Palm IIIx, silnější verze Pallm III

Jedna z prvních firem, která začala na našem trhu Palm IIIx a PalmV již skutečně prodávat, a která mi Palm IIIx na recenzi poskytla je AXON HW&SW. Patří ji za to velký dík.

Když si Palm IIIx koupíte, dostanete:



Palm IIIx organizer s krytem displeje

2 ks baterií AAA

kolébku s 9pin konektorem pro sériový port

redukci mezi kolébkou a 25pin sériovým portem

Applications Handbook - knížku popisující aplikace Palm III

CD-ROM s Palm Desktop pro pořizování a synchronizaci dat na PC

Booklet Getting Started - v osmi bodech popsán princip práce s Palm III

Registrační karta

Graffiti Stickers - nálepky s nápovědou pro psaní znaků Graffiti, dají se nalepit na vnitřní stranu krytu Palm IIIx

2ks kartiček s nápovědou pro psaní znaků Graffiti

Karta s telefonními kontakty na mezinárodní podporu

Accessory Catalog - katalog příslušenství pro PalmPilota a Palm III

Vzhled a tvar

Je totožný s modelem Palm III a to včetně krytu displeje. Pokud se však pozorněji podíváte, zjistíte, že v levém horním rohu je označení Palm IIIx. Na té části displeje, určené pro psaní graffiti však naleznete malé změny, spíše kosmetického rázu. Změnila se ikona pro spouštění manažeru aplikací (Launcheru). Místo šipky je domeček. Mírně vypouklá ikona pro aktivaci menu již není vypouklá, ale plochá. Změnila se také ikona pro kalkulačku, ale principem v ní zůstaly znamének (+ - x :)

U všech ikon však již není jejich popis. Na zadní části nedošlo k žádným změnám, snad vyjma potisku víčka pro baterky, které nese logo Palm Computingu. Zůstal i IrDA port, zkoušel jsem přenos dat z celé aplikace Adresář a bez problémů. Tužka také nedoznala žádných změn.

Co je uvnitř

Hlavní změnou Palm IIIx je jeho větší "obsah". Palm IIIx je vybaven 4MB paměti RAM. Uvnitř je schován slot pro přidání další paměti. Zda porušíte záruční podmínky či nikoliv je otázkou do diskuse. Pokud ano, pak tento slot ztrácí alespoň u nás po dobu půl roku jakýkoliv význam. Pro uživatele, kterým 2MB nestačily je to jistě vítaný přínos. Do Palm IIIx teď můžete zadat variantně až 12 tisíc adres, 5 let dopředu schůzku, 3000 úkolů, 3 poznámek nebo 400 emailových zpráv. 4MB jsou již mnohem lepším odrazovým můstkem pro nasazení firemních aplikací, které bývají náročnější na využití paměti nebo pro solidní práci s většími soubory v Quicksheetu. Inovováno bylo i číslo operačního systému PalmOS na 3.1, který by měl ještě tak o 10-15% zvýšit výdrž baterií. Palm IIIx má inovovaný procesor Motorola DragonBall EZ 16MHz. PalmOS 3.1 je uspůsoben přímo pro něj a tak současní uživatelé Palm III nebudou moci provést na tento PalmOS update.

Displej

Po zasunutí dodaných baterií a prvním zapnutí Palm IIIx však zjistíte, že nejsilnějším trumfem nového Palm IIIx je displej. Všichni, kdo společně se mnou měli možnost porovnat displej Palm III a Palm IIIx došli ke stejnému názoru jako já. Displej je naprosto fantastický. Ostrý, jasný a velmi dobře čitelný i za šera. Trošku rozporuplným rysem z hlediska výhody či nevýhody tohoto displeje je jeho inverzí podsvícení. Opticky to vypadá, že svítí jenom ikonky a jejich popisy. Jde však pouze o efekt, nikoliv o úmysl ušetřit baterie. Displej u Palm IIIx je opět podsvícen celý (i na okrajích), jen je zaměněn bit pro vysvícení bodů. Ostatně stejného efektu můžete dosáhnout u Palm III s hackem Gagdet hack.

