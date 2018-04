Palm a GPS aplikace (3) – Route Europe + Tom Tom Navigator

V předchozích dvou dílech našeho seriálu věnovanému GPS aplikacím jste se mohli seznámit s programy GPS Atlas a SmartMaps. Dnes si napíšeme něco o Route Europe a jeho nástupci, aplikaci Tom Tom Navigator.

Jak pracuje Route Europe

Route Europe je starší aplikace, která byla původně určena pro PalmOS verze 4.0. Na zařízeních se starším systémem se nám software spustit nepodařilo, na Tungstenu T s PalmOS 5.2.1 Route Europe fungoval. Jediným problémem byla komunikace s GPS. Jelikož jsme GPS propojovali přes sériový port, zjistili jsme, že aplikace si z něj data nečte. Pro přesměrování provozu na sériové rozhraní jsme použili knihovnu, resp. aplikaci idserlib, (kterou můžete nalézt také po názvem sertranspl) a jíž je nutné před každým startem Route Europe spustit. Pokud tak neučiníte a budete GPS hledat, dočkáte se dvou stavů, buď aplikace nebude dělat vůbec nic, nebo půjde do resetu.

To bylo k popisu aplikace a jejímu zprovoznění. Nyní se však podívejme na samou podstatu vektorových map. Jsou to vlastně body v souřadnicovém systému, které jsou propjeny úsečkami, čarami popř. oblouky. Tyto čáry reprezentují dálnice, silnice, a uliční síť. Podle důležitosti je pak v mapě každá z definovaných tříd odlišena svojí tloušťkou, popř. barevným podáním.



Vlastní mapa, resp. soubory s daty budou bez patřičného engine, nebo-li aplikace, která tato data spravuje a vypočítává z nich informace k zobrazení, k ničemu. RouteEurope je velice jednoduchý program. Neumí spoustu funkcí, jen několik základních. Také rozlišení mapy a její datová náročnost odpovídá výsledku. Data k jednotlivým státům (což je jeho výhoda, ostatní software nabízí ČR a blízké okolí/další státy se prý připravují) jsou rozdělena převážně do tří úrovní: malá, střední a velká. Podle názvu je patrné, že ta největší obsahuje veškeré silnice a naopak malá zase jen dálnice a hlavní tahy. Pro úsporu místa (veškeré mapy se nahrávají do paměti RAM narozdíl od rastrových, které jsou na paměťové kartě), musel výrobce data omezit. Proto se můžeme setkat například s tím, že vozovka jde mírným obloukem a silnice na displeji je její tečnou, či tětivou.





Route Europe umí s mapami pracovat v následujících dimenzích:



- Umí najít daný objekt

- Posouvat s mapou (drag and drop)

- Zoom mapy - plynulý od desítek km až po metry

- Spolupráce s GPS a plynulý posuv mapy při pohybu

- Vyhledávání trasy z bodu A do bodu B (ve třech režimech: nejkratší, nejrychlejší a kombinace obojí)

- Vypsání itineráře cesty, včetně kilometráže

- Podpora rozlišení pouze v lowres



























Seznam mapových podkladů:



- Rakousko

- Benelux

- Česká republika

- Dánsko

- Finsko

- Francie

- Německo

- Itálie

- Norsko

- Španělsko

- Švédsko

- Švýcarsko

- Velká Británie + Irsko



Route Europe je dobrá aplikace, potřebovala by ovšem upgrade nejenom na vyšší rozlišení. Tím, čím je jedinečná, je vyhledávání tras. To, že se občas "projedete po poli", je maličkost...



Tom Tom Navigator



Firma Tom Tom nyní jako náhradu za Route Europe nabízí produkt s příznačným názvem Tom Tom Navigator. Jedná se o zdokonalenou verzi, podporující hires+ displeje a umožňující uživatelům Palmu zažít stejnou situaci a na displeji pozorovat to samé jako u drahých automobilových navigací.

Na displeji si nejprve nadefinujete bod, ke kterému se chcete dostat. Může to být některý z bodů POI, křižovatka ulic, sídelní jednotka, nebo jen místo na mapě. Poté proběhne výpočet trasy podle vnitřních kritérií. Zohlední se, po jakých komunikacích trasa povede. Následně se vyberou ty komunikace, které jsou pro danou trasu optimální, jak svou vzdáleností k cíli, tak kapacitou a rychlostí přesunu.

Pak už si stačí jen užívat 3D pohledu na danou trasu. Ta vypadá, jako kdyby uživatel prolétával nízko nad komunikací a měl větší rozhled nad daným terénem. Trasa je přehledně vyznačena a v dolní části displeje nalezneme nejenom telemetrické údaje - např. o aktuální rychlosti, ale také ubývající hodnotu metrů/kilometrů k bodu, kde dojde ke změně směru jízdy, nebo bude probíhat průjezd křižovatkou. Ten je opravdu velice podrobně vyznačen, a tak se řidič v žádném případě nemůže splést a odbočit jinam.

Díky podpoře hires+ se dá displej natáčet podle chuti uživatele-řidiče. Dalším plusem vysokého rozlišení je, že ve spodní části, kde dříve byla pevná Graffiti plocha, se nyní nacházejí hodnoty o vaší aktuální rychlosti, hodnotě signálu z GPS přijímače, údaje o odbočkách, název komunikace, po které právě jedete a údaje o trase (předpokládaná doba k cíli a celková vzdálenost).























Na úplný závěr uvádíme odkaz na stránky výrobce, kde si můžete prohlédnout balíčky, ve kterých je TomTom Navigator možné zakoupit. Jedná se o oblasti Evropy, ČR však stále do sekce západních států nezapadá. Tom Tom Navigator je možné zakoupit také v balení s bezdrátovou GPS a stojánkem pro Palm Tungsten T3, nebo pochopitelně samostatně. Tím, že aplikace na sebe váže velkou spoustu informací, není v moci programátorů vše vměstnat do paměti RAM a tak už je nezbytností využití paměťové kary SD, na které jsou mapové podklady dodávány. Na instalačním CD jsou jen návody a vlastní aplikace pro Palm. Stránky výrobce jsou