka pro listováni ve stránkách

Finance

MiniCalc

otevřít sešit v Excelu

MiniCalc / Sync Manager: Browse, Register

uložit sešit

HotSync

při uložení dokumentu v Excelu se zobrazí upozornění, že při příští synchronizaci se aktualizovaná data přesunou do Palmu

pokud provedu změny v Palmu, provedu synchronizaci, data se do dokumentu dostanou až při otevření souboru v Excelu

Nejdůležitější Formátování Práce s daty Možnosti editoru Synchronizace s Excelem

Systém sešit – listy

Zmrazení řádek a sloupců

Grafy Zarovnávání

Druhy písma

Ohraničení buněk

Formát dat Třídění

Vyhledávání

Filtry

Zamčení buněk

Vkládání řad Změna šířky sloupce tažením

Vložení řádku, sloupce

Velké editační pole buňky

Skrytí záhlaví sloupců a řádek

Skrytí mřížky

Easy Calc

je pouze v angličtině

nemá grafy

nemá řešení funkcí

nemá matice

nemá seznamy

nemá speciální funkce

Hry

Programy, které bych mohl někdy potřebovat

Kategorie Program Verze / CZ / PC $ www Položky v seznamu aplikací RAM Poznámka iSilo reader iSilo free 1.50 F www.isilo.com iSilo free 47 Systém Today 1.0 F www.palmgear.com Today 20 plýtvá místem Invert 1.0 F Invert 2 inverzní zobrazení displeje Hacky X-Master 1.3 F www.linkesoft.com X-Master 52 Databáze DB 0.2.5 CZ F http://palm.nawebu.cz DB 40 Slovník F http://palm.nawebu.cz DB 220 databáze programu DB, 5478 slov Kreslení ePaint 2.2 S ePaint 27 Gray Paint 2.1 F http://questions.hyperlink.cz Gray Paint 55 Erotika Palmasutra 2 F www.palmasutra2.isfun.net PalmaSutra PalmaSutraDB 270 Palm Palmamater CZ F www.palmare.cz je z počátku 2001, neaktualizováno Finance MicroMoney 1.65 F - MoneyManager 36 Databáze ThinkDB 2 2.0.0 F www.thinkingbytes.com thinkDB 2 373 v Palmu freeware, za desktop se platí (ve verzi 2.1 už se platí za vše) Tabulky Abacus 0.9 F www.pmdc.pt/abacus Abacus MathLib 120 54 Je to betaverze, vývoj byl ukončen, některé funkce nefungují Nahrazeno Addition4Palm

iSilo formát

pomocí programu iSiloWeb (ve verzi 3 se jmenuje iSiloX)

do Palmu je možno instalovat prohlížeč iSilo free (freeware)

existuje i plná verze prohlížeče iSilo, je to však shareware s omezením na 30 dní (hlavní rozdíl je asi v záložkách)

současná verze iSilo verze 3 potřebuje cca 500 kB paměti

Databáze - DB

Tip: pro ukládání dat na desktop je třeba u každé databáze zvolit Volby / Volby databáze / Zálohovat db při HotSyncu

existuje česko-anglický slovník s cca 5000 slov

nelze filtrovat

nelze třídit

zarovnání pouze vlevo

nemá datový typ Datum

nemá funkce

V současné době používám následující programy a v Palmu zbývá něco přes 300 kB volné paměti (s daty kalendáře, kontaktů, úkolů, e-mailu a AvantGo; bez elektronických knih).Je to prohlížeč elektronických textů (nejenom elektronických knih, které jsou zdarma ke stažení na vynikajícím serveru www.palmknihy.cz ) ve formátu DOC (neplést s MS Wordem). Použití: rozsáhlejší texty v Palmu (poznámky v MemoPadu mají omezenou velikost).Text (PDB soubor) lze pro Palm připravit několika způsoby:a) vytvoření a editace DOC souboru programem DocReader ( www.palmgear.com b) konverze do DOC z různých formátůMůj názor: pro převod dlouhých textů do Palmu je nejlepší použít program DocReader.Palm m100 neobsahuje aplikaci pro práci s e-maily. Našel jsem si na internetu jednoduchý malý prográmek, který tuto aplikaci nahradí. Zdůrazňuji, že mi stačí synchronizace s e-mailem v Outlooku bez příloh. Mám denní přístup ke svému e-mailu na PC a Palm využívám pro hrubou informaci o své poště a hlavně pro případné odpovědi, když na ně nemám přes den čas. Pokud někdo potřebuje on-line přístup pomocí mobilního telefonu, musí použít plnohodnotného e-mail klienta (MultiMail, Eudora).Poznámka: Pro synchronizaci s Outlookem je nutno mít Palm Desktop 4.0.1. Mně se však v mých Windows NT po instalaci této verze Palm Desktopu začal objevovat při HotSyncu Dr. Watson a celý HotSync zkolaboval. Vyřešil jsem to tak, že jsem přes verzi 4.0.1.přeinstaloval starou verzi 3.1.1. Conduit pro e-mail se zachoval a chyba zmizela.Používám off-line Avant Go kanály:Instalace AvantGo:Nastavení kanálů:Kanály, které používám:Tipy:Používám program Výdaje, který je velice jednoduchý. Neslouží ke komplexnímu vedení účtů, ale jen jako evidence mých útrat. Větší nároky na programy tohoto typu nemám a Výdaje mi plně vyhovují. Účetnictví si mohu vést daleko pohodlněji na PC.Synchronizace s Excelem (97, 2000) - po instalaci v Excelu přibude menu MiniCalc:Pozn.: jak probíhá synchronizace s Excelem?Moje kritéria pro výběr tabulkového procesoru:Tato kalkulačka jako freeware a v české verzi asi nemá konkurenci.Existuje small verze, která má velikost 96 kB (oproti 173 kB plné verze). Má tato omezení:Přiznám se, že nejsem žádný vášnivý hráč, a to ani na PC. V Palmu mám pouze dvě: notoricky známé hledání min a šachy.Je to obdoba formátu DOC, má trochu lepší kompresi dat, ale není tak rozšířený. Použití: konverze HTML stránek do formátu iSilo Konverze do iSilo z HTML:Prohlížení iSilo dokumentů:Pokračování ...