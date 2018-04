Palivové články pro kapesní počítače od MTI Micro

Pokrok v vývoji nové generace akumulátorů pro mobilní zařízení před pár dny názorně demonstrovala jedna z divizí společnosti Mechanical Technology , firma. Ta začátkem srpna představila aktuální třetí verzi svého palivového článku pro kapesní počítače a mobilní telefony. Na prvním obrázku je původní březnový prototyp palivového článku, na dalších dvou malých fotografiích pak jeho aktuální srpnová verze. Palivový článek od MTI MicroFuell Cells používá technologie vyvíjené ve spolupráci se společností DuPont a je tedy podobně jako u většiny ostatních společností vyvíjejících své vlastní palivové články (například Toshiba, Casio a další) založen na bázi methanolu. Co nejjednodušší design palivového článku by měl přispět k jeho bezproblémovému provozu, energetická "hustota" aktuálního prototypu palivového článku prezentované velikosti je 0,24 w/h na krychlový centimetr, což by mělo být zárukou jeho relativně slušné kapacity při daných rozměrech. Představený srpnový prototyp je zhruba o polovinu menší než jeho původní verze z října loňského roku, skládá se z jednoho výměnného methanolového článku a pochopitelně funguje při libovolné prostorové orientaci článku, energetická výtěžnost/účinnost srpnového prototypu je více než 90 %.Cílem MTI MicroFuell Cells je pochopitelně dovést vývoj palivového článku do úspěšného konce a uvést ho na trh. A kdy to bude? První odhady hovoří o roce 2004, kdy by také ostatní společnosti měly uvést na trh své verze palivových článků. V současné době je tedy ještě předčasné hovořit o komercionalizaci tohoto typu zdroje energie a je tedy jasné, že alkalické baterie a lithium-iontové nebo lithium-polymerové akumulátory hned tak do výslužby nepůjdou...