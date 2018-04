Palm chystá na tento rok významné novinky

Ani v novém roce nehodlá Palm zahálet a chystá významné novinky. Tak především, již delší dobu je jisté, že se Treo 750v, které je zatím exkluzivní pro operátora Vodafone, dostane do volného prodeje. Předběžné údaje hovoří o tom, že alespoň v České Republice by se tento přístroj měl dostat do volného prodeje v březnu. Zda jej ještě předtím uvede Vodafone (ten zvažoval možnost uvedení již na konci minulého roku, nakonec zvolil raději zařízení od HTC), nám není známo.

Další informace se týkají klasických kapesních počítačů. „Palm zvažoval, že ukončí výrobu klasických PDA, nakonec se však rozhodl jinak,“ říká Milan Bendl z portálu PalmHelp.cz. „Na jaře se tak můžeme těšit na novinku v oblasti kapesních počítačů,“ pokračuje Bendl. Za portálem PalmHelp.cz stojí distributor produktů Palmu v ČR, takže by se mělo jednat o věrohodné informace.

Podle toho, co víme, by se pak v průběhu roku mohla objevit ucelená modelová řada kapesních počítačů. To je pro příznivce značky docela povzbuzující zpráva, protože tou dobou bude nejmladšímu modelu, Palmu TIX již něco přes rok a půl. Právě ten by měl být nahrazen jarní novinkou. Na náhradu ale čeká především model střední třídy Tungsten E2. Té se snad dočkáme v průběhu roku.