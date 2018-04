Palm chystá ultratenkou novinku Eos s webOS (první foto)

Palm Pre s operačním systémem webOS se ještě nezačal prodávat a už se objevily informace o dalším komunikátoru, který rovněž používá tento nový operační systém.

Server Engadget zveřejnil render a informace o novém Palmu, který ponese označení Eos. Novinka s kódovým jménem Castle nemá vysouvací konstrukci jako Palm Pre, ale je navržena ve stylu dřívějších Palmů. Pod dotykovým displejem tedy najdeme QWERTY klávesnici.

Dotykový displej s rozlišením 320 x 400 obrazových bodů je kapacitní a jeho úhlopříčka má hodnotu 2.63 palce. Chybět nebude dvoumegapixelový fotoaparát, ten však postrádá automatické ostření. K dispozici je blesk a možnost pořizovat videonahrávky.

Multimediální výbavu zastupuje hudební a video přehrávač. Nový Palm bude disponovat vestavěnou pamětí s kapacitou 4 GB. O možném zvětšení paměti pomocí paměťových karet chybí prozatím informace. Konektivitu obstarává Bluetooth 2.1 (podpora stereo profilu A2DP) nebo microUSB konektor (USB 2.0).

Palm Eos nabídne velmi tenkou konstrukci, jeho rozměry jsou 111 x 55 x 10,6 milimetru. Rovných 100 gramů vážící komunikátor podporuje sítě třetí generace UMTS včetně datových přenosů HSDPA. Sítě GSM jsou podporovány na všech čtyřech pásmech. Vyjímatelná baterie má kapacitu 1150 mAh.

Nový Palm Eos postrádá podle prvních informací bezdrátové připojení na internet přes wi-fi. A-GPS navigac naopak v novince najdeme. Nový Palm by měl nabídnout jako první americký operátor AT&T a to na podzim. Cena by se měla pohybovat okolo 350 dolarů, tedy v přepočtu okolo 7000 korun.