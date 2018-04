Palm a GPS aplikace – seriál

Dnešní úvod k seriálu vám ukáže strukturu seriálu a naleznete zde i informace o tom, co v kterých dílech můžete očekávat.

Zaměříme se hlavně na mapový a navigační software. Aplikace které v této části seriálu budete moci sledovat, budou označovány jako „Palm a GPS aplikace (x) – název dílu“.



V seriálu se zaměříme na profesionální aplikace, které nejsou freeware. Takže dotazy typu, kde to "roste", nebo kde to mohu zdarma stáhnout nebudou na místě. Vždy na konci seriálu k danému dílu naleznete odkazy na výrobce, nebo distributora aplikace. U některých aplikací je možné si stáhnout demo a sám si aplikaci tzv. „osahat“.



V prvním dílu si vezmeme na mušku GPS Atlas.

Ve druhém dílu to bude návazný software Smart Maps.

Od rastrových map k vektorovým přeskočíme v třetím dílu, a to k Route Europe.

A zakončíme českým produktem PalmKim.

V posledním pátém dílu se můžete těšit na přehlednou tabulku srovnání.



A to by pro úvod mohlo být vše... Pokud jste si GPS přijímač pořídili a nevíte jak ho k Palmu připojit, podívejte se na náš článek, který popisuje připojení Palmu k GPS.

Zde je navíc přehled článků, které na téma PDA a GPS na Palmare vyšly:

Seznam článků na Palmare k problematice navigace a GPS:

Hardware

Zkušenosti, zapojení

Software