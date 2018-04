Palm a automobil ? Dva programy zdarma !

Nové programy se pouštějí do boje v nadupané kategorii programů (stařičká srovnávací recenze na Palmare, recenze TotalCar, recenze AutoSlate), kde již takřka vše bylo vymyšleno. Programy jako třeba AutoSlate, Automobil, Highway Manager či TotalCar jsou vesměs velmi propracované a slouží k zachycení kdejakých výdajů, jízd apod.. Vesměs je programům vytýkáno, že nemají jednoduché grafické vyjádření spotřeby (snad s výjimkou jinak poněkud klopotného programu TotalCar).

S nadějí jsem očekával vývoj předělávky výborného Epoc RMRFuelu na platformu PalmOS, zůstalo zatím však bohužel u slibů. Na této "tajné" stránce se ale můžete podívat na screenshoty - věřím, že vás zaujmou.

Komplexní programy mají však ještě jednu malou chybu - v jejich komplexnosti a složitosti je totiž ukryta výrazná slabina. O co vlastně jde?

Hlavní předností Palmu je jeho mobilita. Automobilové programy se dají používat dvěma základními způsoby - buď si vložím rovnou údaje do Palmu ihned po zaplacení ještě u stojanu, nebo si napíšu údaje na papírek (či využiji stvrzenku a dopíšu si do ní jen počet kilometrů na tachometru) k pozdějšímu vložení. První způsob je určitě lepší, máte-li Palm po ruce. Zde ovšem narazíme na bariéry složitých programů, kde proklikáváním se k menu vložení benzinu (je to jen jedna z položek vedle výměny filtru, dohuštění pneumatik či doleštění zpětných zrcátek) přivedete k šílenství řidiče, kteří stojí ve frontě za vámi ... Prostě jde zde o rychlost a pohodlí vložení zásadních údajů.

V tomto směru je třeba upozornit na výborný Automobil, který vám vložení rozhodných dat významně usnadní díky svému skvělému interface. Kterýžto produkt jest ovšem za poplatek ...

Určitým řešením je praktická zkušenost, se kterou dojdete časem ke zjištění, že v tomto typu programu jde většinou "hlavně o ten benzín" ... Doplnění oleje, výměnu stěračů apod. lze evidovat třeba v nějakém databázovém programu, či v diáři. V tomto směru jsou dnes představené aplikace na dobré cestě ...

jMileage

Nenechte se splést verzí 1.4 - jedná se o nový produkt z letošního léta, který je stále vyvíjen a takřka týdně upgradován. Je jednoduchost sama - vkládáte na vstupní obrazovce - stav tachometru (položka Mileage end) a natankované litry benzinu (Refil quantity). Položku "Mileage start" vyplňujte jen poprvé, při dalších tankováních se vám sem přepíše "mileage end" z minulého tankování.

V dolní části obrazovky se vám zobrazuje průměrná spotřeba benzinu na 100 kilometrů (vlevo) a spotřeba konkrétního čerpání (to znamená, kde jste zrovna kurzorem). Tuto "statistiku" lze v preferencích přepnout na zobrazení ujetých kilometrů na jeden litr benzinu, spolu s nastavením formátu data.

Položku lze zpětně editovat (tedy včetně data, vkládáte-li údaje s časovým zpožděním). Můžete vést oddělenou statistiku až pro tři vozidla. A to je vše.

Osobně mi na programu nejvíc vadí asi dvě věci:

- absence alespoň ještě jednoho pole (považuji za nutnost evidovat ještě čerpací stanici, nejlépe formou rozbalovacího menu)

- chybí zde peněžní vyjádření čerpaného paliva či cena za litr. To je pro statistiky dost zásadní údaj.

Program je ale stále vyvíjen a zdokonalován. Má ještě několik dětských nemocí (nekorektní zobrazování v polích - viz náš první obrázek), na funkčnost programu to ale vliv nemá. Kdo hledá jednoduchost a chce si jen evidovat spotřebu, je zde na ideální adrese.

FuelLog

FuelLog je obdobně jednoduše vyhlížející program Davida Angiera. Obrazovek má ale přece jenom víc - v té vstupní vkládáte auto, datum, čerpané litry, stav tachometru, cenu a poznámku (alespoň něco na název čerpadla). Je zde i indikátor "FullTank", aby se nepočítala ekonometrie i z částečných doplnění nádrže. Průšvih je, že pole "Price" mi arogantně vrátilo hlášku, že nemohu zadat větší číslo než 1000 (což v našich končinách vyřazuje tuto důležitou položku ze seriózního použití). jistým řešením je zde vkládat "desetikoruny", ale kdo na to má myslet ...

"List" zobrazení je na zvláštní obrazovce, lze klikat na záhlaví pěkně orámovaných sloupečků, ale mé nadšení rychle opadlo po zjištění, že se vám tím nic neseřadí, že nemůžete měnit šířku sloupců ani jejich pořadí, zkrátka nic.

Dobrým počinem je grafická a statistická obrazovka. Statistika počítá průměrnou spotřebu, průměrné dojetí mezi čerpáním v km, ve dnech, maximálně ujeté kilometry na jedno čerpání, ujeté kilometry celkem, zaplacené náklady celkem i náklady na 1 km. Vše je možno počítat pro každé auto/kategorii a prohnat údaje datovým filtrem. To už je poměrně luxusní statistika!

K dispozici je (konečně to někoho napadlo) i obstojný graf. Jsou zde tři čáry - ta vodorovná čárkovaná je průměrná spotřeba, zubatá je ekonometrie každého čerpání a graf doplňuje ještě uhlazená čára jako optimalizovaný průměr jednotlivých čerpání.

Kromě již zmíněného fatálního omezení u pole ceny a nekonfigurovatelných sloupců se programu celkem nedá nic vytknout. Naopak zde naleznete nadstandardní statistiky i zajímavé grafy. I tento program se navíc vyvíjí, takže se určitě dočkáme i zdokonalených verzí!