Palm Computing a Symbian spojují své síly

Společnosti Palm Computing Inc. a Symbian oznámily kooperaci na trzích pro bezdrátovou komunikaci. V zájmu vzájemné kooperace obě společnosti souhlasily s tím, že si navzájem budou licencovat své technologie.

Alan Kessler, prezident Palm Computing, řekl: "Chceme rozšířit přínosy společnosti Palm globálnímu trhu s celulárními technologiemi. Toto spojenectví dává Palm Computingu do budoucna velké šance prosadit se na trhu s bezdrátovými technologiemi a na trhu s jejich licencováním."

Sloučením obou platforem (Palm a Symbian) vzniknou nová zařízení, která přinesou velkou konkurenci stávajícím zařízením.

Možná, že se zanedlouho dočkáme zařízení, které bude vypadat jako Palm/Pilot, ale bude pracovat na OS Epoc a nejen, že bude sloužit jako osobní organizér, ale dokonce i jako telefon, popřípadě i jako terminál videotelefonu. Na PalmOS je velmi kladně oceňováno jeho uživatelské rozhraní vhodné i pro malé displeje a jeho možnosti synchronizace, zatímco EPOC vyniká v ostatních směrech.

Poslední zprávou hrající pro PalmOS je informace, že tento operační systém hodlá licencovat i Nokia a to pro produkty integrující IP hlasové a datové služby. První produkty s PalmOS by se od Nokia mohly objevit v roce 2001. Nokia by se také měla podílet na dalším vývoji PalmOS.