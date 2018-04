Palm, GPS a kolébka v autě

V době, kdy vznikla myšlenka na konstrukci následujícího držáku, nebyl ještě na našem trhu skoro žádný držák pro PDA. To, co mi na většině držácích vadí, je jejich univerzálnost, která je sice na jednu stranu pěkná když například uživatel vymění PDA a držák mu poskytne svou funkčnost i nadále. To, co mi na nich ovšem vadí, je jejich velikost, neskladnost a vlastně ta univerzálnost. Kdežto když použiji držák určený pro daný typ, budu mít stoprocentně zaručeno, že padne na PDA jako ulitý. Nebude vadit ovládacím prvkům a nebude mne omezovat v jeho používání.Koncepce držáku vychází nejen z funkce držení Palmu, ale také zároveň nutnosti připojit sériový port (tj. propojení Palmu a GPS) a poslední funkcí je nutnost dobíjení. Napájení Palmu a skrze kolébku a port také GPS jednotky, je nejenom nutností, ale také omezujícím faktorem, jelikož výdrž PDA na vnitřní baterky je při delších cestách limitujícím faktorem.Multifunkční držák, nebo jak by se dal celý komplet nazvat, je zkonstruován z kolébky, která zaručuje, že Palm do ní zasazený je připojen k systémovému konektoru, skrze který je možné uskutečňovat veškerá připojení. Kolébka samotná by v automobilu nebo na palubní desce špatně držela, a tak je přišroubována k upravenému bločku na zápisky. Který se pomocí dvou přísavek připevní k čelnímu sklu. Spodní okraj kolébky se opře o palubní desku a těmito třemi body je zaručena dostatečná stabilita. Pro dobré čtení displeje je nutné si vyzkoušet úhel pod kterým je nutné přísavky umístit na okno.Kabeláž je vedena vzadu z kolébky rovnou pod palubní desku, popř. za „tapecírung“. Jednotlivé vývody vedou k požadovaným připojením.Problémem, který se v praxi vyskytnul, je, že Palm se v kolébce neudrží opřený tak jako na pracovním stole. Je nutné ho tedy dodatečně připevnit. Což se dá realizovat třemi způsoby. Buď na zadní straně Palmu přilepíme suchý zip a na kolébce protikus. Nebo přes kolébku navlékneme silnější gumičku, kterou po nasazení a připojení Palmu přetáhneme přes spodní část. Nebo poslední nejelegantnější způsob, kdy na kolébku umístíme kovové spony, které si musíme vyrobit. Tyto spony pasují do výřezů pro příslušenství na zadní straně Palmu.Abychom v automobilu mohli dobíjet Palm, musíme z 12V rozvodu vytvořit 5 Voltový. S tím se vypořádáme tak, že do vnitřku kolébky zabudujeme stabilizátor 7805 s blokovacími kondenzátory 100 nF a patřičným chladičem pro pouzdro TO220. V zadní části kolébky zapojíme konektor pro napájení a vývod sériového portu na 9 pin CANNON budeme muset předělat. Pokud budeme chtít zapojit GPS modul, je zapotřebí mezi dva sériové kabely včlenit null modem. Pokud nechceme dělat několik redukcí můžeme konektor od sériové kolébky odstřihnout (je zalisován přímo na kabel). Na jeho místo umístíme nový konektor „opačného pohlaví“ a nezapomene prohodit signály RXD a TXD tak jako kdybychom použili null modem.Ještě k napájení. To je možné připojit buď do cigaretového zapalovače. Tím však vznikne nevzhledná kabeláž po automobilu. Nebo napájení vřadíme přímo za spínací skříňku, nebo do pojistkové skříňky.Dále se můžete podívat na články zabývající se provozováním PDA v autě,v automobilu obecně a možnostmi