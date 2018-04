Palm a připojení k Cisco routerům

Co všechno budeme potřebovat:

Vlastní propojení všech kabelů je velice jednoduché a obrázek ho názorně ukazuje. HotSync kabel připojíte do Vašeho Palma, odtud je konektorem CANNON 9pin připojen do redukce CANNON/RJ45 a z této redukce je již kabel Cat-5 do konzole Cisco routeru.