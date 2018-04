Palette - chcete na netBooku kreslit v 256 barvách?

Předně musím upřesnit, o co se vlastně jedná. Palette totiž není žádný kreslící program, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale jen malá utilita, s jejíž pomocí budete moci v aplikaci Sketch využívat poměrně komfortním způsobem všech dostupných 256 barev.

256 barev v aplikaci Sketch? Proč ne!

Pokud jste majiteli Psionu netBook Pro nebo Series 7, určitě jste se setkali s drobným nedostatkem vestavěné aplikace Sketch. Třebaže současný netBook má displej s podporou 256 barev, aplikace Sketch nabízí pro kreslení pouze velmi omezený počet 16 barev. To může být sice pro mnoho účelů dostačující (náčrty, plánky, schémata apod.), v některých případech by však jistě přišlo vhod barev více. To, že na nástrojové liště aplikace Sketch je k dispozici pouze základních 16 barev je pochopitelné. Nicméně fakt, že více barev není možné volit ani z dialogového okna pro výběr barvy, což lze logicky očekávat, při prvním použití aplikace Sketch na netBooku asi mnoho uživatelů překvapí.

Ačkoli vše zdánlivě nasvědčuje tomu, že Sketch s více jak 16 barvami pracovat neumí, opak je pravdou. Nejsou k tomu přitom potřeba žádné tajné triky, stačí jednoduše importovat do Sketche nějaký vícebarevný obrázek MBM (např. JPG převedený na MBM) a - světe div se - Sketch jej bez problémů zobrazí v plné kráse, resp. v plné škále dostupných barev. S importovaným obrázkem můžete nadále pracovat, ukládat a exportovat jej, aniž by byla jeho barevná hloubka redukována. Jednotlivé barvy obrázku (resp. oblasti s jinak nedostupnými barvami) tedy můžete i kopírovat a vkládat ze schránky, a to i do ostatních obrázků Sketch. A v tom právě spočívá princip využití 256 barev v aplikaci Sketch.

Abyste nové barvy nemuseli vždy složitě kopírovat z nějakých barevných obrázků, nabízí se jedno vylepšovací řešení. Stačí vytvořit obrázek, který bude obsahovat paletu všech dostupných barev, ten mít při práci s jinými obrázky otevřený na pozadí a pomocí schránky z něj kopírovat barvy do jiných obrázků.

Protože se nové barvy vkládají pomocí schránky jako plovoucí oblasti, je možné upravovat jejich umístění a rozměry. Tím pádem dosáhnete stejného efektu jako použití nástroje "Vyplněný obdélník", ovšem při využití plné škály barev. Pokud nechcete novými barvami kreslit pouze obdélníky, musíte si pomoci ručně - tedy mazat jednotlivé body či jinak upravovat vyplněné oblasti. Bohužel, použití 256 barev i pro vestavěné kreslící nástroje (např. čára, sprej, elipsa) tímto způsobem možné není.

(Pozn.: Pokud jste majiteli černobílých Psionů a výše uvedený postup vás inspiroval, jak v aplikaci Sketch použít namísto 4 stupňů šedi plných 16 stupňů šedi, musím vás zklamat. "Finta" s importováním vícebarevných obrázků zde neplatí, Sketch bude stále pracovat jen ve čtyřbarevném modu.)

Palette vám usnadní práci

Malý program Palette vychází z uvedeného principu kopírování a vkládání barev, jeho použití vám však využívání nových barev v aplikaci Sketch podstatně zpříjemní. Palette zabírá na disku zanedbatelných 65 kB, autorem programu je Martin Guthrie.

Úkolem Palette je běžet "nad" aplikací Sketch. Z tohoto důvodu je nutné nejdříve spustit Sketch a teprve poté Palette, případně se ze Sketche přepnout do Palette, aby Palette zůstal na vrchu. Ovládání programu je poměrně intuitivní. V ovládacím okně Palette je přehledně zobrazeno všech dostupných 256 barev, mezi kterými můžete vybírat kliknutím nebo šipkami. Vybraná barva se přitom zobrazuje i v horním pravém rohu okna spolu s odpovídajícími hodnotami RGB (to jistě ocení i programátoři). Chcete-li barvu přenést do aplikace Sketch, stačí stisknout tlačítko Copy a okno minimalizovat kliknutím na tlačítko Min nebo kdekoli mimo okno programu. Vybraná barva je připravena ve schránce, do Sketche ji nyní vložíte obvyklým způsobem (plovoucí oblast pro další úpravy se zobrazí tradičně v levém horním rohu displeje).

