Palm-Diáře

Diářové programy patří k těm nejpoužívanějším a při jejich výběru je dobré jich řadu odzkoušet a dobře si vybrat - podle nabízených funkcí, designu, kooperace s desktop diářem, podpory barev a mnoha dalších kritérií.

Základní diář

Docela slušný diář dostanete již v základní výbavě. V PalmOS 3.5 odstranil jednu ze svých dosavadních velkých nevýhod a sloučil na jednu obrazovku vaše schůzky (DateBook) a úkoly (ToDo).

Zjevně zvýhodněni jsou majitelé počítačů Visor, kteří mají v ceně rozšířený DateBook+, který je mírně odlehčenou variantou produktu DateBk3, o kterém budeme psát dále.

V poslední době se velkou výhodou základních diářů staly české lokalizace, díky kterým dnes při koupi PalmOS obdržíte počeštěný diář (popřípadě si na starší palm můžete lokalizaci dokoupit).

V základním diáři jsou čtyři základní pohledy na data - denní zobrazení, grafické týdenní (bloky), měsíční s jednoduchou indikací schůzek a kombinovaný denní s úkoly i schůzkami (ten chybí do verze 3.5).

Přes všechny svoje výhody má základní diář několik omezení, která vytvářejí onu pověstnou mezeru na trhu pro vstup dalších produktů. Je to tak správné, neboť implementovat nejsofistikovanější diáře již do ROM by bylo spíše na škodu - nejvyspělejší diáře jsou velmi složité produkty a řada uživatelů jejich schopností vůbec nevyužije.

Přesto se najde velmi mnoho lidí, kteří potřebují vylepšený diář. Jsou to uživatelé využívající diář každodenně, a to jak ve svém profesním,. tak i osobním životě. Ti všichni brzy narazí na limitované schopnosti základního diáře, kterými jsou zejména :

- chybějící propojení do ostatních databází - zejména do AddressBooku (nepočítáme-li obvyklou funkci PhoneLookup), ale třeba i do Memo - schůzky nelze řadit do kategorií - u úkolů nemůžete nastavit opakování, ani alarm - chybí pohodlnější možnost sestavovat žurnál denních položek - pohledů na data je velmi málo a jsou nedostatečné - detailní přehled schůzek a úkolů vidíte jen v denním pohledu (chybí týdenní rozpis), není zde delší horizont (kvartál, či rok) a úplně schází nějaké přehledové zobrazení s možností jakékoli filtrovat - chybí možnost vytvářet šablony pro častěji opakované události - nejsou zde ikony, barvy, ani časová pásma

To vše (a ještě mnoho dalších drobnějších věcí) jsou důvody pro investici (není překvapivě vysoká) do vyspělejšího diáře :

DateBk4

Protože se chci záměrně vyhnout slovu “nejlepší“, zahájím konstatováním, že DataBk4 je bezesporu nejpropracovanějším PalmOS diářem. Má nejvíc funkcí, schopností i možností ze všech diářů.

Zde uvedeme ty pouze nejzákladnější:

zavedení nového typu události - ke schůzce a úkolu tzv. "floating events" - je to něco mezi úkolem a schůzkou - má vlastní checkbox (kulatý), lze mu přiřadit čas a velmi bohaté možnosti opakování

plná integrace ToDo do diáře včetně pokročilé práce s kategoriemi a nastavování opakování

zavedení nových pohledů na diářová data - třídenní, týdenní, čtrnáctidenní, kvartální a roční (u všech s mnoha možnostmi přizpůsobení), dále souhrnné list zobrazení s rozsáhlými filtracemi. Uživatel má možnost definovat další uživatelská zobrazení a ukládat je do paměti.

každé položce lze přiřadit ikonu (lze je rovněž předdefinovat k jednotlivým kategoriím schůzek i úkolů a používat při filtraci v list zobrazení). Ikony se zobrazují i v blokovém týdenním pohledu.

plná podpora barev

funkce journal s možností vytvářet chronologické záznamy poznámek z každého dne

dělené okno (definovatelné) s odskoky do ostatních databází (ToDo, Memo i AddressBook)

linky z jednotlivých událostí do kontaktů v adresáři

šablony (templates) pro definování častěji používaných událostí a formulací

vynikající strukturované alarmy

nový typ událostí - telefonní hovory s možností vytvářet šablony pro tyto události

Výrobce : PimlicoSoftware www.PimlicoSoftware.com

Typ produktu : shareware, 25$

Související odkazy :

konference uživatelů DateBk na egroups groups.yahoo.com/group/pimlicodatebk

FAQ www.PimlicoSoftware.com/datebk4faq.htm

"kuchařka" dalších tipů a triků - http://how.to/datebk-cookbook

ActionNames Datebook

ActionNamesDatebook (dále jen AND) je druhým nejoblíbenějším diářem. U uživatelů vyhrává především díky své relativní jednoduchosti, propracovanosti uživatelského rozhranní a vynikající práci s kontakty.

Jestliže uvádím, že AND je jednoduchý, neznamená to vůbec, že je chudý na schopnosti a přináší málo vylepšení. AND je velmi vyspělý produkt a ve svých schopnostech uspokojí každého středně náročného uživatele. Bude rovněž výborným řešením pro všechny, kdo mají rozsáhlou databázi kontaktů (AddressBook) a často ji provazují s diářovými položkami.

ActionNames Datebook je charakterizován těmito schopnostmi :

nový typ události - telefonní hovor s vynikajícím provázáním s kontakty

plná integrace ToDo databáze do diáře s pokročilým nastavováním opakování (včetně systému Redo)

nové diářové pohledy - dva typy denního zobrazení - jedno s nastavitelným děleným oknem, týdenní, čtrnáctidenní a kvartální zobrazení. Je zde rovněž souhrnné list zobrazení.

integrovaný správce kontaktů s vynikajícími schopnostmi (vynikající je například definovatelné vytváření skupin kontaktů)

každé položce lze přiřadit ikonu, program má integrován editor ikon, včetně podpory barev

kontextové lokální menu - přidržením stylusu vyvoláte menu závislé na situaci ze které menu vyvoláváte (editace, duplikace, výmazy, detaily apod.)

funkce journal s možností vytvářet chronologické záznamy poznámek z každého dne

Konference uživatelů ActionNames na egroups groups.yahoo.com/group/actionnames

Výrobce : Iambic www.iambic.com

Typ produktu : shareware 20$

Ostatní diářové programy a řešení

Ve stínu předchozích dvou titánů se novým programům jen velmi těžce prosazuje. Komplexní diář vyvíjela rovněž firma Standalone, jejich velmi slibně vyhlížející DateMan (s mnoha dobrými nápady a inovacemi) však zatím zůstává ve stavu "rozpracovanosti".

Z dalších řešení jmenujme 19,95$ shareware program Actioneer, který byl dříve docela populární - umožňuje vkládat data do všech hlavních databází z jediné obrazovky.

Integraci diáře s úkoly přinesl výborný WhatzUp, kdysi perla freeware scény, nyní shareware za 9,95 $. Mohl by být řešením pro ty, kteří preferují maximální jednoduchost a jejichž diář není příliš objemný.

Editory ikon

Za zmínku stojí ještě některé editory ikon pro DateBk4 (Iambic jej nepotřebuje, má jej integrovaný) -dobrým freeware řešení je DBiced, náročnější mohou zakoupit shareware produkt IconEditor a IcoEditor. Prodávají se rovněž již "hotové" ikony, a to buď jako komerční produkty, či jako freeware. Známá je firma 2kidsinaGarage, další naleznete tady, či zde. Ikony na Iambic produkty naleznete na SDG.