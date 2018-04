Palm a GPS aplikace (4) – PalmKim

V dnešním posledním dílu věnovaném Palm a GPS aplikacím si přestavíme tuzemský program PalmKim. V zítřejším článku všechny popisované programy shrneme.

Jak pracuje PalmKim?

PalmKim je na našem trhu od minulého roku. Je to aplikace českého autora, která se slibně vyvíjí. Nejprve její podklady obsahovaly pouze uliční síť hlavního města Prahy. Nyní je však nabízena na stránkách výrobce v několika balíčcích. Od mapy jednotlivých měst, přes krajská města, mapu ČR a SR.

To bylo krátce k popisu aplikace, informace o balíčcích naleznete na stránkách výrobce, které jsou uvedeny na konci dnešního článku.

Nyní si ještě zopakujme samou podstatu vektorových map. Jsou to vlastně body v souřadnicovém systému, které jsou propojeny úsečkami, čarami, popř. oblouky. Tyto čáry reprezentují dálnice, silnice, a uliční síť. Podle důležitosti je pak v mapě každá z definovaných tříd odlišena svojí tloušťkou a barevným podáním.



Vlastní mapa, resp. soubory s daty budou bez patřičného engine, nebo-li aplikace, která tyto data spravuje a vypočítává z nich informace k zobrazení, k ničemu. PalmKim umí spoustu funkcí, ale z pohledu navigace jen vlastně několik základních. Rozlišení mapy je libovolně měnitelné. Zoomem se dá s vektorovými mapami dosáhnout mnohem větší přesnosti zobrazení. Je to dáno prostým počítáním souřadnic. Výrobce si s daty náležitě pohrál a tak je přesnost opravdu obdivuhodná. Záleží pochopitelně na přijímané síle signálu ze satelitů a jejich počtu - čím více satelitů, tím větší přesnost. Dokážeme tak odečíst, na jaké straně vozovky stojíme.

Pokud má mapa k zobrazení hodně detailů, načítá se poměrně dlouho. Je-li však k zobrazení jen pár ulic, dojde k načtení téměř ihned. Vadou na kráse vektorových map je absence pěkných obrázků, piktogramů a dalších doplňujících zobrazení, které známe z mapy papírové. Vektorová mapa je strohá a nabízí jen to nejdůležitější jako silniční a železniční síť (v Praze ješté síť metra), vodní toky a plochy. A nezapomeňme na šedivé hraničení obcí a měst.



PalmKim umí s mapami pracovat v následujících dimenzích:



- Umí najít daný objekt

- Posouvat s mapou (drag and drop)

- Zoom mapy - plynulý od desítek km až po metry

- Spolupráce s GPS a posuv mapy při pohybu (avšak nikoliv plynulý, ale skokový, když se dostanete k okraji mapy, překreslí se)

- Zobrazení aktuální rychlosti

- Měření vzdálenosti mezi body

- Uživatelské objekty

- Jít na zeměpisné souřadnice

- Podpora rozlišení pouze v lowres





























Shrnutí programu

PalmKim je velice dobrá aplikace, aby však pracovala svižně, je zapotřebí rychlý procesor (ideálním je v tomto směru 400 MHz Intel Xscale). Na navigaci a nalezení tras se podle vyjádření firmy Tranis, která aplikaci vyvíjí a distribuuje, usilovně pracuje. Měla by uživatelům nabídnout nalezení optimální trasy z bodu A do bodu B. Můžeme se tak těšit na dobrou vektorovou mapu s výborným rozlišením a uliční sítí krajských měst.



Pro další informace se podívejte na stránky výrobce - firmy Tranis www.palmkim.cz, nebo na naší podrobnou recenzi produktu - Recenze aplikace PalmKim.