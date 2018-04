Palm, Inc. představil Tungsten a Zire

Palm, Inc. před chvíli zveřejnil očekávanou tiskovou zprávu o své další strategii. Jak se čekalo, přestavil dvě nové řady produktů:

Tungsten - pro mobilní profesionály a firmy

Do rodiny Tungsten budou patřit vyspělá řešení pro mobilní profesionály a firemní klientelu.

Zire - pro studenty a běžné uživatele

Handheldy Zire budou na druhé straně výhodnou nabídkou jednotlivcům pro organizaci času a jiné obvyklé úkoly. V této skupině produktů půjde především o jednoduchost a cenu, tedy o devizy, na kterých Palm, Inc. kdysi založil svůj úspěch.

První handheldy pod jmény řad Tungsten a Zire nabídne Palm, Inc ještě letos na podzim. Podle již dříve zveřejněných informací by to měl být 7.10. low-endový Palm Zire a na konci října Tungsten T a chytrý telefon. Palm, Inc. ve své tiskové zprávě bližší informace o konkrétních handheldech neuvedl.

Tungsten Mobile Information Management Solution

V rámci linie Tungsten Palm již dnes představil první produkt, zvaný Tungsten Mobile Information Management Solution. TMIMS nabízí firemní klientele kompletní řešení bezpečného bezdrátového emailu a skupinového sdílení dat.