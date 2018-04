PALM m100 – pohled začátečníka (1)

První kroky

Úvod

První spuštění Palmu

Co jsem změnil v aplikaci Prefs

Buttons: místo NotePad zvolit MemoPad, místo vestavěné kalkulačky Easy Calc

Format: Netherlands

General: Systém – Off, Alalrm – High, Game – Low, Beam Receive – Off

Owner: …

Instalace Palm Desktop

Zálohy

Moje postřehy

Celkové hodnocení

Rychlost

množství aplikací v RAM paměti (které se zálohují do adresáře Palm\hotsyncname\backup)

množství nově instalovaných programů

velikost kanálů AvantGO

RAM paměť

Displej

Zařízení Rozměry Úhlopříčka Rozlišení Rozměr bodu ppi Plocha cm2 mm palce m1xx 46 x 46 65 2,56 160 x 160 0,2875 9 21 Sony 51 x 51 72 2,84 320 x 320 0,1594 16 26 Palm 56 x 56 79 3,12 160 x 160 0,35 7 31 PocketPC 57 x 76 95 3,74 240 x 320 0,2375 11 43

Baterie

Ochranná fólie WriteRight

V PDA Planet stála 159 Kč (což je docela dost).

Nepodařilo se mi ji nalepit tak, aby pod ní nebyla jemná smítka (není dobré ji odlepit a lepit znovu – je to ještě horší).

Po nalepení pod fólií zůstaly bubliny, které se však za několik dnů vstřebaly.

Znatelně se zhoršil kontrast displeje.

Úplně se odstranily odlesky displeje.

Pocit při psaní je jiný; těžko říct, jestli lepší nebo horší, možná se lépe odhadne optimální tlak na displej.

Můj závěr: asi bych si už fólii nekoupil (hlavně kvůli zhoršení kontrastu – je to fakt velký rozdíl), jen bych použil pásku na přelepení plošky pro psaní Graffiti.

