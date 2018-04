Palm a „utržené sluchátko“ (1)

Co všechno tedy můžeme v práci s našimi elektronickými „miláčky“ chtít?

· přenos kontaktů mezi Palmem a mobilem, či dokonce synchronizaci adresářů v obou zařízeních

· přenos schůzek mezi diářem v Palmu a kalendářem v mobilu

· odesílání a příjem textových SMS

· vytáčení zvoleného telefonního čísla

· zjištění některých informací o hardware telefonu a baterie

· zjištění informací o GSM síti

· tvorba a zasílání log operátora a zvonění

Mimo zájem našeho miniseriálu leží oblast, kdy k využití nabízených možností je potřeba aktivovat data - připojování ke vzdáleným počítačům, Internetu (stahování e-mailu, prohlížení WWW stránek) apod.

Jedním z poměrně nutných předpokladů na straně mobilního telefonu je infraport, který umožní bezdrátově zasílat a přijímat informace. Řešení, kdy je potřeba ke komunikaci speciální kabel, sice občas existují (viz např. PDA MOBIL SUITE od firmy Mobile Action Technology, mj. výrobce infračerveného adapteru MA-600), avšak v praxi jsou poměrně těžkopádná a software, podporující přenos po kabelech, je méně než toho, který podporu IrDA komunikaci. V přehledu programů, které můžeme pro některé z uvedených cílů použít, se budeme snažit vždy uvést, zda program podporuje i jinou formu komunikace než přenos přes infraport. Návod, jak lze vytvořit kabel pro propojení mobilu s Palmem, jsme uvedli již dříve - takže ani majitelé mobilů bez infraportu nejsou zcela „odříznuti“ od světa komunikace.

Než se dostaneme k jednotlivým programům, řekneme si alespoň základní popis některých uvažovaných funkčností:

1. Přenos kontaktů a schůzek Palm - mobil

Lze říci, že vlastnictví přístrojů, které mohou sdílet mnohé informace, vede zákonitě ke snaze tyto informace udržet v určitém pořádku a systému – určitě si každý umí představit nepříjemnou situaci, kdy se změna telefonního čísla našeho obchodního partnera projeví pouze na jednom místě (např. v mobilu), zatímco na ostatních místech zůstane poznamenána informace původní…

Skoro každý, kdo pracuje podstatnou část svého času na stolním počítači, udržuje primární databázi svých kontaktů na tomto počítači v odpovídajícím programu, jako jsou např. Kontakty v MS Outlooku. Díky synchronizaci adresářů není problém mít správná data i ve svém Palmu, ale co mobil?

A v tuto chvíli vyvstane před každým otázka, jak řešit komunikaci Palm – mobil s cílem dosáhnout určité synchronizace kontaktů.

Nutno říci, že - na rozdíl od ostatních uvedených požadavků na propojení Palmu s mobilem - nejsme bez určitých možností využít obě zařízení bez dalších programů, avšak musíme si přiznat, že to není žádná sláva. Samozřejmě můžeme z obou zařízení poslat vizitky (tzv. vCards) na druhý přístroj, ale je nutno si přiznat, že tato cesta je spíše nouzová - obsah vizitek nelze ve větší míře ovlivnit (např. vybrat pouze jedno telefonní číslo), a navíc je to metoda nepohodlná, nepoužitelná pro systematickou správu kontaktů. Nehovoříc o tom, že použití diakritiky v jednom z přístrojů může vést k tomu, že v druhém přístroji máme místo diakritiky nesmysly... Nutno ale také přiznat, že tato metoda má své výhody - pokud máme v adresáři Palmu kromě telefonních čísle či e-mailu i adresy a chceme všechny tyto údaje přenést do mobilu (který to samozřejmě musí podporovat), je přenos vizitek nezastupitelný.

Podobně lze přímo odesílat mezi Palmem a mobilem informace z diáře Palmu (tzv. vCalendar) do kalendáře mobilu (samozřejmě tehdy, pokud má mobil tuto funkci implementovanou) a opačně. To je užitečné v situaci, kdy máme Palm mimo okamžitý dosah, avšak svůj mobil máme u sebe.

2. Odesílání a příjem SMS

Jedná se zřejmě o další funkčnost, kterou budeme pokládat za velmi podstatnou. Programy, které můžeme na Palm nainstalovat, umějí přes infraport odesílat a přijímat SMS, což může být v některých situacích - např. na poradě před zraky vedoucího - přímo k nezaplacení... Je samozřejmé, že programy se liší různými možnostmi (např. odesílání tzv. dlouhých SMS, tedy „roztržení“ delšího textu do několika zpráv) či komfortem obsluhy, ale funkčnost zůstává v podstatě bez velkých rozdílů.

