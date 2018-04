PajDA Clock – mluvící hodiny

Aplikací simulujících hodiny v různých formách, bylo na PalmOS představeno již mnoho. Různými fonty, různými velikostmi, grafickým vzhledem, nastavením počtu zón - prostě multifunkčních hodin zde bylo mnoho. Zatím však ani jedna aplikace nedokázala to, co umí Pajda Clock, tj. mluvit!

Je pravdou, že většinu lidí uspokojí prostý pohled na displej a hned ví „jaká právě bije“. Dokonce když jsme u toho bití, existuje aplikace, která v každou celou hodinu bije zvukem Big Benu. Ta aplikace se nazývá Tower Clock a před časem jsem si jí vynachválil v této recenzi. Ale Pajda Clock má na víc, umí totiž v angličtině říci kolek je vlastně hodin.

Aplikace zabírá v paměti RAM necelých 400 kB což je dost. Ale v potaz se musí vzít to, že autor musí do aplikace zahrnout nasamplované zvuky, neboli hlášky jednotlivých číslic. Tím se dostáváme k tomu, jak je aplikace zkonstruována, dá-li se to tak nazvat. V jednotlivých vzorcích jsou nahrány číslovky a jejich násobky, včetně hlášek AM / PM (dopoledne / odpoledne) a doplňkových hlášek „Time is“ atp.

Po spuštění aplikace se ukáže jednoduché okno ve kterém je popis aplikace, poděkování autorům a podstatná informace o demoverzi. Ta totiž po spuštění odříká jiný čas než ten aktuální (náhodně zvolený).

Výhrady k aplikaci bych měl v zásadě dvě:

Za prvé: bylo by fajn, pokud by se v obrazovce o autorech objevil také čas v grafickém vyjádření. Tj. kromě audio výstupu měl uživatel možnost čas i vidět. Dále by se také do další verze jistě hodilo, pokud by čas mohl být automaticky spouštěn a přehráván v každou celou hodinu.

Za druhé: z povahy nahraných vzorků je jasné, že mluva není plynulá ale následující: „Time is 10 hours AM and 20 8 minutes..“. Aby autoři ušetřili místo, které zabírá aplikace v paměti RAM vypustili 24hodinový cyklus a přidali AM / PM. Není to moc šťastná volba. Navíc číslovky mají v minutové sekci. Přimlouval bych se, aby v menu bylo nastavení, kterým si uživatel sám zvolí 12 / 24 hodinový cyklus. A dále bych zmenšil prodlevu mezi jednotlivými zvuky. Nyní je celá hláška dost natažená a prodlevy příliš dlouhé…

Závěr:

Pokud vás aplikace zaujala svojí ideou, která je na PalmOS novinkou, zkuste demoverzi. Sice vám pak Palm nebude říkat přesný čas, ale uděláte si představu, zda stojí za to si kupovat plnou verzi aplikace za necelých 7 USD…