Jediným drobným nedostatkem, který jsem mohl zpozorovat u jinak naprosto skvělého displeje, byl fakt, že se oproti Palm III jen o něco málo pomaleji překresluje. Pokud se pozorněji zadíváte, můžete tuto skutečnost spatřit, pokud se například pokusíte aktivovat menu s následným přepínáním mezi jednotlivými položkami. Při běžné práci to však ani nepoznáte.

Jsem přesvědčen, že se tvůrcům displej moc vydařil a ještě dlouho nenajde svého konkurenta. Skalní příznivci slavných Newtonů mi hned stačili připomenout, že takový displej měl Newton už od začátku. Musel jsem jim dát za pravdu. Displej, původně nazelenalý, je nyní zbarven více do žluta a fyzickým porovnáním s Newtonem jsem se mohl přesvědčit na vlastní oči.

První spuštění

Po spuštění Vás přivítá úvodní okno s názvem Palm Computing platform a spustí se autosetup. Jde vlastně o jakéhosi průvodce pro úplné laiky, pomocí kterého si můžete ve čtyřech krocích nastavit základní parametry Palm IIIx. Nápadně svým principem připomíná průvodce z Windows. Dokonce se v průvodci objevuje i animace, která naznačuje, že máte z krytu vytáhnout tužku a ukázat kdekoliv na displej.

V druhém kroku je Vám na displeji vysvětlen způsob kalibrace displeje s následnou skutečnou kalibrací postupným ukazováním do středu nitkových křížů. Po kalibraci si ve třetím kroku můžete nastavit správnou zemi pro formát údajů, správný čas a datum. Ve čtvrtém kroku jste pouze informováni o úspěšném nastavení Palm III. V případě, že budete chtít toto nastavení opakovat, můžete spustit novou aplikaci Welcome. Stejného efektu docílíte tím, že spustíte aplikaci Prefs a v General a Formats nastavíte stejné hodnoty.

Launcher

Po nastavení Palm IIIx se objeví již známý Launcher. Je úplně stejný jako u Palm III, pouze v něm přibyly dvě aplikace. Výše zmíněná apliakce Welcome a aplikace Graffiti. Ta jediná je jakýmsi prvkem navíc, dá se smazat nebo přes IrDA port překopírovat do jiného Palm III nebo Palm IIIx. Aplikace Graffiti plní funkci jakéhosi průvodce praktické výuky psaní znaků Graffiti.

Na rozdíl od hry Giraffe, která je v Palm III zde přímo vidíte průběh psaní s tvarem a vzhledem znaku, odpovídajícího Vašemu tahu tužkou. Tato aplikace se zejména laikům moc líbila.

HotSync v Palm IIIx

Změnou prošla aplikace HotSync. Na první pohled se změnily pouze ikony. Pokud však aktivujete menu, zjistíte, že v něm přibyly další položky:

pro nastavení modemu, pro případ kdy synchronizujete data z Palm IIIx přes modem pomocí vzdáleného připojení ke sdíleného modemu například ve firemní síti nebo pouze s modemem, připojeným k samostatnému počítači. pro nastavení synchronizace dat se samostatným počítačem (přes kolébku nebo pomocí kabelu) nebo s počítačem připojeným do sítě. pro nastavení síťové synchronizace. Pokud synchronizujete data přes kolébku s počítačem připojeným v síti (pracující na IP protokolu), nemusí tato data bezpodmínečně ležet na lokálním disku totoho počítače. Můžete s výhodou použít data z kteréhokoliv jiného. Stačí zadat jméno tohoto PC, jeho IP adresu a masku podsítě. Stejné parametry se dají nastavit v aplikaci HotSync na PC, ke kterému je připojena kolébka.

On-Line nápověda

Dalšími nepatrnými změnami, které nepovažuji za důležité, prošly změny obsahu informačních helpů (i) pro jednotlivá okna. Některé mají změněn pouze slovosled, jiné mají úplně nový obsah.

Adresář

Nepatrnou inovací prošly i popisy polí v aplikaci adresář. City bylo nahrazeno Town a Zip code bylo nahrazeno Post code.