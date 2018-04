Palm chystá nový linuxový operační systém

Není tomu tak dávno, co Palm koupil od ACCESSu licenci na používání Garnet OS. Tento akt naznačil definitivní odklon Palmu od své bývalé dceřinné společnosti PalmSource, kterou ACCESS pohltil.

Dnes vedení Palmu oznámilo, že firma chystá svůj vlastní operační systém založený na linuxovém jádře. Nový systém bude zcela nezávislý na ACCESS Linux Platform, kterou tak Palm definitivně zavrhl.

Stejně jako ALP však nový operační systém nabídne zpětnou kompatibilitu se stávajícími Palm OS aplikacemi. Díky linuxovému základu bude možný plnohodnotný multitasking. Veliký důraz bude kladen na využívání internetu, současné surfování po webu a zároveň telefonování nebude žádným problémem.

CEO společnosti, Ed Colligan, na tiskové konferenci potvrdil, že práce na systému byly započaty již před několika lety. Proto není důvod nevěřit jeho tvrzení, že produkty založené na novém OS budou na trhu již před koncem tohoto roku.

Ještě předtím se prý objeví poslední generace přístrojů se stávajícím Garnet OS, pak již ale převezme vládu nový operační systém, který se má stát základním stavebním kamenem produktové řady Palmu.

Tímto krokem tak Palm de facto opět získal absolutní samostatnost a suverenitu. Ještě nedávno společnost nevlastnila ani kompletní práva ke své obchodní značce, o operačním systému nemluvě.

Zajímavé bude pozorovat, jak si Palm se svým novým systémem povede právě v konkurenci s macešskou ALP. Zatímco ta bude k dispozici širokému spektru výrobců, nový systém Palmu zůstane vyhrazen pouze a jen pro produkty této americké společnosti. To vůbec nemusí být na škodu, naopak, Palm si tak zachová svou jedinečnost.

Kompatibilitu se současnými programy nabídnou oba systémy, takže pro mnoho uživatelů v nich nebude praktický rozdíl. Otázkou je, jak bude postavena vývojová platforma nového „Palm OS“ a jakým směrem se přikloní vývojářská komunita.

Rovněž přijetí nové platformy operátory by nemuselo být příliš vřelé. Palm si je tohoto faktu vědom a i do budoucna nadále počítá s Windows Mobile jako operačním systémem pro přístroje určené do nabídek operátorů a pro korporátní klientelu.