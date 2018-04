Palm chystá nový komunikátor Treo 800w

První informace o chystném Treu 800w přinesl server Treocentral. Podle něj by se mělo jednat o Windows Mobile komunikátor určený pro americké CDMA sítě. Treo 800w by se mělo stát nástupcem současných modelů 700w a 700w/x, je však velmi pravděpodobné, že později dojde i na GSM/UMTS variantu pro evropské trhy.





Nové Treo 800w by mělo nabídnout zajímavý mix designu současných Treí a novinek Centro a 500v. Hlavní novinkou oproti předchozím Windows Mobile přístrojům by měl být displej s rozlišením 320 x 320 pixelů, na které jsme zvyklí z Palm OS verzí.

Prozatím jediný obrázek, který je k dispozici navíc dává naději, že by nové Treo konečně mohlo dostat wi-fi. Nový prý bude systémový konektor, který je zhruba velikosti miniUSB, ale jedné se údajně o jiný formát.

Novinka by se měla objevit u operátora Verizon, některé informace hovoří o tom, že by se tak mělo stát ještě do konce roku. Jiné zdroje tvrdí, že 800w přijde na trh až v prvním čtvrtletí roku 2008. O případné GSM verzi zatím žádné informace nejsou.