3. Informace o mobilu a stavu baterie

Zde se jedná pouze o několik základních informací (výrobce, model, IMEI...) o mobilu a informaci o stavu baterie - jedná se tedy spíše o demonstraci možností komunikace než o v praxi použitelné informace.

4. Zjištění informace o GSM síti

Pokud byla předchozí funkčnost spíše demonstrativní, jedná se zde o vysoce vážnou záležitost, avšak pouze „pro zasvěcené“. Laicky řečeno jde o to, že některé mobily umožňují získat z nich informace o mobilní síti, ke které jsou připojeny, jako je např. přesná síla signálu, číslo používaného vysílače apod. K čemu je to dobré? Pro naprostou většinu lidí to slouží pouze pro zábavu, neboť se o tuto problematiku aktivně zajímají a baví je např. „lovit buňky“ čili odhalovat, kde je který vysílač schován. Pokud tedy i Vy patříte k těm, pro které tato problematika není neznámou, můžete se hledání buněk „oddávat“ i pomocí Palmu.

5. Tvorba a zaslání loga operátora či melodie

Zde se jedná o použití pro funkce, které jsou naprosto „nevážné“, avšak o to více oblíbené. Je samozřejmé, že trendy personalizace mobilního telefonu individuálními motivy loga operátora či zvonění se nemohly vyhnout oblasti Palmů, takže i zde nejsme bez možnosti využití, pokud tuto funkčnost požadujeme i na Palmu.

Princip komunikace

Teoretický úvod ukončíme krátkým náhledem, jak ty komunikace mezi Palmem a mobilem mohou vlastně fungovat. Kromě zmíněných vizitek, které zde dosud byly popsány, musí samozřejmě existovat další možnost komunikace, kterou budou obě zařízení podporovat - musíme se proto porozhlédnout, zda neexistuje jiné řešeních.

Jak již evokuje předchozí věta, řešení samozřejmě existuje - jedná se o použití tzv. AT příkazů. Každému, kdo někdy měl něco společného s datovými přenosy či modemy, je tento pojem dostatečně znám, pro ostatní pouze stručné a jednoduché vysvětlení. Jako AT příkazy označujeme množinu příkazů (povelů), které jsou vyměňovány mezi počítačem a modemem a které slouží ke vzájemnému řízení těchto zařízení. Tyto příkazy začínají písmeny AT ( např. ATZ, ATD apod. ), z čehož se odvíjí i jejich název. A pokud náš mobilní telefon obsahuje i hardwarový modem, který je možno plně obsluhovat přes infra rozhraní, bude náš mobilní telefon reagovat i na příslušné AT příkazy.

S možností využití AT příkazů, resp. jejich rozšíření pro GSM telefony (např. http://www.hot.ee/ssservice/ ) získáváme poměrně mocný nástroj pro ovládání svého mobilního telefonu, mj. pro správu kontaktů či zasílání SMS:

Aby naše nadšení z tohoto faktu nebylo až tak úplné, musíme dodat jedno ale, které nás zasáhne v oblasti správy kontaktů. Přes takto implementované AT příkazy můžeme samozřejmě spravovat svůj telefonní seznam v mobilu pohodlně a rychle, ale musíme zapomenout na rozvětvené kontakty či atributy jako skupiny volajících u Nokií. Všechny dále uvedené programy nám tedy perfektně pomohou v situaci, kdy máme v telefonním seznamu v mobilu u jednoho jména pouze jedno číslo a bez dalších příznaků. V opačném případě nikdy nedostaneme do Palmu veškeré informace, což musíme mít na zřeteli při správě svých kontaktů.

Druhé ale, naštěstí většinou pomíjivé, může být ukryto v implementaci AT příkazů jednotlivými výrobci mobilních telefonů. Dokonce se může stát, že v některých verzích software je implementace s chybami - zde jako příklad lze uvést verzi firmware 5.27 u telefonu Nokia 6210, která má chybu v implementaci AT příkazů pro přenos kontaktů, takže z takto postiženého mobilu nelze touto metodou žádné kontakty „vyloudit“ a je potřeba nechat si v autorizovaném servisu přehrát firmware.

Takže úvod máme za sebou a vzhůru na programy!

