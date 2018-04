Pajdax – logika především

Pokud si pamatujete na logickou hru s názvem Vexed, tak Pajdax jí je velice podobný. Má i stejný systém jak z hrací plochy (z labyrintu) odstranit jednotlivé hrací kameny.

Účelem hry, je odstranit veškeré kameny z plochy. Jinak vás program nepustí do dalšího levelu (úrovně). Pokud dáte dvě kostky k sobě tak zmizí. To samé je možné pokud dáte dohromady kostky tři. Během posouvání je nutné dávat pozor na posloupnosti, abyste se nedostali do stavu kdy vám zůstane počet kostek lichý. Pak nezbývá než v horní liště kliknout na restart a můžete daný level postoupit znova.

Menu je přehledné a pochopitelné. Můžete pokračovat v již rozehrané hře. Dále je možné zvolit novou hru. Nadefinovat si zda se budou ozývat během hraní zvuky a zda mají být zobrazeny animace. Zvuky jsou velice pěkné, řekněme až akční. Animace jsou použity nejenom v menu, které se jakoby vlní. Ale také při přesouvání kostek, které se posunují určitou rychlostí. Grafika je v hires rozlišení a dodává celé hře velice pěkné prostředí. Je možné pochopitelně zobrazení v zařízeních, které nemají hires, ale jen lowres. Aplikace podporuje jak Palm, tak i Sony hires zobrazení. Každá kostka je reprezentována jiným grafickým ztvárněním a pokud se v dalším levelu zobrazí jiná sada, vždy to polahodilo mému oku.

Hra jistě stojí za vyzkoušení a třeba se vám zalíbí. V plné verzi nabízí 150 levelů od velice jednoduchých až po složité, nad kterými budete bádat dlouhé minuty (hodiny?). V trial verzi, kterou si můžete stáhnout na určeném linku, dole pod článkem, je k dispozici jen 20 nejjednodušších levelů.



























Shrnuto podtrženo: krásná grafika, pěkné zvuky a dobrá hratelnost logické hry jí posouvá na pomyslné laťce mezi hrami na vyšší pozice. Jediné co je dobré brát na paměti je náročnost na místo v paměti RAM (připravte si volných 510 kB). To je však daň za zvuky a grafiku.

Link na aplikaci naleznete zde.