Palm chystá na říjen tři novinky?

Co se vlastně objevilo na BestBuy? Přetiskujeme celou inkriminovanou informaci (zveřejněno na ClieSource):

(Prices are usually incorrect before PDAs come out)

(Dimensions are of box)

P80870US - 429.99 - 6x6x6 in.

P80730US - 99.99 - 9x3.3x7 in.

P80880US - 199.99 - 9x3.3x7 in.

Datum zahájení prodeje - 1.10.2003.

Díky indiskreci obchodního domu jsou tedy na světě nové dohady. Předpokládá se, že všechny modely připravuje firma Palm a novinkami by tedy mohly být tyto handheldy:

Tungsten T3 - první Palm s HiRes Plus?

Tungsten T|3, jehož fotografie před nedávnem unikly z čínského serveru, tedy Tungsten řady T s rozlišením 480x320 pixelů, by se mohl stát hitem podzimu. Kromě HiResPlus rozlišení není ovšem o tomto modelu zatím známo nic bližšího - zejména velikost RAMky a typ procesoru.

Nedejme se ovšem zmást uváděnou cenou - shopy obvykle nasazují do svých katalogů předpokládanou cenu, kterou výrobci upřesní až těsně před začátkem prodeje. Domnívám se, že Palm bude nabízet T|T3 souběžně s levnějším T|T2 a možná se budou odlišovat nejen rozlišením displeje...

Co se vejde do 100 USD?

Druhý model s cenou kolem 100 USD by měl být inovovaný Zire. Zde se jedná opět jen o spekulace. Palm sklidil se Zirem značný úspěch a podařilo se mu nízkou cenou oslovit prvozákazníky - začátečníky.

Původnímu Ziremu bychom mohli nejvíc vytknout absenci podsvětlení a málo paměti - vyslyší výrobce v inovovaném typu tyto hlasy?

Renesance nižší střední?

Posledním je model za 200 USD. Jistě bude patřit do rodiny Zire a vyplní stávající velkou mezeru mezi low-endem (Zire za 99 USD) a střední třídou (Zire71 za 299 USD). Tuto mezeru nyní zaplňují výběhové modely řady m (m515, m130), ty ale budou jistě časem staženy z nabídky.

Mohl by to tedy být třeba Zire71 bez fotoaparátu, ale s MP3, což by byla v této třídě bomba. Nebo Zire71 bez MP3 i kamery, zato s HiRes Plus. To jsou ale opravdu jen dohady. Jisté je jen jedno - Zire71 se Palmu velmi povedl a na trhu je poptávka po typu bez foťáčku. Kdyby se firmě podaří dostat cenu k hranici 200 USD, měla by firma Sony s odbytem své "Dragonballové" řady SJ poměrně značné obtíže. Svět PDA ostatně stále čeká na odpověď Sony na vítězné tažení Zire71 střední třídou a kategorií palmů pro zábavu...

Ještě je třeba připomenout, že se do třídy zábavních PDA chystá PalmOS herní speciál Zodiac a jeho tvůrci rozhodně nepatří mezi pionýry slepých uliček.

Ještě jednou je nutno zdůraznit, že se jedná jen o dohady a spekulace. Objevily se ale i serveru Brighthand a převzal je PalmGear. Nemusí se ovšem jednat ani o modely firmy Palm (nebo ne všechny). Na rozuzlení této hádanky však nemusíme čekat dlouho, říjen je tu "cobydup"