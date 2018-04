Palm LifeDrive – čtyři giga v kapesním balení (první dojmy)

Do redakce se nám dostal klenot mezi kapesními počítači Palm. Zařízení LifeDrive je velmi líbivým přístrojem, který nabídne snad vše, co si jen můžete přát. Jelikož se jedná o klíčový produkt Palmu, rozhodli jsme se mu podívat před samotnou recenzí na zoubek a dát vám tak možnost ptát se na to, co vás zajímá.

Hned na začátku podotknu, že s kapesním počítačem postaveným na platformě PalmOS se setkávám spíše sporadicky. Počet palmů, se kterými jsem měl tu možnost se seznámit, by se dal spočítat na jedné ruce. Snad i proto jsem se velice těšil na model LifeDrive, který mne oslovil nejen svou velice slušnou výbavou, ale i futuristickým vzhledem.

Palm svůj model LifeDrive oficiálně představil v květnu minulého roku a způsobil nevídaný rozruch ve všech technicky zaměřených médiích. Do segmentu kapesních počítačů totiž jako první přinesl novinku, na kterou uživatelé PDA uslyší snad vždy. Čtyřgigabajtový pevný disk totiž řeší odvěké problémy s nedostatkem paměti.

Na první dotek

Palm LifeDrive je zabalen do nezvykle velké krabice, kterou zdobí přehršle svítivě oranžových nápisů. Působí svěže a jistě na vás dýchne i fakt, že uvnitř ukrývá něco neobyčejného. A také ano.

Po rozbalení vás kromě nespočtu CD a papírových letáků uvítá samotný palm ukrývající se v bublinkové fólii. Při dalším boji s velmi hekticky uspořádanými přihrádkami pak objevíte i další obsah. Tím je datový USB kabel, jednoduché pouzdro (!) a cestovní nabíječka s redukcemi snad na všechny možné světové formáty elektrických zásuvek.

Samotné zařízení mne překvapilo především svými nezvykle velkými rozměry. Nejedná se sice o žádného obra, PDA konkurenční platformy (se kterou se setkávám častěji) jsou ale mnohem menší. Po třech dnech používání velikost už nikterak nevnímám, možná je mi i více sympatická. Nepatřím totiž k lidem, kteří mají zrovna malé dlaně, a LifeDrive se mi tak mnohem lépe drží.

Kapitola sama pro sebe je konstrukční zpracování. Při prvním seznámení jsem byl naprosto nadšen, jelikož materiál skutečně vypadá jako kovová skořepina. Tipoval jsem hořčíkovou slitinu, bližší zkoumání ale ukazuje na běžný past – zato s zatraceně dobrou povrchovou úpravou.

Při používání počítače se občas ozvou velmi nepříjemné skřípavé zvuky. Závěrečné hodnocení konstrukce nechme ale až na recenzi, stejná věta platí i pro kvalitu ovládacích prvků. Už teď ale prozradím, že výtka bude směřovat jen k jedné z nich.

Drobky, které stojí za povšimnutí

Zadní strana palmu je z většiny tvořena perforovaným plastem. Při spuštění hudby se z horní části line zvuk z reproduktoru, zbytek mřížky ale mlčí. Snad i proto jsem se domníval, že jde jen o výtvor designérů. Po připojení LifeDrive k PC jsem ale pochopil – při vytížení disku (upload asi 700MB souboru) se PDA chová trošku jako topení. Chlazení je tak zapotřebí.

Drobnost, která neunikla mému obdivu, je stylus. Je teleskopický a zasouvá se do pravého horního rohu. Jeho váha i tloušťka nesou ideální parametry a pracuje se tak s ním velice dobře. Dotykový displej ale občas odmítá respektovat jeho příkazy. Je nutné si najít ten správný přítlak, kterým na displej sahat.

Běžná audio 3,5mm zdířka sama o sobě vyzývá k vyzkoušení hudebních schopností přístroje. Nelenil jsem a hudba byla jedna z prvních, která nový palm otestovala. Zvuk linoucí se do sluchátek je velmi kvalitní, prokreslený a s hlubokým přednesem. Zapomeňte na ploché křivky.

Obrovská výtka ale směřuje k malé optimalizaci výkonu procesoru. Pokud totiž chcete poslouchat hudbu plynule, nesmíte s LifeDrive nic jiného dělat. Často se přitom stalo, že palm hudební proces doslova zatrhl kvůli procesu jinému – například načítání webu nebo otevření ukázkového dokumentu Word. Vzhledem k papírovým kvalitám procesoru jsem se nestačil divit.

Z praktických vlastností oceňuji indikační diodu, která informuje o činnosti disku. Palm dokáže jednoduše posloužit i jako USB externí disk. Během tohoto režimu s ním ale nemůžete běžně pracovat. Připojený datový kabel zabere celý systémový port, nabíječku lze ale připojit k patici kabelu. Chybět nesmí tlačítko pro spuštění Hot Syncu.

Přiložené koženkové pouzdro patří k těm jednodušším, ochrání tak především displej. K němu mám i pár výtek. Jednou z nich je nedostatečný jas. Dosud se mi ani nepodařilo v systému najít jeho úpravu. Pokud ji skutečně nemá, má se tenhle krasavec za co stydět. Nesympatický je mi i možná až moc dětinský font, který je evidentně také dán napevno.

Počkejte si na recenzi

Mé první postřehy jsou spíše kladné, i tak z nich ale nelze dělat dostatečné závěry. Palm LifeDrive je bezesporu velmi zajímavé zařízení, které si zaslouží delší testování. Počkejme si tak na recenzi, kterou můžete očekávat již příští týden. Pokud vás něco k tomuto zařízení zajímá, neváhejte se zeptat v diskuzi.