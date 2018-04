Palm jako obchodník? Sales Cycle Manager

Sales Cycle Manager je obchodník profesionál a svědčí o tom i fakt, že ho nejde dopodrobna popsat v jedné recenzi. Bylo by to ostatně i zbytečné, protože s programem dostanete i dvě obšírné příručky v Adobe Acrobat formátu - jedna se věnuje popisu programu (SCMg - Palm Edition) a ta druhá vysvětlení filozofie i metod použitých vlastní aplikací (Working with The Sales Opportunity).

Program má tři elementární části s celou řadou dalších oken, nastavení a údajů:

Seznam IBO (Identified Bussines Opportunity)

(Identified Bussines Opportunity) Obrazovka obchodního případu (Opportunity screen)

(Opportunity screen) Prostředí obchodního případu (Sales Environmentú

IBO

Obrazovka IBO je seznam vašich obchodních příležitostí (případů) řazený dle jejich priority. Ta je sama o sobě výsledek složitých a komplexních vstupů v obrazovkách obchodního případu a ještě se k ní dostaneme.

Seznam IBO je souhrnným prostředím práce s programem - zde třídíte a filtrujete svoje případy, provádíte celkové analýzy a předpovědi, statistiky a odhady. Šířku sloupců lze měnit tažením za okraj, údaje pro poslední dva sloupce lze vybrat z menu, je to velmi jednoduché... Můžete si nechat zobrazit i výhled svých prodejů (Sales Forecast).

Obchodní případ/příležitost

Skupina obrazovek definuje každý obchod a shrnuje informace o něm (data uzavření, odhad pravděpodobnosti úspěchu apod.).

Nový obchod začínáte vložením kontaktů na partnera, poté vyberete z přehledu prodávaných produktů ty pravé a transakci dokončíte v obrazovce Essentials vyplněním pravděpodobnostní matrice. Odpovíte na dvě otázky: jaký je váš odhad toho, že odběratel obchod uskuteční, a nakolik je pravděpodobné, že prodávajícím budete právě vy? Tyto údaje spolu s předpokládaným datem jeho uzavření vytvoří cyklus obchodního případu.

Cyklus má tři fáze PROBE - PROVE - CLOSE, které bychom mohli velmi volně definovat jako sběr informací, přesvědčování a uzavření případu. Každopádně se ještě mrkněte na svého poradce (Advisor), je tam mnoho užitečných rad a tipů. A pak už vzhůru do okna Sales Environment.

Prostředí obchodního případu

Chcete-li úspěšně prodávat, musíte o svém zákazníkovi zjistit opravdu hodně informací. Jen tak můžete odhadnout pravděpodobnost úspěchu, tahat za ty správné páky, oslovovat ty správné lidi a nemrhat úsilím v předem ztracené věci.

Pro každou z fází obchodu si zde můžete vložit a analyzovat řadu velmi užitečných informací, které vám ve svém souhrnu poskytnou statisticky velmi cenný odhad vašeho úspěchu a umožní vám zvolit správnou strategii do dalších fází. Potřebuje odběratel opravdu váš produkt? Má dost peněz? Máte s ním osobní kontakty? Znáte svoje konkurenty? Víte, kdo ve firmě nakonec rozhodne o eventuálním nákupu? A znáte se s ním? Je to profesionál?

Sales Cycle Manager - náš tip pro moderní obchodníky

Výrobcem SCM je firma Ardexus, a kritizovali-li jsme v minulém článku Iambic za chabou zákaznickou podporu a neexistující vývoj, musíme Ardexus naopak pochválit.

Aplikace se stále vyvíjí, je kompatibilní s OS5 a kromě výše popsaného bychom asi vyzvedli ještě tyto hlavní přednosti:

desktop - lze přikoupit desktopový program, který umí kooperovat s PalmOS programem

- lze přikoupit desktopový program, který umí kooperovat s PalmOS programem podpora - k dispozici jsou obsáhlé manuály a PalmOS program je přímo protkán srozumitelnou kontextovou nápovědou

Cena programu je 39,99 USD, tedy stejná jako u Sales Warriora, užitná hodnota je ale výrazně vyšší.