Při minimalizaci Palette se tlačítko pro přístup k programu ve Sketchi zobrazí v pravém horním rohu namísto názvu otevřeného dokumentu. Zobrazit okno Palette tak můžete kliknutím na toto tlačítko, případně klasickým přepnutím běžící aplikace. Možné je i použití defaultní klávesové zkratky Ctrl+Fn+P pro rychlý přístup k Palette.

Podle vašich představ

Ovládání i práci Palette lze přizpůsobit kliknutím na tlačítko Prefs. Volba AutoSelect má možná nepříliš vypovídající označení. Při jejím zaškrtnutí vám bude ke kopírování barvy stačit pouze dvojklik na vybranou barvu namísto nutnosti stisknout tlačítko Copy.

Pomocí AutoMinimise můžete určit, zda se bude Palette při opuštění okna minimalizovat do malého tlačítka (viz výše), nebo zda bude přesunuta na pozadí, což je běžný postup při přepínání běžících aplikací.

Zaškrtnutím položky AutoPaste docílíte toho, že vybraná barva bude ihned po zkopírování vložena do aplikace Sketch. V kombinaci s volbou AutoSelect je tak možné barvy vkládat pouze jedním dvojklikem. Povolení AutoPaste s sebou bohužel přináší i jednu drobnou nevýhodu. Vkládané barvy se v tomto případě nezobrazí jako plovoucí oblast, kterou je možné upravovat, ale napevno se umístí do levého horního rohu.

RGB codes umožní nastavit, zda se budou kódy barev vypisovat v desítkové nebo šestnáctkové soustavě, případně je možné zobrazování kódů barev nepovolit.

Pomocí Paste size můžete určit rozměry vkládané barvy, po vložení je nicméně možné rozměry vložené oblasti dále upravovat.

Poslední volba HotKey má zřejmou funkci. S její pomocí si můžete nastavit klávesovou zkratku pro rychlý přístup ke spuštěné aplikaci Palette.

S češtinou si moc nerozumí

Palette funguje docela spolehlivě a za celou dobu testování se mi nepodařilo narazit na neočekávané chování programu. Problémem pro české uživatele však pravděpodobně bude práce s aplikací Sketch, pokud Palette běží "nad" ní. Sketch totiž přestane reagovat na některé klávesové zkratky a pevná tlačítka na displeji, případně se chová jinak, než bychom očekávali. Jakmile ukončíte Palette, vše se vrátí do pořádku. Kde je tedy problém?

Problematické chování aplikace Sketch je způsobeno tím, že Palette (pokud je minimalizován do malého tlačítka) zachycuje všechny akce uživatele a teprve poté je předá programu Sketch. Palette si bohužel neporadí s českým rozložením kláves (tj. prohozené klávesy Z a Y) a proto dochází ke špatné interpretaci některých akcí. V případě českého rozložení kláves ani není možné využívat zkratku pro rychlý přístup k programu (defaultně Ctrl+Fn+P). Jakmile přepnete klávesnici na anglickou, vše bude fungovat tak, jak má.

Částečným řešením je také nastavení AutoMinimise na Hide namísto Min, v tomto případě bude Sketch pracovat správně, neboť Palette nebude filtrovat uživatelovy akce. Tímto řešením ale pochopitelně nezprovozníte klávesovou zkratku pro přístup k Palette.

Šikovný pomocník

Nejlepším řešením by samozřejmě bylo, kdyby se Palette zcela integroval do aplikace Sketch a umožnil tak využívání plné škály barev pro všechny dostupné kreslící nástroje. To je však jen ideální představa, realita je taková, že takto dokonalé third-party řešení do Sketche pravděpodobně implementovat nelze. Pokud tedy upustíme od nerealistických představ, je Palette velmi šikovným nástrojem, který podstatně zpříjemňuje skrytou možnost využívání 256 barev ve Sketchi. Drobnou nevýhodou jsou sice pro českého uživatele problémy s klávesovými zkratkami, ty jsou ale naštěstí jednoduše řešitelné. Autor programu navíc v přiložené dokumentaci uvádí i zajímavé možnosti dalšího vylepšení, která v případě realizace z Palette učiní ještě komfortnější nástroj.

Palette tak najde uplatnění snad na každém netBooku, kde uživatel čas od času potřebuje kreslit v aplikaci Sketch. Palette je paměťově nenáročný, jednoduše ovladatelný a především zcela zdarma, takže jej všem zájemcům mohu vřele doporučit k vyzkoušení.