Palm a GPS aplikace (2) – SmartMaps

V minulém dílu jsme si podrobně představili aplikaci GPS Atlas sloužící k plánování tras. V dnešní části našeho seriálu navážeme a popíšeme si program SmartMaps.

Jak pracují SmartMaps

Aplikace SmartMaps využívají mapové podklady z množiny rastrových, tedy stejných, jako v předešlém díle avizovaný GPS Atlas. Jsou to mapy v digitalizované podobě. Jednoduše řečeno, jedná se o převedení klasických papírových map, tak, jak je důvěrně každý zná, do elektronické podoby. Jsou uloženy v samostatných souborech a tvoří tzv. dlaždice. Mapa je rozdělena na spoustu malých čtverců, které se načítají rychleji, než kdyby byla mapa složena z jednoho velkého souboru. Podle toho v jaké části na mapě, v prostoru 2D ovšem, se nacházíte, taková dlaždice popř. její sousední se zobrazují. Dlaždice nejenom že musí na sebe navazovat, ale také musí být poupraveny z důvodu zemského zakřivení. Každá dlaždice je definována zeměpisnými souřadnicemi a tak se při použití GPS přijímače dosahuje velice dobré přesnosti v řádu jednotek metrů. Při dobrém signálu a velkému počtu viditelných satelitů je možné poznat, po které části silnice jedete (vlevo/vpravo).



Vlastní mapa, resp. soubory s nimi by nám toho asi moc nedaly. Museli bychom v nich složitě hledat, než bychom nalezli co pravé. Od toho jsou zde doplňkové databáze, které se instalují do paměti RAM kapesního počítače. Ty v sobě ukládají například POI (Point Of Interests), neboli body zájmu. Mohou jimi být hrady, zámky, stanice MHD ve městě, benzínové čerpací stanice, hraniční přechody, zábavní centra, banky, úřady atp. Dále databáze obsahují také body jednotlivých měst, obcí, jejich částí a uliční síť. Tak, abychom mohli efektivně a rychle vyhledávat.



SmartMaps umí s mapami pracovat v následujících dimenzích:



- Umí najít daný objekt

- Zobrazit podrobnosti daného bodu

- Zobrazit podrobnosti o GPS signálu, počtu satelitů, a všech údajů dostupných z GPS signálu

- Posouvat s mapou (drag and drop)

- Zoom mapy v několika přednastavených úrovních podrobnosti plus digitální zvětšení a zmenšení

- Spolupráce s GPS a plynulý posuv mapy při pohybu

- Pokud je GPS signál, mapa se vycentruje v danému rozlišení na střed do bodu, kde se nalézáte, při pohybu se záměrný kříž změní v šipku ukazující směr pohybu a v rohu se ukáže vaše aktuální rychlost a azimut

- Navigace k bodu (pouze jednoduchý ukazatel ve čtyřech směrech, kterým směrem je cíl), a to včetně akustické signalizace na nastavenou vzdálenost

- Podpora hires+ rozlišení



SmartMaps jsou vlastně logickým pokračováním aplikace GPS Atlas, jediné, co nenabízí, je navigace v pravém slova smyslu. Je to spíše další vynikající mapový software do vašeho PDA s PalmOS.















To, co na SmartMaps můžeme hodnotit velice kladně, je rychlost práce s datovými podklady. Ta je totiž oproti původnímu GPS Atlasu mnohem svižnější. Napíklad při posouvání mapy stylem drag and drop je vykreslení okamžité, také načítání mapy je mnohem rychlejší, což se dá také říci o vyhledávání. Z rastových map bychom tedy doporučili zejména tuto aplikaci.

SmartMaps distribuuje firma PLAN studio www.pdamapy.cz, která dodává balíčky s různými úrovněmi map. Např. uliční sítě Prahy, Brna, Ostravy a dále mapu ČR, cyklomapu a turistické mapy. Z další nabídky balení můžeme doporučit databáze POI.



Na závěr uvádíme odkaz na recenzi tohoto produktu - Recenze mapové aplikace Smart Maps