Programy

Předně je třeba říci, že si v žádném případě neklademe za cíl přinést vyčerpávající seznam všeho software, co lze v této oblasti nalézt. Zejména oblast programů pro práci s logy operátorů či vyzváněcích melodií je nesmírně bohatá na stále nové verze programů či úplně nové produkty, takže podobný pokus by byl zcela mimo naše možnosti. Vzhledem k této skutečnosti i faktu, že se jedná o nejméně „vážnou“ problematiku komunikace mobil - Palm, necháme tuto oblast mimo náš současný zájem a budeme se věnovat synchronizaci kontaktů (telefonního seznamu) a práci se SMS zprávami. Zájemce o nalezení jiných programů odkážeme zejména na známou adresu http://www.palmgear.com/ či http://freewarepalm.com/.

1) Freeware

První program, u kterého můžeme začít, je freeware BeamMobile či jeho předchůdce SendNames od Home-baked Software (http://homepage.mac.com/alvinmok/software/, který umožňuje poslat přes infraporty jako vizitku pouze to telefonní číslo z adresáře Palmu, které si vybereme, což v případě použití mobilu bez implementace bohatší struktury kontaktů je velmi potřebná funkce. Toto se perfektně hodí v případě, kdy máme v adresáři Palmu několik telefonních čísel na svého kamaráda a přitom náš mobil neumožňuje mít u jednoho jména více čísel – jednoduše je tedy postupně po jednom odešleme s patřičným jménem – Jirka domů, Jirka mobil…





Zdá se vám to na jeden program málo? Tvůrci programu se to zřejmě zdálo také, a proto do tohoto programu doplnil mnoho dalších užitečných funkcí! Kromě uvedeného zasílání vybraného čísla z adresáře či všech v kontaktu uvedených čísel (nelze ale vytvářet vlastní kombinace čísel určených k přenosu) můžeme také pracovat s diářem a na mobil do kalendáře odeslat naplánovanou schůzku. Navíc můžeme speciálně pro výhradní použití v mobilu nadefinovat událost do kalendáře či kontakt bez toho, abychom tyto údaje ukládali v Palmu.

Protože tento program pracuje při výměně informací s tzv. vizitkami, které jsou podporovány i mobily jako Nokia 6110 či Nokia 6150, které jinak nemají standardní infraport, přijdou si na své majitelé snad opravdu všech mobilů s infraporty vyjma některých telefonů Motorola. A při uvážení nulové ceny...

Podobný program je PhoneBeam od http://home.vr-web.de/jSwi , který je také freeware. O tomto programu jsme již dříve informovali, takže velmi stručně. Na rozdíl od předchozího programu pracuje sice pouze s adresářem, ale naopak můžeme vybrat z každého kontaktu v adresáři libovolnou kombinaci přítomných čísel a poslat ji s příslušným jménem do mobilu. Tímto programem tedy můžeme nejen odeslat kontakt rozděleně po jednom čísle, jak je potřeba pro mobilní telefony bez bohatší struktury kontaktů , ale lze již zajímavým způsobem pracovat i s těmito větvenými kontakty. Program opět pracuje s vizitkami, takže zde není problém s kompatibilitami.

Jediný problém, který zůstal nevyřešen opodál, je diakritika. Pokud máme v Palmu informace s diakritikou, budou po přenosu některá písmena s diakritikou špatně a museli bychom je ručně opravovat.

Naštěstí existuje jedna chytrá utilita od Hynka Syrovátka (http://www.mujweb.cz/www/hysy/index.htm ) , který je mj. i tvůrcem známého EasyLauncheru – program UnCzech Address. Tento program umí jednoduchým způsobem odstranit z adresáře kontaktů v Palmu českou diakritiku a znovu ji tam vrátit. Pokud tedy chceme odeslat do mobilu některý z kontaktů, který máme v Palmu s háčky a čárkami, je postup jednoduchý: odstraníme pomocí zmíněného programu diakritiku, odešleme již známým způsobem kontakt do mobilu a potom opět diakritiku vrátíme. Program standardně podporuje češtinu z Windows - stránka 1250 - a ISO kódování 8859-2.

Další ze zajímavých freeware programů, který mi však – bohužel – nepracuje zcela podle mých představ, je getGSM http://freewarepalm.com/communication/getgsm.shtml . Tento program má umět kromě jednoduchého odesílání SMS zpráv i věci, které nejsou tak obvyklé – získat informace o telefonu a síti. Zatímco informace o telefonu fungují korektně, v informacích o síti mi chybí údaje o buňce a síti, které mi program S25Phone Manager poskytne. Škoda, jinak je to malý prográmek a zdarma…

Zítra budeme pokračovat v tomto tématu, ale opustíme kategorii freeware. Dalšími programy budou jednoúčelové produkty, které jsou zaměřeny zcela jednoznačně pouze na jednu z požadovaných funkčností - práci s kontakty či SMS.