Palm-Kalkulačky

Vestavěný kalkulátor není tím nejvyvedenějším kouskem PalmOS software a je jej užitečné co nejdříve nahradit. Lépe jsou na tom majitelé Visorů, kteří mají ve svém ROM kalkulátor Calc+, který je verzí shareware kalkulačky Parens a je velmi solidně vybaven.

Naštěstí nabídka je obrovská, a to ve všech kategoriích - shareware i freeware produktů. Kalkulačky jsou poměrně rozsáhlá kategorie programů a je proto dobré si je pro lepší orientaci trošičku rozdělit. Pro účely této stránky tedy rozdělíme kalkulátory na :

jednoduché kalkulačky s nízkou cenou, které však zvládnou o málo víc, než vestavěný kalkulátor

pokročilé (vědecko/inženýrské) s mnoha funkcemi z oblasti matematiky, trigonometrie a statistiky

programovatelné, s možností vkládat sekvence příkazů

finanční - specializované na profesionální finanční propočty a výpočty

Existuje ještě jedna kategorie - kalkulátory jednoúčelově zaměřené na určité speciální oblasti výpočtů - například z oblasti trhů s akciemi, mikroelektroniky, lékařství atd.. Jsou velmi přínosné pro úzké skupiny uživatelů a lze je vyhledat na softwarových serverech.

Jednodušší kalkulátory s cenou do 10$

PowerOnePersonal je spíše free upoutávkou na vyspělé kalkulátory firmy (viz dále). Má pouze základní výpočty, kalendářní, některé obchodní funkce a jednu paměť.

PopCalc Božidara Bence patří dlouhodobě mezi neoblíbenější hacky. Kalkulátor funguje jako vyskakovací volně posunovatelné okno (tři velikosti). Máte-li nainstalovanou MathLibrary, tak PopCalc obsahuje i trigonometrické a logaritmické funkce. Stojí 9,95$ a existuje i jeho RPN varianta.

PalmSharp - kdo si oblíbil design a funkce Sharpu 1401, zde nalezne za 6$ jeho kopii.

14allCalc s výrazným i barevným designem za 8$.

Pokročilé kalkulačky



PowerOneScience a PowerOneGraph - vyspělé shareware produkty s cenami 29,95$ a 49,95$.

Verze Graph má vestavěný grafický editor funkcí a výkonný solver.

Je jen velmi málo věcí, které tyto kalkulačky nezvádnou (a v tom je doplňuje další produkt - powerOneFinance).

One+One a MathU - shareware produkty (každý stojí 20$), MathU má RPN logiku, jinak jsou oba kalkulátory velmi podobné. Oba programy jsou typu "vše na jedné obrazovce", kdy funkce nemuíte volit z nějakých podobrazovek, či menu, jsou všechny vměstnány do jediné základní obrazovky a jejích tlačítek a vyvolatelné přepínači 2nd a Third.

MathU má pokročilého následníka - programovatelnou MathUPro.

Parens mají v podstatě v ROM majitelé Visorů, takže ostatní se mohou podívat, o co přišli (či co si musí za 12$ dokoupit). Jedná se o velmi dobrý a dobře uživatelsky konfigurovatelný kalkulátor. Je velmi oblíbený a rozšířený. Vzhledem se trošku podobá vestavěnému kalkulátoru.

NeoCal je designově nepříliš vzhledný, ale funkcí má opravdu dost. Stojí 15$.

Programovatelné kalkulátory

TipUPro je graficky i funkčně výborně zpracovaná kalkulačka. Zvládá však pouze RPN logiku.

APCalc - asi nejoblíbenější programovatelný kalkulátor, stále vyvíjený. Jednoduché ovládání, grafický modul, přijatelná cena 14$.

PawCalc - vypadá jednoduše, ale je velmi mocná. Stojí 10$ pro nekomerční využití, jinak 25$.

CplxCalc - velmi výkonný programovatelný kalkulátor s grafickým modulem. Obrovské možnosti, velmi dobrá podpora na stránkách firmy. Stojí 35$, odlehčená varianta pak 13$.

Finanční kalkulátory

PowerOneFinance je v současné době to nejmocnější, co si mohou profesionálové ve světě financí a realit dopřát. TVM matematika, obligace, odpisy, Cash Flow, Break Even, obchodní výpočty, kalendářní i časové funkce, dvourozměrná statistika, výkonný solver. Náročnosti programu odpovídá i cena 49,95$.

FCPlusPro je dalším produktem téže firmy - je jen o maličko málo méně výkonný a nemá solver.

FinancialConsultant je vlastně jedinou univerzální konkurencí ke kalkulačkám od InfinitySW. Má velké schopnosti a možnosti i intuitivní ovládání. Řadě uživatelů může konvenovat i milosrdnější cena 30$.

Náš tip - jedna perla z Čech na závěr :

Určitým příjemným popřením toho, co uvádím v předchozím textu, je vynikající kalkulátor EasyCalc Ondry Palkovského. Je totiž zdarma a zároveň výborný - rozhodně jej vyzkoušejte !