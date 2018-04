Palm III na ministerstvu

Co na to říkáte?

Před časem jsem se dozvěděl, že se na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR - Správě služeb zaměstnanosti, začal realizovat velmi zajímavý projekt s využitím Palm III. Proto jsem se na ministerstvo vydal, abych Vám přinesl aktuální informace o tomto projektu. Na ministerstvu jsem navštívil přímo vedoucího projektu. Je jím pan Mgr. Oldřich Smola , se kterým jsem si o projektu popovídal:OKpráce do kapsy.I přes nepochybně bouřlivý rozvoj, který nově vznikající segment trhu pro oblast kapesních počítačů teprve čeká, nastala již podle našeho názoru doba, kdy je nutné začít reálně uvažovat o využití kapesních počítačů i v tak rozlehlých informačních systémech jakým je náš informační systém úřadů práce. Cílem projektu je ukázat možnosti, přednosti a případná omezení, které v našich zeměpisných šířkách poskytuje zcela nové uživatelské rozhraní - ovládání počítače prostřednictvím dotykové obrazovky a specielního pera. V případě počítače typu Palm Pilot - Palm III poukázat na to, že tato malá věc může být již dnes vysoce efektivním pracovním nástrojem a ne pouhou hračkou v kapse úředníka. O mnohonásobně menších pořizovacích nákladech ve srovnání s přenosnými počítači typu notebook ani nemluvě.Pilot má za sebou 15 let vývoje. Oba hlavní protagonisté - Jeff Hawkins a Dona Dubinská mají s vývojem a marketingem zařízení podobných Pilotovi dlouholeté zkušenosti. Důkazem toho je prodejní úspěšnost. Od roku 1996 se Pilotů prodalo kolem 2 milionu kusů. Dále Pilot disponuje obrovskou softwarovou podporou. Aplikace dostupné na Internetu je možné počítat na tisíce. Operační systém Palm OS v kombinaci s Graffiti je navržen tak, že pracovní plocha a ovládání Pilota je jednoduché, rychlé, funkční a zároveň Pilot vydrží pracovat při rozumném používání řádově týdny na baterie. Synchronizace dat se stolním nebo přenosným počítačem je také rychlá a jednoduchá. Pilot podporuje veškeré dostupné programy typu ACT!, Lotus Organizer, MS Exchange, MS Outlook, atd. Pracovní plocha je jednoduchá a elegantní. Tvůrci Pilota měli zřejmě na paměti pořekadlo, že někdy méně může být více. Uživatel zde najde minimální množství různě složitých konfiguračních menu. Pravým opakem v přístupu k ovládání a nastavování jsou například Windows CE. Pro Palm III jsme se rozhodli hlavně kvůli standardně vestavěnému infra rozhraní a podpoře ze strany Oraclu - Oracle Lite. Aplikační software úřadů práce - OKpráce, pracuje totiž nad databázovou platformou Oracle 7.3.Kolem čtyřiceti.Více jak sto kusů.Úřady práce se všemi kontaktními místy představují kolem 240 míst po celé republice. Na projektu se bude podílet společně s lidmi z ministerstva 5 úřadů práce.Všichni - ředitelé, zástupci, vedoucí organizačních jednotek a informatici.Budou-li mít zájem, ano.Když jsem začal zhruba před rokem Pilota používat ke svým poznámkám v rámci porad na ministerstvu, mysleli si o mně kolegové podivné věci ve smyslu, že používám moderního nástupce původní bílé škrobové manžety rukávu. Dnes, když si s kolegy běžně přes infra posíláme kontakty, zápisy a úkoly, někteří nás sice stále považují za hračičky, ale stále více přibývá těch, kteří projevují zájem. Bez problémů používají Palm III na úřadech práce tři ředitelé a dalších sedm pracovníků.Mám na mysli u čeho chcete začít a co by mělo být vyvrcholením projektu?V první fázi bude důležité zvládnout ovládání perem a naučit se Graffiti. V další fázi používat Pilota k běžnému vkládání dat. Vyvrcholením by mělo být hromadné sehrávání zápisů porad ředitelů a prostřednictvím Oracle Lite sehrávání vybraných statistik v grafickém zobrazení.Do konce února 1999 chceme projekt uzavřít a vyhodnotit.Pilota používají všichni mí kolegové a panuje s ním naprostá spokojenost. Pouze se stále pozastavujeme s údivem nad tím, jak je možné vymyslet tak praktickou věc.Je známo, že s nástupem pana místopředsedy vlády a ministra PhDr. Vladimír Špidly se začal na našem ministerstvu používat elektronický diář typu MS Scheduller. Používají jej všichni náměstci a pomalu se jeho užívání začíná propadat na další organizační složky ministerstva. Bude-li zájem, je k používání Pilota jen krůček.Za Mobil server rozmlouval Jindra KlásekNáš PilotClub se rozhodl tento projekt podpořit a připravil pro zúčastněné malý dárek. Je jím elektronická podoba Zákoníku práce. Tento zákoník je k dispozici a volně ke stažení v našem Právním koutku