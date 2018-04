Palm chce definovat nový  low-end!

Jak se dalo čekat - okamžitě po vydání nového PalmOS 5 se objevily spekulace o nových PalmOS modelech. Nažhavený se zdá být zejména Palm, Inc., který poslední velkou inovaci předvedl již více než před rokem s modely m500/505 a m125. Novinky letošního roku (m515 a m130) patřily již spíše do kategorie evolučních vylepšení a reakcí na tahy konkurentů...

Hranice $1000 patřila kdysi k bájným metám v kategorii domácích/osobních počítačů a dlouho se nevěřilo, že se ji podaří překonat. Padla již dávno a když nyní vyhlásil metu o řád nižší současný šéf Palm, Inc Eric Behamou, nezní toto číslo až tolik neuvěřitelně - a o to víc se jeví důvěryhodné....

Ale po pořádku - Palm, Inc. chystá zřejmě na podzimní trh hned tři nové modely (tři řady) - každý z nich úplně jiný a každý znamená jinou strategii, segment, či cílovou zákaznickou skupinu (jak chcete).

Nejlevnější Palm...

- "Palm pod $100" - ač nemám rád laciné zkratky, přesto nenacházím vhodnější výraz pro první předznamenaný produkt.

Low-endová kategorie produktů i v PDA (jako všude jinde) žije z "ekonomiky z rozsahu". Sází se na minimální ceny (marže, a tím i zisky), ale na maximální objemy a především minimální náklady. I tento segment tedy může být ziskový a Palm, Inc., v něm umí chodit dlouhá léta více než dobře. Jenže se mu do něj v poslední dobře začínají tlačit konkurenti, kteří mají expanzi do tohoto segmentu ve své strategii (třeba Sony s Clié S320/360), nebo do něj spadli s neúspěšnými modely střední či vyšší třídy (Handspring s Visory Edge apod.)

Palm, Inc. ovšem nesází jen na "economies of scale". Po ruce má i osvědčený trik a argument - kdo si zakoupí low-endový Palm a zamiluje si jej (a to přeci není zase až tak velký problém :-), bude po čase chtít víc a koupí si dražší model. Zbožné přání Palmu? Ne, reálná fakta -. je spočítána i průměrná doba, po které chce většina PalmOS uživatelů upgradovat - je to 18 měsíců. A Palm má spočítáno i to, že model pod $100 bude znamenat minimálně 4x víc zákazníků...

Palm-telefon

Druhý model, který prý Palm, Inc. připravuje, je zřetelně inspirován úspěchem komunikátorů řady Treo, ale zejména bezdrátových Palmů řady VII/VIIx a posléze i705, jejichž schopnosti datové komunikace by měl logicky doplnit o přenosy hlasu . Benhamou nevyloučil ani tolik populární klávesnici jako přímou součást takovýchto handheldů-telefonů...

???Třeti model - velká neznámá...

O třetím naznačeném modelu se neví zatím skutečně nic, a to vytváří prostor pro nejrůznější spekulace. Jestli ale Palm připravuje nové eso low-endu a handheld-komunikátor, tak je tu logiky prostor pro model "nabitý" inovacemi a využívající nové možnosti hardware i software (PalmOS 5) na maximum.

Už teď se na něj těším (a asi ze všech nejvíc... :)