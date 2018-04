Palm a paměťové karty SD/MMC

Jaké a k čemu jsou

Na co vlastně paměťovou kartu ?

K čemu je taková paměťová karta vlastně dobrá ? Jak už sám název napovídá karta slouží jako rozšíření stávajícího paměťového prostoru zařízení. Je možné ji použít třeba jako odkladiště dat (eBooků, fotografií, MP3, videa nebo běžných dat z aplikací, pokud to samotné aplikace umožňují a podporují), nebo i samotných aplikací. Třeba takovou zajímavou aplikaci, jakou bezesporu program Mapa Praha nebo Mapa České republiky je, bez paměťové karty prostě mít nemůžete. Další velmi šikovnou možností pak je záloha celého PDA, nebo i jen vybraných aplikací, nebo dat. Vhod pak může přijít možnost automatického obnovení zálohy dat po zasunutí paměťové karty do slotu.

Jaké karty jsou ?

SD - Secure Digital - malá flashová paměťová karta, má krytografickou ochranu copyrightových dat (vyvinuto společnostmi Panasonic, SanDisk a Toshiba), váží 2 g, je možné ji použít dále např. do některých MP3 přehrávačů, digitálních fotoaparátů apod. Nemá žádné mechanické součásti, uchovává data i bez příkonu elektrického proudu. Vysoká přenosová rychlost dat (snad asi nejpolemičtější tvrzení).

MMC - Multimedia Memory Card - obdobně jako SD karta slouží k uchovávání dat bez příkonu elektrického proudu. Obdobně jako SD je tuto kartu možné využít i v jiných (a jak sám její název vypovídá) multimediálních zařízeních, jako jsou fotoaparáty, videokamery či MP3 přehrávače.

Hlavní rozdíly mezi SD a MMC kartami:

cena, MMC karty jsou řádově o 20% levnější

rychlost přenosu - zde je to opravdu DOST polemické, SD karty by měly být asi 3-4x rychlejší než MMC, ale daleko více než na typu paměti záleží na kapacitě a výrobci. Asi nejlepší by byl nějaký monstrózní test, tak jako tomu např. bylo u testu výdrže baterií, kde bychom srovnali údaje, které poskytují výrobci a prodejci s realitou denní praxe.

MMC karta je na první pohled tenčí a působí křehčím dojmem

dostupné kapacity - kapacita MMC karty se dnes běžně pohybuje od 32 MB do max. 256 MB a nejrozšířenější kapacitou je asi 128 MB, kapacita SD karet se dnes pohybuje od 32 MB do 512 MB, nejrozšířenějšími kapacitami jsou 64 MB a 256 MB.

Pouze SD karty mají vestavěnu technologii zabezpečení dat

Na co si dát pozor:

Starší palmy jako m500, m505, a m125 nepodporují paměťové karty o větších kapacitách než 32 MB, proto je potřeba provést update pomocí http://www.palmone.com/us/support/downloads/file_manager_update.html.

Karty od výrobce LEXAR jsou dosti problematické

Karty od výrobce SanDisk jsou asi díky své ceně nejrozšířenější, ale bývají pomalejší.

Karty od výrobce KingMax jsou VELMI problematické, zvláště ty, co mají na konektorech prokovené otvory.

Jak a čím ukládat data na paměťové karty

Instalace přes InstallTools (PalmDesktop)

Data z vestavěných aplikací Kalendář, Adresář , Poznámky a Úkoly není možné uložit na paměťovou kartu, jsou ukládány pouze do RAM paměti PDA. S tím souvisí i další věc a tou je vyhledávání údajů v PDA, funkce vyhledat neprohledává obsah paměťové karty!

Pokud budeme chtít uložit PDB nebo PRC soubory z našeho PC na paměťovou kartu v PDA, postačí nám jen v InstallTools (pokud máte Palm(tm) Desktop 4.0.1 a vyšší) změnit cílové místo uložení (standardně jsou programy a databáze ukládány do paměti PDA). Cílové místo je uvedeno ve sloupečku Destination; instalace do paměti palmu je avizována jako Handheld a je zároveň symbolizována zelenou ikonkou PDA, instalace na paměťovou kartu avizována jakoSecureDigital (SD) Card (a to i v případě, že používáte MMC paměťovou kartu, tak se toho nebojte) a je symbolizována modrou ikonkou SD karty. Změna cílové destinace se provede jednoduše stiskem tlačítka Change Destination. Po stisku tohoto tlačítka máte k dispozici dva panely. Ten vlevo obsahuje seznam aplikací a dat, které budou instalovány do RAM paměti vašeho PDA a pravý panel naopak obsahuje seznam aplikací a dat, které budou instalovány na paměťovou kartu.

V případě jiných souborů už je to komplikovanější. InstallTools vám totiž dovolí na kartu uložit pouze soubory, které jsou podporovány nějakou instalovanou aplikací v PDA (např. JPG a GIF soubory můžete na kartu uložit až když máte v PDA instalován nějaký prohlížeč apod.).

Uložení dat do PDA přes IR

Další možností, jak dostat nějaká data na paměťovou kartu je jejich poslání přes IR a odchycení příslušnou aplikací, která je dokáže zpracovat a nebo jinou aplikací, která dokáže odchytit cokoliv a uložit na kartu. To se týká asi především fotografií z mobilních telefonů a fotoaparátů. Jak na to, bude popsáno v dalším díle, který bude věnován aplikacím, které pracují s paměťovou kartou.

Uložení dat pomocí čtečky paměťových karet

V dnešní době jsou na trhu univerzální čtečky označované jako 6 in 1 (pracují s kartami typu SM, MS, SD, MMC, CF I a CF II) a to v provedení pro USB 1.1 nebo USB 2.0 (rychlejší pod Win2000/XP) a nebo dokonce s vlastní flash pamětí (až 256 MB). Čtečky po nainstalování vlastního driveru pracují i pod Windows 95/98/ME jako externí výměnné disky (v novějších Windows není třeba driver ani instalovat) a soubory na ně prostě jen nakopírujete. PDA jako čtečka paměťových karet

Existuje několik programů, které umožňují použít PDA jako čtecí a zapisovací zařízení MMC a SD karet. Chtěl bych jen letmo představit dva, které jsou asi nejznámější.