Datebook

Různé

Přiznávám, že hlavním důvodem koupě nebylo to, že bych PDA nutně potřeboval k organizaci času nebo k tomu, že některé programy musím mít nutně s sebou na cestách (nikam necestuji). Zajímalo mě hlavně dopodrobna prozkoumat, co tyto přístroje mohou nabídnou běžnému člověku, který není ani vrcholovým manažerem, ani náruživým hráčem, ani technickým “hračičkou”. Sice si na toto téma mohu přečíst stovky článků, ale určitě je lepší jednou vidět, než stokrát slyšet. Například po vyzkoušení ochranné fólie na displej mám na její použití zcela odlišný názor než sto procent všech uživatelů, jejichž názory a články jsem četl na internetu.K mému pohledu na ceny PDA se ještě vrátím. Mně se naskytla možnost koupit úplně nový Palm m100 se 6-měsíční zárukou za 3450 Kč. Neodolal jsem.Nebudu zde popisovat, co bylo v krabici ani ovládání základních aplikací. Zde bych odkázal na vynikající seriál Davida Kubálka (mého oblíbeného autora) Začínáme s Palm OS, který vycházel v roce 2001 na Palmare.cz (už se těším na pokračování pro pokročilé).Pro koho je určen tento článek. Pro toho, kdo má teoretické znalosti Palmech, ale stejně jako já na začátku ještě žádné skutečné PDA v ruce nedržel.Můj Palm byl sice nový, ale prodejce se tam už snažil cosi předinstalovat, takže už bylo zadáno Hotsyncname. Mně to pak dělalo problémy při pokusech o synchronizaci s Outlookem (nevylučuji, že jsem si tyto problémy zavinil sám svojí nedočkavostí). Ale doporučuji: pokud se již Palm používal, je asi lepší provést hard reset. Výjimku z tohoto pravidla bych udělal pouze v případě, že byl přístroj koupen předinstalovaný u některého z renomovaných prodejců (PDA Planet, Palm PC), kde je i uživatelská podpora zákazníků.Při prvním spuštění Palmu se automaticky spustí program Welcome, který uživatele provede kalibrací displeje a nastavením data a času.Toto je vysoce individuální záležitost, mně to vyhovuje takto:Instalace proběhla bez problémů, nastavil jsem synchronizaci s Outlookem (automaticky se nainstaloval Pocket Mirror) a Hotsyncname.Poznámka k synchronizaci Outlookem: Aby Pocket Mirror věděl, s jakým profilem v Outlooku synchronizovat, je nutné v Outlooku mít složku typu poznámka, v níž je poznámka, která se jmenuje (má nadpis) stejně, jako je jméno Hotsyncname.Při synchronizaci s PC se vše (včetně dat) zálohuje na desktop do Palm\hotsyncname\backup. Je tedy důležité tento adresář opatrovat a pravidelně zálohovat. Jedná se v podstatě o obraz RAM paměti.Navštívil jsem obchod PDA Planet v Praze a dostal následující doporučení: Při případné obnově po hard resetu je lepší, když aplikace, které neobsahují data, jsou znovu nainstalovány, než aby byly obnoveny ze zálohy (typicky čeština).V adresáři Palm\hotsyncname\archive jsou zálohovány věci, které byly někdy v Palmu instalovány, ale které již byly smazány. Je tedy možné je z tohoto adresáře opětně nainstalovat.Ovládání Palmu je intuitivní a jednoduché. Jako uživatel Windows jsem unesen z toho, jak rychle se dostanu k tomu, co chci udělat, a jak málo “kliknutí” k tomu potřebuji. Žádné ukládání rozdělané práce, Palm prostě při další spuštění aplikace pokračuje tam, kde před tím skončil.Žádné dlouhé bootování systému. Prostě Palm zapnu a ve zlomku vteřiny je připraven k práci.Vestavěné PIM aplikace není třeba nahrazovat něčím lepším, plně mi vyhovují. Používám synchronizaci s Outlookem, vše funguje bez problémů. (Znovu ale podotýkám, že nejsem pracovník vrcholového managementu, který má v diáři desítky úkolů a schůzek. Tito lidé určitě ocení zvláště nějaký lepší diář).Chybí multitasking - není možno se vrátit k předchozí aplikaci, vždy je nutno jít přes launcher (samozřejmě s výjimkou aplikací, které jsou přiřazeny HW tlačítkům).Spouštění programů: základní programy se spouští velice rychle (téměř okamžitě), některé náročnější aplikace (zvláště AvantGO) se spouští pomalu (několik sekund).Synchronizace: s téměř plnou pamětí RAM trvá cca 90 sekund, z toho 60 sekund jen AvantGO (mám kanály jen o velikosti 50 kB).Synchronizaci prodlužují následující faktory:Ač se to ze začátku nezdálo, paměť 2MB se zaplní rychle (hlavně AvantGO sebere více jak 500 kB). Pokud není cenový rozdíl propastný, doporučuji zvolit 8 MB RAM. Do 2MB RAM se např. nevejde slovník, který má 2MB sám o sobě. Ale i s 2MB RAM se “dá”.Má o 20 % menší rozměry (46 x 46 mm) než klasický Palm (56 x 56 mm). Větší displej (s větším písmem) by byl lepší. Rozlišení 160 x 160 bodů pro text vyhovuje, sneslo by se i 240 x 240, ale není to akutní. Podsvícení displeje hodně vysává baterie.Zde je tabulka velikostí displejů PDA a jejich rozlišení:Používal jsem nejobyčejnější baterie za 7 Kč / kus. Teď jsem přešel na alkalické (15 Kč / kus) a mohu potvrdit, že vydrží o hodně (několikrát) více než normální.Při normálním používání (hry, elektronické knihy) s obyčejnými bateriemi mi Palm vydržel zhruba týden. Teď mám alkalické baterie a po dvou týdnech má ukazatel stavu baterie na 80 %.Při zapnutém podsvícení mi Palm s obyčejnými bateriemi vydržel pouze několik hodin.V pohledu, kde jsou zároveň události i úkoly, se u obojího zobrazuje pouze začátek (to, co se vejde do jedné řádky).Z dlouhého čtení elektronických knih bolí oči a hlava (i když je použito největší písmo).V další části seriálu se budu věnovat mnou používanému software.