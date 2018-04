Palm a GPS aplikace (1) – GPS Atlas

Co je vlastně GPS Atlas

GPS Atlas je aplikace využívající mapové podklady z množiny rastrových, což jsou mapy v digitalizované podobě. Jednoduše řečeno, jedná se o převedení klasických papírových map do elektronické podoby. Mapy jsou uloženy v samostatných souborech a tvoří tzv. dlaždice. Mapa je rozdělena na spoustu malých čtverců, které se načítají rychleji, než kdyby byla mapa složena z jednoho velkého souboru. Podle toho, v jaké části na mapě (v prostoru 2D ovšem) se nacházíte, taková dlaždice, popř. její sousední, se zobrazují. Dlaždice nejenom že musí na sebe navazovat, ale také musí být upraveny z důvodu zemského zakřivení. Každá dlaždice je také definována zeměpisnými souřadnicemi, a tak při použití GPS přijímače se dosahuje velice dobré přesnosti v řádu jednotek metrů. Při dobrém signálu a velkému počtu viditelných satelitů je možné poznat, po které části silnice jedete (vlevo / vpravo).



Vlastní mapa, resp. soubory s digitálními mapami by nám toho asi moc neřekly. Museli bychom v nich složitě hledat, než bychom nalezli, co hledáme atp. Od toho jsou tu doplňkové databáze, které se instalují do paměti RAM kapesních počítačů. Ty v sobě ukládají POI (Point Of Interests), neboli body zájmu. Mohou jimi být hrady, zámky, stanice MHD ve městě, benzínové čerpací stanice, hraniční přechody, zábavní centra, banky, úřady atp. Dále databáze obsahují např. body jednotlivých měst, obcí, jejich částí a uliční síť. Tak, abychom mohli efektivně a rychle vyhledávat.



GPS Atlas umí s mapami pracovat v následujících dimenzích:



- Umí najít daný objekt

- Zobrazit podrobnosti daného bodu

- Zobrazit podrobnosti o GPS signálu, počtu satelitů a všech údajích dostupných z GPS signálu

- Posouvat s mapou (drag and drop)

- Zoom mapy v několika přednastavených úrovních podrobnosti + digitální zvětšení a zmenšení

- Spolupráce s GPS a plynulý posuv mapy při pohybu

- Pokud je GPS signál, mapa se vycentruje v daném rozlišení na střed do bodu, kde se nalézáte. Při pohybu se záměrný kříž změní v šipku ukazující směr pohybu a v rohu se ukáže vaše aktuální rychlost a azimut

- Podpora hires+ rozlišení



GPS Atlas je velice dobrá aplikace, snad jediné, co nenabízí, je navigace v pravém slova smyslu, je to spíše vynikající mapový software do kapsy, tedy vlastně do PDA...

















GPS Atlas je možné si pořídit u výrobce GPS Pilot (stojí 34,95 USD), či na portálu PalmGear, ale budou vám do něj jistě chybět mapové podklady České republiky. Proto doporučujeme firmu PLAN studio na stránkách www.pdamapy.cz, která dodává balíčky s různými úrovněmi map - např. uliční sítě Prahy, Brna, Ostravy a dále mapu ČR, cyklomapu a turistické mapy. Z další nabídky balení můžeme doporučit také databáze Point Of Interests.

Výrobce GPS Atlas nabízí i další programy, které umí pracovat s mapovými podklady:

Compass - Základní modul pro práci s GPS a pro databáze POI (Point Of Interests) - vlastní, či koupené databáze turistických zajímavostí, úřadů, kin, bankomatů atd.

Tracker - Software vycházející z klasického GPS Atlasu. Rozšiřuje možnosti o zaznamenávání prošlé, nebo ujeté trasy. Dále umožňuje práci se zaznamenanou trasou a její pozdější export.

Fly - Software GPS Fly je určen pro piloty sportovních letadel. Lze také použít v autě. Rozšiřuje možnosti GPS Atlasu o definování trasy. Trasa je pak složena z jednotlivých bodů – letišť, křižovatek, zajímavých míst, atp.



- podrobnější informace o produktech GPS Atlas, Fly, Tracker a Compass naleznete zde.





Zkušenosti s verzemi GPS Atlas lze shrnout v následujících pár bodech:

1) Stále se prodává verze 5.1, která je podle mne lepší než verze 5.5. Bohužel nepodoruje zabudovanou GPS v Garmin iQue a nepodporuje vysoké rozlišení displejů hires+. Ale šipka při pohybu auta je neustále uprostřed displeje a roluje mapa jako podklad, což hodně lidem vyhovuje.

2) Verze 5.5 napravuje výše zmíněné nedostatky, ale zavádí některé "novinky", které se lidem vůbec nelíbí. Např. šipka se pohybuje po displeji a až když se dostane na okraj, teprve poté se mapa přeroluje a vystředí včetně šipky uprostřed.

Nová verze rovněž zavádí změnu formátu pomocného souboru TOC, který je potřeba k datovým souborum GIF na kartě. U dříve vyrobených map je nutné tyto soubory smazat a nechat program, ať si je sám vytvoří znovu a v novém formátu.

3) Na Palmu Zire72 nejde spustit verze 5.5, avšak verze 5.1 funguje. Uživatel si tak musí pořídit starší verzi, což ale vzhledem k výše popsanému chování není vůbec na škodu. (Pozn.: výrobce sice prodává obě verze, ale na stránkách inzeruje jen tu nejnovější.)



Na závěr uvádíme odkaz na recenzi tohoto produktu - Recenze mapové aplikace GPS Atlas