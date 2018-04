Palm Checkup - servisák ve Vašem počítači

Tímto programem chce Palm snížit zatíženost technické podpory banálními problémy, neboť je za technickou podporu bude řešit Palm Checkup a uživatel sám.



Program úzce spolupracuje s databází problémů na internetu a dovede hlídat a instalovat nejnovější updaty.

Kupříkladu, pokud najdete svůj problém na Palm Service & Support website nebo v Knowledge Finder a je u něho tato ikona, dovede Palm Checkup tento problém odstranit.

Kliknutím na ikonu se spustí Palm Checkup a provede potřebné kontroly a opravy.





Palm Checkup je rozdělen na čtyři oddělení, z toho tři oddělení diagnostiky.

První je HotSync and Desktop. Toto oddělení kontroluje správnou funkci Palm Desktopu a HotSync Manageru, jeho nastavení a Log file.

Druhým oddělením je Software Updates, který po spuštění zkontroluje vaše programy a řekne, jestli je nutné provést update.

Třetím oddělením je Not Sure. Tato diagnostika je určena uživatelům, kteří si nejsou jisti svým problémem. Diagnostika provede obecné testy.





U mě je zde zachycen problém HotSync Manageru uvádějící, že synchronizace sériovým portem není povolena.

Tlačítkem View Solutions se dostaneme na obrazovku popisující úpravy, které je Checkup schopen provést sám po stisknutí tlačítka Automated Solution.

Stisknutím tlačítka Checkup provede některé úpravy a kontrolu, pokud však na to nestačí, poradí, jak funkci seriové synchronizace zapnout.

Pokud i tento krok Váš problém nevyřeší, Checkup Vám nabídne možnost asistence agenta. Tomu do připraveného formuláře vypíšete Váš problém o odešlete ho.



Posledním tlačítkem je Handheld. Toto oddělení není diagnostické, ale je to oddělení dotazů na technickou podporu.

Zde jsou zaznamenány všechny Vaše dotazy asistentům a jejich status. Dotazy jsou tříděny do přehledných kategorií podle jejich stavu.

Můžete také přímo podávat nové dotazy bez nutnosti zjištění problému diagnostikou.

Dotaz se vpisuje do formuláře, který se přes Checkup odešle. Každý Váš dotaz je zařazen a je mu přidělen asistent podle oblasti, do které jste ho zařadili. Dále už jen čekáte na vyřešení.



Krom diagnostiky má program nastavovací menu, které je rozdělěno do čtyř kategorií. Jsou to hlavní nastavení, bezpečnost, komunikace a registrace.

Nastavovat lze různé způsoby chování programu, privilegia asistentů, proxy server atd.





Program je určen pouze pro počítače s operačním systémem Windows 9x, ME, W2K, NT4 a XP, s nainstalovaným Internet Explorerem 5.0 nebo vyšším a Microsoft Java Virual Machine v.3802, samozřejmostí je připojení k Internetu. Palm uvádí, že musíte mít jen originální Palm zařízení, ostatní značky nejsou podporovány.



Program je ke stažení zde, jeho velikost je necelých 5Mb. Instalace je jednoduchá, program se nainstaluje do adresáře Vašeho Palm Desktopu, po instalaci požaduje registraci s vepsáním sériového čísla Vašeho Palmu. Palm Checkup je rezident, značí ho malá ikonka vedle hodin.