Palm a Java - Tungsten T2 - a další aktuality

Palm si licencoval Java J2ME Runtime

Firma Palm oznámila, že si u IBM licencovala prostředí WebSphere Micro Environment (WME) Java 2 Micro Edition (J2ME) pro svoje budoucí Tungsteny. První použití se čeká někdy na podzim.

ZLauncher 3.50B

ZZTech dal na trh novou verzi ZLauncheru a potvrdil tak fenomén nejrapidněji vyvíjeného launcheru současnosti.

Soupis změn by zabral zbytek dnešního PalmaReportu, takže stahujte, zkoušejte, obdivujte....

Microsoft vydal Pocket PC 2003 SDK

O tom, že na nový Pocket PC 2003 už bychom nemuseli čekat příliš dlouho, svědčí i to, že Microsoft vydal Pocket PC 2003 Software Development Kit (SDK) pro registrované vývojáře.

PocketPC 2003 se čeká na trhu 23.června.

Další podrobnosti o nových modelech iPAQ...

...umístil na svoje stránky DavesIpaq - můžete si je zde už i objednat.

WiFi + 128MB = ?

CF kartu s WiFi a 128MB paměti nabídne do prodeje firma SanDisk. měla by být řešením pro ty, kdo mají v PDA jen jeden slot a chtějí přesto jít do Wi-Fi.

Jedinou neznámou v rovnici je zatím cena...

Tungsten T2 na cestě?

Internetová šeptanda se už těší na inovovaný Bluetooth Tungsten T-2. Ten by měl přinést víc paměti (32 MB), transflektivní TFT displej (stejný jako má Zire71) a PalmOS 5.2 s Graffiti 2. Další podrobnosti známy nejsou, čeká se zejména na to, zda jej Palm vybaví rovněž 400 MHz procesorem PXA255 jako Tungsten C.