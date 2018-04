Palm: Do kapsy nebude tak hluboko...

Signálů o snižování cen u firmy Palm, Inc. bylo v posledních dnech několik, až dnes je však Palm potvrdil na svých oficiálních stránkách.

Tungsten T míří do střední třídy... (399 USD)

Špičkový model Tungsten T firma zlevnila hned o 20 % z dosavadních 499 USD na 399 USD. Počítáme-li nyní za high-end v oblasti PalmOS řadu Clié NX a NZ s cenami od 600 do 88 USD, míří nám Tungsten T do střední třídy, a to zatím jako jediný handheld s ARM procesorem a PalmOS 5. Tungsten T s Bluetooh s HiRes rozlišením s cenou 399 USD bude ve své cenové kategorii určitě velkým lákadlem.

Palm m130 - barva zase dostupnější

Barevný Palm m130 Palm prodává za 199 USD (sleva je 50 USD, firma ale nabízela již několik měsíců rabat při nákupu). Barva je zase dostupnější a Palm chce touto cenou lépe čelit novým modelům firmy Sony (SJ20 a SJ30 a jejich oznámených náhradám SJ22/33, které mají oproti Palmu m130 vyšší rozlišení 320x320 pixelů).

Palm uvedl model m130 na trh v březnu 2002, model měl na trhu úspěch, později se ale stal předmětem žaloby za falešnou reklamu (Palm inzeroval 65 tisíc barev, tento model dokáže ale zobrazit reálně menší počet barev).

Palm m515 - elegance do kapsy

Donedávna high-endový model Palm m515 se bude prodávat za 299 USD, tedy rovněž o 50 USD levněji. Zda to bude v konkurenci Sony Clié řady T, to dosud není jasné. Sony v této kategorii chystá model s klávesničkou.

I Palm m515 byl představen v březnu 2002, šlo tehdy ale o evoluční změnu - náhradu za model m505, který přidal víc RAM (16MB) a vylepšil displej.

Low-end se zatím nehýbal

Svoje černobílé modely zatím Palm, Inc. ponechal beze změny, pouze Palm m500 se namísto 199 USD prodává za 179 USD. Zire tedy stojí dál 99 USD, Palm m105 rovněž 99 USD a m125 koupíte za 149 USD. Zde zřejmě mnoho prostoru pro slevu není, i když u Zire se v roce 2003 čekala - zřejmě se za 99 USD model dobře prodává.

Připravuje se i Sony

I firma Sony se zřejmě připravuje na příchod nových modelů a na svých stránkách nabízí ty dosavadní za zvýhodněné ceny.

Tak můžete nyní zakoupit modely SJ30 a T665c za nižší ceny než dosud - Sony Clié T665c pořídíte za 299,99 USD, Sony Clié SJ30 za 219,99 USD. Černobílý Clié SJ20 koupíte za 149,99 USD. Clié SL10 stojí jako dosud, tedy 129,99 USD.

Zajímavý je rovněž fakt, že z nabídky SonyStyle zmizela řada Sony Clié NR

Cenová válka na obzoru?

Vlastně ani ne - ta probíhá permanentně. Úpravy cen u Sony jsou postupné a logické a u zlevněných modelů znamenají spíš výprodej zásob před ohlášenými novými produkty. Firma Palm, Inc. nemá tak krátký inovační cyklus jako Sony, a tak na změněné podmínky trhu reaguje změnami cen. Možná jde ale i to, že Palm, Inc. sám chystá nový high-endový model, a Tungsten T proto posunuje záměrně do své "vyšší střední" třídy.

Sony se stala nejvýznamnějším konkurentem firmy Palm na trhu, z nedávných průzkumů vyplynulo, že ve světě se Sony stala světovou trojkou (po Palmu a HP), na trhu v USA dokonce dvojkou.