Palm, který zašel na čaj o páté...

, aktualizováno

Jau jau jau. V pátek (třináctého) dostal můj palm M515 chuť na čaj. Nikdy dříve ho nepil, tak jistě chápete, jak to s ním otřáslo. Popíšu tady, co jsem se snažil dělat pro jeho záchranu a jak se mi to nakonec nepovedlo. Možná to někoho bude zajímat. A třeba mi někdo ze čtenářů poradí, jak jej opět přivést k životu.