Palm eBook Studio - vlastní knihy profesionálně!

Podpora Windows i Macintosh!

Program je k dispozici pro počítače s Windows i Macintosh za "zaváděcí" cenu $29,95. Knihy takto vytvořené jsou určeny pro vytváření osobních dokumentů či interní/obchodní využití.

Dočkají se i profesionálové!

V červnu by měl být vydán Palm eBook Studio Commerce Pak pro distribuci zašifrovaných eKnih pro malá vydavatelství - to bude stát $129,95. Zajistí totiž pomocí technologie PRESS (Palm Retail Encryption Server Software) ochranu vydavatelů a on-line prodejců při prodeji.

O formátu PalmReader

Formát Palm Reader je v současné době velmi rozšířený a Palm Digital Media na něm v současné době distribuuje tisíce titulů (přesněji řečeno asi 5000 podle nedávné tiskové zprávy). Formát umí různé styly a velikosti fontů, má potřebné formátovací dovednosti a umí zobrazit obrázky. Palm Reader je v odlehčené verzi k dispozici zdarma, verze "Pro" stojí $9,95 (podrobnější informace o programu - viz náš nedávný článek).

- "Co to čteš pěkného?"

- "Ále - to jsou Tři kamarádi od Remarqua - chceš beamnout ukázku?"

- "Radši ne, beamni mi radši nějaký comiks..."

Palm Reader - nový univerzální formát?

Palm Digital Media neponechává nic náhodě a již před několika týdny představila PocketPC verzi svého Palm Readeru. Firma, která má paradoxně ve svém názvu slovo "Palm", se tak pokouší prosadit i ve stále rostoucím trhu CEčkačů, kde dosud převládal software od firmy Microsoft. Za Palm Readerem ale již nyní stojí tisíce titulů, vyřešené problémy zabezpečení, distribuce i prodeje, smlouvy s velkými vydavatelskými domy...

I na PPC platformě lze zakoupit verzi PRO za $9,95 (existuje však i free verze) a za dalších $10 můžete mít nové fonty)

"Drahoušku, podala bys mi moji knihu? - Mám ji někde v peněžence mezi drobáky..."

Kromě Internetu i karty?

Zdá se, že se kromě klasického stažení přes on-line shop může stát populární i distribuce knih na paměťových kartách - už dnes se zakoupení karty prezentuje jako docela dobrý nápad, chcete-li udělat radost náruživému čtenáři - majiteli PDA...