Palm je nejlepší platformou pro chytré mobily?

, aktualizováno

Nástup chytrých mobilů a komunikátor se nese ve znamení firem Nokia a Microsoft. Jimi používané operační systémy Symbian a Pocket PC Phone Editon zatlačují do pozadí systém, který se nejvíce zasloužil o rozšíření PDA. Přes tože je velkými společnostmi opomíjen, má Palm OS hodně co nabídnout. Podle mnohých odborníků je to nejlepší platforma pro mobilní zařízení vůbec.