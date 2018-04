Palm jako obchodník? Sales Warrior!

Aplikace Sales Warrior firmy Iambic už je na trhu skutečně nějaký ten pátek, a její kvalita je potvrzena mnoha spokojenými uživateli. Je to velmi účinný tracker obchodních případů, přitom velmi jednoduchý na používání i pochopení.

Co prodáváte? (Items)

Aplikaci musíte v první řadě naplnit produkty, které prodáváte. To mohou být nějaké výrobky, software, prostě cokoliv. Otevřete si v menu volbu ITEMS a v ní již máte v demoverzi programy firmy Iambic - budeme tedy chvíli předpokládat, že jste dealerem Iambicu a prodáváte jejich produkty.

Systém položek je členěn dle abecedy, má třípísmenné záložky nahoře a volitelný druhý sloupec. V poli GoTo jde účinný vyhledávač a přes tlačítko NEW můžeme přidat další položku (třeba nový program Agendus Professional). Můžeme vložit název produktu, produktové číslo a cenu (těch může být víc). Na první obrazovce ještě vložíte případné náklady - číselné údaje vkládáte pomocí kalkulátoru. V záložce Miscellaneus najdete ještě možnost vložit čárový kód a označit položku jako soukromou.

Jaké jsou etapy vašich obchodů? (Stages)

Zbývá definovat si jednotlivá stádia průběhu vašich obchodních případů v menu STAGES. Ta mohou být různá pro různé obchodní aktivity a postupně se jimi můžete propracovávat ke klientovi (či některé z nich přeskočit). Každé stádium má rovněž jinou pravděpodobnost uzavření obchodu. Například když si zákazník vyzkouší demoverzi nabízeného programu, je pravděpodobnost jeho zakoupení vyšší, než když si jen přečte reklamní leták. Předběžná ústní dohoda už je zase víc než jen prozkoušení demoverze apod..

Stages si můžete definovat v samostatné obrazovce - každá etapa má své pořadí v nabídce (step), jméno a pravděpodobnost uzavření obchodu. Ty pravděpodobnosti jsou důležité rovněž pro další propočty - viz dále.

A jdeme obchodovat!

Máme vložen katalog našich produktů s cenami (Items) a známe průběh našich obchodních aktivit (Stages), pusťme se tedy do obchodování.

Klikneme na tlačítko NEW a otevře se nám obrazovka Opportinity (obchodní příležitost, či případ, chcete-li). Vložíte jméno (Acct) - načte se vám nabídka z vašeho AddressBooku, pokud v něm vašeho obchodního partnera máte. Vložíte Stage z nabídky a předpokládané datum uzavření ob chodu (Close), alarm a váš odhad pravděpodobnosti úspěchu. Pak již můžete přidávat položky z vašeho katalogu (Tap a New Item), včetně jejich množství i nákladů. V obrazovce Details můžete obchodní případy doladit o daně, sazbu komise a další údaje.

Přehledy a propočty

Máme-li zadány naše obchodní případy v různých fázích, vraťme se na základní obrazovku s jejich přehledem. Můžeme si zde volit co se má zobrazovat jako název obchodu (vlevo) a v pravém sloupci si můžeme nechat ukázat celkové prodeje, zisk, komise, to vše ještě jako vážené údaje přes pravděpodobnost uzavření obchodu.

Každý případ lze z této stránky editovat - upravovat fáze obchodu, pravděpodobnosti uzavření, datumy, položky a jejich počet apod.. Váš přehled pak bude vždy aktuální.

Kliknutím na druhou ikonku vlevo dole se přenesete ještě do statistického zobrazení vašich případů.Zde se můžete podívat souhrnně na svoje obchodní aktivity z hlediska jejich etap (stages) a kategorií (uzavřené, ztracené, neaktivní, otevřené). s volitelným druhým sloupcem.

SalesWarrior je otevřený ke spolupráci s dalšími produkty Iambicu, Kromě zmíněné kooperace s AddressBookem tak můžete ze Sales Warrioru plánovat schůzky, úkoly a telefonní hovory v diáři Agendus. Data lze z PDA exportovat přes MemoPad do desktopu a následně zpracovávat ve Wordu, či Excelu.

Program může být při správném používání velmi účinnou zbraní v kapse každého obchodníka. Je velmi univerzální - od definováních vlastních etap obchodu přes používání pravděpodobností uzavření až přes propočty nákladů, zisku, komisí, daní a dalších vymožeností.

Pokud bychom na něm hledali nějaká slabá místa, asi bychom, poukázali na takřka zastavený vývoj aplikace, absenci práce s barvami a možností vyšších rozlišení, to vše jsou však věci, které obchodník dokáže překousnout. Opravdovou pohromou je ale nepodpora PalmOS 5 - to je u takového produktu dost frapantní trapas a Iambic by se měl zamyslet nad přístupem k solventnímu zákaznickému segmentu...

Výrobcem je firma Iambic, program je komerční za 39,95 USD s možností vyzkoušet v demoverzi.

Jestli máte PalmOS5 handheld, či si jej hodláte pořídit, a sháníte něco na podporu obchodování, nevěšte hlavu - v pokračování "obchodních" řešení pro PalmOS vám představíme vynikající program Sales Cycle Manager firmy Ardexus!