Palm jako přehrávač MP3 zapojený do hifi

To, že většina palmů umí přehrávat MP3 soubory, asi jistě každý palmista dobře ví. A ten, kdo to nevěděl ještě donedávna, se to jistě dozvěděl od jiného palmisty, nebo při nákupu, či z manuálu. “Mpétrojky” umí přehrávat většina modelů od střední třídy výše. Všichni asi moc dobře ví, že MP3 soubory a u modelů Sony Clié ještě ATRAC3 soubory (existují i jiné audio soubory, ale nejsou tak často používány a potřebujete k nim buď speciální aplikace, nebo pluginy do vašeho přehrávače/aplikace) lze přehrávat jak na vestavěném reproduktoru tak případně skrze sluchátkový výstup, kterým je konektor typu JACK 3,5 (u Palmu Tungsten C - JACK 2,5 a ještě MONO).Nevýhodou vestavěného reproduktoru je jeho malá fyzická velikost a omezený výkon reprodukce. Dále se u PDA setkáme s tím, že reproduktor je jenom jeden a tudíž jeho reprodukce je MONO. Z těchto důvodů je u některých modelů právě onen sluchátkový výstup. A o ten nám právě půjde.Abychom mohli připojit Palm do audio sestavy budeme potřebovat PDA s nainstalovaným MP3 přehrávačem, nějakými MP3 soubory na paměťové kartě (Palm neumožňuje do paměti RAM ukládat jiné soubory než *.prc a *.pdb což jsou soubory aplikací a databází) a propojovací kabel do audio sestavy. Propojovací kabel bude mít na jedné straně STEREO JACK 3,5 popř. ekvivalent kterým je osazen sluchátkový výstup na PDA. Na druhé straně kabelu, který bude dostatečně dlouhý, ale ne delší jak 10m (docházelo by k velkým útlumům) budou konektory, které máme na hifi, na zesilovači, na rádiu, věži atp. (ve většině případů buď opět STEREO JACK 3,5 nebo CINCH konektory levého a pravého kanálu.Speciálním případem je zapojení PDA v automobilu. Pokud totiž nemáme autorádio s možností přehrávání MP3 souborů, můžeme si tuto funkci suplovat palmem. Pokud máme novější typ autorádia, jistě na zadním panelu nalezneme vstup z externího zdroje, např. příprava pro CD changer, nebo jen LINE IN. Pokud však máme starší autorádio na kazety, nezbude nám nic jiného, než si v některém specializovaném obchodě koupit speciální kazetu, která v sobě obsahuje elektroniku a na svém konci je opatřena konektorem pro vstup. Takovou kazetu pouze zastrčíte do štěrbiny a připojíte kabel JACK – JACK a můžete poslouchat...

Důležité upozornění: zvukový výstup na vašem PDA může na příslušném konektoru vytvořit při nastavené vysoké hlasitosti takové napětí, které by mohlo poškodit zařízení ke kterému ho připojujete! Proto vždy před připojením nastavíme hlasitost na minimum a po připojení jí postupně zvyšujeme až na hladinu, kdy je reprodukována muzika. Hlasitost pak vždy regulujeme až na koncovém zesilovači věže, hifi, rádia atp.!!!