Palm a IBM - MessagEaseST - a další aktuality

Multitužka i pro tenké modely!

Náhradu stylusu pro handheldy řady Clié T a NR začal nabízet shop Brando. Zpráva je zajímavá zejména proto, že se výrobci podařilo dostat kuličkovou tužku do tenoučkého stylusu těchto handheldů, který je sám tenký takřka jako náplň do kuličkového pera...

Tužka 3in1 stylus je k mání za $15 a vybírat si můžete z osmi základních odstínů.

A kam že se podařilo pero ukrýt? To je zřejmé z detailu obrázku!

Evropa - 2.kvartál 2002 - jde to ztuha...

463,000 prodaných handheldů v retailové sféře je trh v "západní" Evropě (co to vůbec dneska je, pánové z Gartner Dataquest ???) o 18% níž než ve stejném období loňského roku. Očekávaný boom se tedy zatím stále nekoná...

Třetinu trhu má tradičně Palm, Inc. druhou třetinu Compaq - Hewlett-Packard. Sony se podařilo v Evropě dosáhnout se svými handheldy Clié 6,1%, což je určitě méně, než firma čekala. Předpověď o prodeji cca 2.3 milionů kusů handheldů v roce 2002 na tomto trhu stále zůstává...

MessagEaseST - náhrada Graffiti

Další alternativní způsob vkládání znaků představila firma EXIdeas. Jmenuje se MessagEaseST

Mezi Graffiti a MessagEaseST se můžete přepínat jednoduchým kliknutím. Systém je určen nejen pro PalmOS handheldy, ale i pro mobilní telefony. Klávesnice má pouze 12 kláves, které vám umožní vložit všechny znaky ASCII. Do větší kláves se prý snadněji trefuje, znaky jsou rozloženy dle jejich frekvence.

Firma uvádí, že klávesnice se dá použít na všechny jazyky, psaní znaků je velmi intuitivní a po 15-30 minutách hraní budeme pořizovat znaky 2-3x rychleji než přes Graffiti!

No, uvidíme, vyzkoušíme, popíšeme. Slibujeme :-)

Palm a IBM - nová aliance!

Chystá IBM znovuzavedení prodeje handheldů - PalmOS klonů? No, ale tentokrát jdou na to obě firmy trošku jinak a snaží se využít svých silných stránek - IBM by měla pomoci Palmu otevřít dveře ke kýženým průmyslovým a firemním trhům, kde je IBM jako doma. IBM bude prodávat speciálně nakonfigurované handheldy Palmu přizpůsobené k práci s webovou službou WebSphere - to by jim mělo umožnit takové věci, jako je instant messaging, schopnost upravovat i sdílet různé údaje - od výsledků prodeje přes stavy zásob až po vyloženě výrobní informace.

Palm Inc. nabízí $20 rabat na Palm m125!

Od 22.7.do 9.9. trvá nabídka slevy prostřednictvím rabatu na handheld firmy Palm, Inc. m125 - jeho cena je nyní $199, po odečtení rabatu za něj zákazník zaplatí jen $179.

Nabídka platí ale pouze pro zákazníky z USA a Kanady:-(