Palm chystá off-line browser - ActionNames pro školáky a další aktuality

Palm chystá HTML off-line browser

Podle oznámení firmy Palm Inc. chystá tato firma vlastní HTML browser pro svoje modely m125/130/5XX a i705. Tato řada naznačuje, že browser bude vyžadovat PalmOS 4 a vyšší. Program bude stát $19,95 a bude mít oblíbené záložky, svoji cache a historii navštívených stránek i možnost uložení stránek k off-line prohlížení. V prodeji by mel být od dubna.

ActionNames pro školáky

Verzi Action Names School Edit, optimalizovanou pro využití školáky a studenty, vydal včera Iambic. V programu je oproti klasickému AcvtionNames Datebook několik zvláštností - můžete si zde vložit rozvrh hodin (popřípadě přednášky a semináře), evidovat svoje domácí úkoly, či práce (včetně kategorií jako předmětů), k dispozici jsou i zvláštní ikony symbolizují jednotlivé vyučovací předměty. Program stojí $24,95.

RealOne Player v Nokiích - i pro PocketPC již brzy?

Podle krátké informace na YahooNews oznámil na CeBITu RealNetworks plány na vydání verze RealOne media playeru pro PocketPC počítače. Oficiální vyjádření se očekává příští týden na CTIA mobile show v Orlandu na Floridě. To Nokia má ve své nové sérii telefonů RalOne Player už předinstalovaný.

Battery Upgrade Kit pro iPAQy 36XX!

Máte problémy s baterií ve svém iPAQu? PDAorDie nabízí produkt Power Gear Force, který vám baterii nahradí výkonnějším typem s 2100 mAh, popřípadě s 1750 mAh, vylepšeným alarmem a vibracemi.

Symbian předvedl Magpie

Na CeBITu předvedl Symbian prostřednictvím svého chytrého telefonu P800 svůj projekt Magpie - systém umožní poskytovatelům služeb poslat i malé množství cílených informací přímo do vnitřních aplikací telefonu - jako jsou třeba kontakty, diář. To otevře dveře dalším službám.