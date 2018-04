Palm jsme nekoupili kvůli mobilům, říká šéf HP

Na Bank of America Merrill Lynch Technology conference prohlásil šéf HP něco, co se příznivcům jednoho z nejstarších výrobců chytrých mobilů vůbec líbit nebude. "Naše firma nebude utrácet miliardy dolarů za to, abychom se dostali na trh smartphonů, to nedává v žádném případě smysl," okomentoval Mark Hurd nedávnou akvizici Palmu.

Vypadalo to, že Hurd prorokuje Palmu pod HP konec v současné podobě. Tento názor podpořil, když ve svém prohlášení pokračoval: "Nekoupili jsme Palm, abychom prodávali smartphony. Říkám to lidem, ale zdá se, že ti to často nechápou. Společnost jsme koupili kvůli jejím duševnímu vlastnictví. WebOS je jedním ze dvou kousků softwaru které jsou navrženy jako webový operační systém. Máme desítky milionů malých zařízení HP, která jsou připojena k internetu. Představte si, že tato tvoří webové prostředí, ve kterém se nyní můžete spolehnout na stejný vzhled, ovládání a sestavu služeb."

Prohlášení šéfa HP tak ukazuje, že o Palm se firmy zajímaly opravdu především kvůli jeho portfoliu duševního vlastnictví. Pro HP je ale důležitější než řada patentů samotný operační systém webOS. Není divu, vždyť odborníci jej hodnotí velmi pozitivně a i uživatelé si systém pochvalují. Horší je to už se samotnými telefony Palmu, které trpí řadou neduhů a firma nebyla schopna ani po dvou letech své produkty rozšířit na světové trhy.

Mohlo by se tak zdát, že éra Palmu jakožto jednoho z nejstarších výrobců kapesních počítačů a chytrých telefonů definitivně končí. Jenže Hurd si o pár dní později sedl s redaktory Financial Times a celou záležitost trochu upřesnil. "Smartphony jsou pro nás jen dalšími připojenými přístroji. Postavit smartphone nebo jakýkoli mobilní telefon není z inženýrského hlediska příliš složité a to nemyslím jako urážku pro kohokoli v mobilním byznysu. Důležitější je ekosystém duševního vlastnictví a služeb, které díky němu mohou fungovat. Takže myslím, že byste měli o webOS přemýšlet jako o důležitější součásti než je samotný telefon."

Se smartphony s webOS se tak budeme setkávat i nadále. Zatím však není vůbec jasné, zda to bude pod značkou Palm nebo HP. Jist však je, že chytré telefony nebudou pro HP prioritou.

Ostatně, téměř nikdy jí nebyly a to má v oblasti kapesních zařízení HP bohatou historii. Je to tak trochu paradox. Palm tak končí v rukou společnosti, která před řádkou let spolkla jeho hlavního rivala na poli kapesních počítačů, Compaq. HP a Palm pak dlouho zůstávali posledními mohykány na poli klasických PDA. HP nakonec v tomto segmentu vydrželo déle, když si jeho PDA iPAQ 111 a iPAQ 211 můžete zakoupit ještě dnes. Podobně jako chytré telefony HP ale tato PDA rozhodně prodejní rekordy netrhají. A je otázkou, jak tomu bude u případných budoucích webOS telefonů.